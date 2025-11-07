Theo Rose, declarații rare despre cel de-al doilea copil: „M-am adaptat la viața de familie, sunt o mamă cu adevărat!”

Theo Rose a făcut dezvăluiri rare despre cel de-al doilea copil, la doi ani de când a devenit mamă. Artista spunea în trecut că și-ar dori trei copii. Acest lucru nu ne surprinde, având în vedere că ea este mezina într-o familie cu trei copii. Theo are o soră și un frate mai mari.

Ce spune Theo Rose despre cel de-al doilea copil

Theo Rose (28 de ani) spune că nu-și dorește al doilea copil în 2026. Artista mărturisește că abia s-a acomodat în rolul de mamă și vrea să se mai bucure de fiul ei, Sasha Ioan, acum în vârstă de doi ani.

„Nu-mi doresc în 2026 un copilaș. Abia am înțeles ce e asta. Mai stau un pic să mă bucur de el. Acum a început să-mi placă. Nu mai sunt obosită, doarme copilul noaptea. Mi-am adaptat programul la el, îl duc dimineața la grădiniță, ca să nu existe probleme de niciun fel”, a spus Theo Rose pe platourile de filmare ale Protevelionului, pentru Click!.

Citește și: Theo Rose spune că filmul „Cursa” i-a afectat căsnicia cu Anghel Damian: „Îmi venea să merg pe platou și să scot ochi”

„M-am adaptat la viața de familie, sunt o mamă cu adevărat!”

Theo și-a făcut planurile pentru sărbători astfel încât să fie alături de fiul ei. Artista va urca pe scenă în pe 30 decembrie și 1 ianuarie. Ambele evenimente se vor termina la ore rezonabile, însă, ca să poată fi prezentă alături de cei dragi.

„Am o cântare pe 30 decembrie și am și pe 1 ianuarie. Mi le-am organizat diferit, ca să nu leșin după seara de Revelion. Trebuie să începi anul odihnit. Cum începi anul așa îți va merge. Așa că am organizat cântările pe trei zile ca să fiu odihnită. Le-am organizat cu creier anul acesta. [Sasha] acum este cu mama acasă, iar de sărbători va fi cu tot cu mama, cu noi. Nu cânt târziu, m-am organizat să fie bine, m-am adaptat la viața de familie, sunt o mamă cu adevărat!”, a mai spus artista, pentru sursa citată.

Citește și: Ce spune Theo Rose despre cei care nu dădeau nicio șansă relației ei cu Anghel Damian: „El m-a pus să mă uit concret la viața noastră”

„Mă rog la Dumnezeu în fiecare seară”

În încheierea interviului, antrenoarea de la „Vocea României” a spus că toate îi merg bine de când l-a cunoscut pe soțul ei, Anghel Damian. Cei doi formează un cuplu din vara anului 2022 și s-au căsătorit într-un cadru restrâns în septembrie 2024. Despre anul 2025, Theo a spus că a fost bun datorită lui Dumnezeu, la care se roagă în fiecare seară.

„A fost un an bun. La mine de când a început cu Anghel a fost numai bine. Așa a vrut Dumnezeu să fie. Am fost și la biserică, mă rog și la Dumnezeu în fiecare seară. Îi mulțumesc că mi-a ales un destin frumos. Sper să fie tot așa!”, a încheiat Theo Rose.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News