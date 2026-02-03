Cinci zodii lovite de ghinion în februarie. Tensiuni, planuri date peste cap și pierderi financiare pentru nativi

Februarie 2026 este o lună încărcată energetic, cu tranzite tensionate care pun presiune pe stabilitate, comunicare și relații. Saturn aduce limitări, Marte amplifică impulsivitatea, iar Luna Plină din a doua parte a lunii scoate la suprafață emoții greu de gestionat. Unele zodii vor simți mai intens aceste influențe și vor avea parte de provocări care le testează răbdarea și maturitatea.

Mai jos găsești zodiile care resimt cel mai puternic ghinionul în această perioadă, alături de explicațiile astrologice specifice lunii februarie 2026.

Taur

– presiune financiară, responsabilități și blocaje neașteptate –

Pentru Tauri, februarie 2026 este o lună în care stabilitatea financiară este pusă la încercare. Saturn formează un aspect tensionat cu zona veniturilor, ceea ce poate aduce întârzieri la încasări, cheltuieli neprevăzute sau chiar obligații financiare care apar din senin.

Marte amplifică tensiunile la locul de muncă, iar Taurii pot simți că depun efort dublu pentru rezultate minime. În plus, Venus – planeta lor guvernatoare – se află într-o poziție vulnerabilă, ceea ce le afectează încrederea în sine și capacitatea de a lua decizii rapide.

În plan personal, pot apărea discuții legate de bani, responsabilități sau planuri comune. Taurii trebuie să fie atenți la impulsivitate și să evite investițiile riscante. Este o perioadă în care prudența devine aliatul lor principal.

Gemeni

– tensiuni în comunicare și conflicte cu cei apropiați –

Gemenii intră într-o lună complicată, deoarece Mercur, planeta lor guvernatoare, se află în aspecte tensionate cu Marte și Saturn. Acest lucru afectează comunicarea, concentrarea și capacitatea de a gestiona situațiile delicate.

Pot apărea conflicte cu prietenii, colegii sau chiar cu partenerul de viață. Mesajele pot fi interpretate greșit, iar reacțiile impulsive pot agrava situațiile. Gemenii pot simți că nu sunt înțeleși sau că trebuie să explice de două ori ceea ce vor să transmită.

La locul de muncă, pot apărea întârzieri, schimbări bruște de program sau sarcini suplimentare. Este o perioadă în care răbdarea și diplomația sunt esențiale. Gemenii trebuie să evite deciziile luate la nervi și să fie atenți la detalii.

Rac

– oboseală, presiune emoțională și responsabilități familiale –

Pentru Raci, februarie 2026 este o lună în care emoțiile devin greu de gestionat. Luna Plină activează zona vulnerabilităților, iar Saturn pune presiune pe responsabilitățile familiale sau profesionale.

Racii pot simți că duc greutatea tuturor pe umeri. Apar momente de epuizare, lipsă de motivație sau chiar nevoia de a se retrage pentru a-și reîncărca bateriile. În familie pot apărea discuții legate de organizare, bani sau obligații care nu mai pot fi amânate.

În plan profesional, pot apărea blocaje sau situații care necesită răbdare și disciplină. Racii trebuie să fie atenți la sănătate, la somn și la modul în care își gestionează energia. Este o lună în care introspecția și grija de sine sunt esențiale.

Fecioară

– tensiuni profesionale și presiune mentală –

Fecioarele se confruntă cu o perioadă intensă la locul de muncă. Marte aduce conflicte cu superiorii sau colegii, iar Mercur tensionat poate genera erori, neînțelegeri sau situații care scapă de sub control.

Proiectele pot întârzia, iar responsabilitățile se pot acumula rapid. Fecioarele pot simți că nu mai au control asupra situațiilor, ceea ce le creează frustrare și anxietate. Perfecționismul lor natural poate deveni o povară în această perioadă.

În plan personal, pot apărea discuții legate de timp, priorități sau lipsa de disponibilitate. Fecioarele trebuie să învețe să ceară ajutor și să nu își asume totul singure. Este o lună în care organizarea și calmul sunt vitale.

Săgetător

– schimbări forțate, instabilitate și planuri date peste cap –

Pentru Săgetători, februarie 2026 este o lună a schimbărilor neașteptate. Jupiter, guvernatorul lor, se află într-o poziție care îi obligă să renunțe la planuri vechi și să accepte direcții noi, chiar dacă nu sunt pregătiți.

Pot apărea probleme legate de călătorii, acte, studii sau proiecte pe termen lung. Planurile se pot schimba de la o zi la alta, iar Săgetătorii pot simți că pierd controlul asupra direcției lor.

În plan personal, pot apărea discuții legate de libertate, responsabilități sau diferențe de viziune. Este o perioadă în care flexibilitatea și adaptarea sunt esențiale. Săgetătorii trebuie să evite riscurile inutile și să își păstreze calmul.

