  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cristian Botgros, chemat la audieri! Gestul șocant făcut când Andreea Cuciuc își dădea ultima suflare. „Este deschis un dosar penal!”

Cristian Botgros, chemat la audieri! Gestul șocant făcut când Andreea Cuciuc își dădea ultima suflare. „Este deschis un dosar penal!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

La un an de la moartea fulgerătoare a Andreei Cuciuc, fiica artistului Igor Cuciuc, ancheta penală care vizează circumstanțele decesului adolescentei de 17 ani a fost reactivată. În centrul investigației se află Cristian Botgros, nepotul dirijorului Nicolae Botgros, acuzat de părinții fetei că ar fi implicat în tragedie. În timp ce expertizele medicale inițiale au indicat probleme cardiace, familia Cuciuc susține că Andreea ar fi fost otrăvită cu substanțe interzise.

Audierea lui Cristian Botgros: ancheta se intensifică

Ministra Afacerilor Interne din Republica Moldova, Daniela Misail-Nichitin, a confirmat că Cristian Botgros urmează să fie audiat. „În decursul acestei săptămâni, urmează să fie audiat. Toate expertizele sunt anexate la dosar, tehnice, cât și biochimice. Atunci când apar circumstanțe suplimentare, este deschis un dosar penal, la fel ca în acest caz. Urmează să fie examinate și elucidate corespunzător”, a declarat oficialul pentru Canal 5. Misail-Nichitin a precizat că ancheta penală va continua în funcție de noile circumstanțe apărute.

Citeşte şi: Nicolae Botgros și Igor Cuciuc, pe aceeași scenă. Imagini cu cei doi artiști, înaintea scandalului privind decesul Andreei Cuciuc

Citeşte şi: Cristian Botgros, ținta amenințărilor cu moartea după acuzele lui Igor Cuciuc legate de decesul fiicei sale. Adriana Ochișanu: „S-a mers prea departe!”

Încă un divorț în showbiz! Atât de bine au păstrat imaginea unei familii fericite, încât nimeni nu se aștepta la vestea asta
Încă un divorț în showbiz! Atât de bine au păstrat imaginea unei familii fericite, încât nimeni nu se aștepta la vestea asta
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Igor și Diana Cuciuc, noi dezvăluiri din seara morții fiicei lor, Andreea. Cum le-a trezit Cristian Botgros suspiciunile: „Am primit un apel pe telefonul Andreei”

Citeşte şi: Mama Andreei Cuciuc, dezvăluiri despre relația fiicei ei cu nepotul lui Nicolae Botgros. Cristian Botgros ar fi încercat să o drogheze

„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
Recomandarea zilei

Declarațiile părinților: acuzații directe și durere profundă

Igor și Diana Cuciuc au vorbit public despre suspiciunile lor, afirmând că fiica lor ar fi fost drogată de Cristian Botgros în timpul balului bobocilor din Chișinău, unde Andreea și-a pierdut viața.

Mama adolescentei, Diana Cuciuc, a povestit că în momentul în care Andreea s-a prăbușit, Cristian ar fi refuzat să o ajute și ar fi avut un comportament lipsit de empatie. „Una dintre colegele Andreei mi-a zis că el și-a aprins țigara și a spus ‘Lăsați-o, că o să-și revină. E în comă alcoolică’. Dar cel mai neomenește mi se pare să dai scrum de țigară, când omul e întins la pământ”, a spus Diana.

familia cuciuc 1IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Reacția familiei Botgros

În urma acuzațiilor, tensiunile dintre familiile Cuciuc și Botgros au escaladat. Dirijorul Nicolae Botgros a cerut reluarea anchetei, afirmând că dorește ca adevărul să iasă la iveală. „Suntem la fel de cointeresați să se stabilească adevărul, ce și cum s-a întâmplat în acea seară în acel local unde a avut loc tragedia care a zguduit toată societatea”, a declarat celebrul dirijor.

Mama lui Cristian, Adriana Ochișanu, a ieșit public cu un mesaj dur, afirmând că familia sa a primit amenințări cu moartea. „S-a mers prea departe. Am primit amenințări la adresa copiilor mei, Mihaela și Cristian. Anunț public că toți cei care au instigat sau au amenințat viața copiilor mei vor face obiectul unei plângeri penale”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Cristian Botgros a declarat că nu se aștepta la asemenea acuzații și că este dispus să colaboreze cu autoritățile. „Ceea ce se întâmplă acum depășește limitele umanității și devine o tentativă de distrugere publică a unei familii”, a spus el într-un interviu recent.

Ancheta continuă, iar autoritățile din Republica Moldova au promis că vor analiza fiecare detaliu din noaptea tragediei.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini cu Andreea Popescu în costum de baie, pe plaja din Mauritius. Vedeta a slăbit 13 kilograme și arată spectaculos
Imagini cu Andreea Popescu în costum de baie, pe plaja din Mauritius. Vedeta a slăbit 13 kilograme și arată spectaculos
Fanatik
Louis Munteanu l-a sunat direct pe Gigi Becali să-i mărească salariul dacă vine la FCSB! Giovanni știe condiția ca patronul să accepte. Exclusiv
Louis Munteanu l-a sunat direct pe Gigi Becali să-i mărească salariul dacă vine la FCSB! Giovanni știe condiția ca patronul să accepte. Exclusiv
GSP.ro
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului a „incendiat” internetul cu o poză nud și riscă sancțiuni
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului a „incendiat” internetul cu o poză nud și riscă sancțiuni
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
TV Mania
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Redactia.ro
Cine e Cătălina, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025. A crescut în Italia, dar nu și-a uitat țara de origine
Cine e Cătălina, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025. A crescut în Italia, dar nu și-a uitat țara de origine
Citește și...
Darius Olaru, cerut de Jose Mourinho! Giovanni Becali are toate detaliile de culise: salariu cu 7 cifre! Exclusiv
Nicușor Dan, greşeală stânjenitoare în public! O femeie l-a salvat de la ruşine, totul a fost filmat
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Moneda de 1 leu, pusă în circulație din 10 noiembrie. Anunțul făcut de BNR
O fostă concurentă de la "Mireasa", câștigătoarea a unuia dintre sezoane, este însărcinată pentru prima dată. "O iubire nouă și necondiționată!"
Kim Kardashian susține că a picat mai multe examene la drept din cauza ChatGPT. Vedeta folosește aplicația pentru sfaturi juridice
Ce este colita ulcerativă, boala autoimună pe care Emil Rengle o are: „Înainte de această afecțiune, felul în care trăiam era stresant și neorganizat”
Scapă rapid de durerile de cap
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
O fostă concurentă de la "Mireasa", câștigătoarea a unuia dintre sezoane, este însărcinată pentru prima dată. "O iubire nouă și necondiționată!"
O fostă concurentă de la "Mireasa", câștigătoarea a unuia dintre sezoane, este însărcinată pentru prima dată. "O iubire nouă și necondiționată!"
Kim Kardashian susține că a picat mai multe examene la drept din cauza ChatGPT. Vedeta folosește aplicația pentru sfaturi juridice
Kim Kardashian susține că a picat mai multe examene la drept din cauza ChatGPT. Vedeta folosește aplicația pentru sfaturi juridice
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
Câți bani au câștigat Anda și Joseph Adam pentru participarea la Asia Express 2025. Suma este cu adevărat FABULOASĂ
Câți bani au câștigat Anda și Joseph Adam pentru participarea la Asia Express 2025. Suma este cu adevărat FABULOASĂ
Daciana Sârbu, confesiuni despre relația cu fiica ei, Irina, în vârstă de 17 ani, și lucrurile care o deranjează: „Recunosc, gândul mă chinuie deja…
Daciana Sârbu, confesiuni despre relația cu fiica ei, Irina, în vârstă de 17 ani, și lucrurile care o deranjează: „Recunosc, gândul mă chinuie deja…
Angelina Jolie a vizitat copiii din Ucraina și a fost surprinsă cu vestă antiglonț. Actrița a ajuns în orașul ucrainean Herson pentru o misiune umanitară. FOTO
Angelina Jolie a vizitat copiii din Ucraina și a fost surprinsă cu vestă antiglonț. Actrița a ajuns în orașul ucrainean Herson pentru o misiune umanitară. FOTO
DailyBusiness.ro
Un profesor a făcut, anul trecut, 1,5 milioane de lei din meditații! Câți bani au declarat la ANAF, în total, cei care pregătesc elevii în particular
Un profesor a făcut, anul trecut, 1,5 milioane de lei din meditații! Câți bani au declarat la ANAF, în total, cei care pregătesc elevii în particular
5 lucruri de știut despre orașul brazilian Belém, din Brazilia, care găzduiește COP30
5 lucruri de știut despre orașul brazilian Belém, din Brazilia, care găzduiește COP30
A1.ro
Adevăratul motiv pentru care Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei Neamului. Ce fonduri a propus în mandatul său
Adevăratul motiv pentru care Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei Neamului. Ce fonduri a propus în mandatul său
Horoscop săptămânal 10 - 16 noiembrie 2025. O zodie e binecuvântată de astre. I se deschide calea succesului și scapă de tot ce era toxic în viața ei
Horoscop săptămânal 10 - 16 noiembrie 2025. O zodie e binecuvântată de astre. I se deschide calea succesului și scapă de tot ce era toxic în viața ei
Ce este colita ulcerativă, boala autoimună pe care Emil Rengle o are: „Înainte de această afecțiune, felul în care trăiam era stresant și neorganizat”
Ce este colita ulcerativă, boala autoimună pe care Emil Rengle o are: „Înainte de această afecțiune, felul în care trăiam era stresant și neorganizat”
Theo Rose, declarații rare despre cel de-al doilea copil: „M-am adaptat la viața de familie, sunt o mamă cu adevărat!”
Theo Rose, declarații rare despre cel de-al doilea copil: „M-am adaptat la viața de familie, sunt o mamă cu adevărat!”
Elena Udrea, adevărul despre lipsa lui Adrian Alexandrov din vacanța în Italia: „Din păcate, tati a suferit o intervenție”
Elena Udrea, adevărul despre lipsa lui Adrian Alexandrov din vacanța în Italia: „Din păcate, tati a suferit o intervenție”
Observator News
Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe românul mort la Roma: "Plângea de durere"
Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe românul mort la Roma: "Plângea de durere"
Libertatea pentru Femei
Visul se transformă în coșmar? Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme mari cu vecinii de la țară: „Sunt două motive de tensiuni”. Ce s-a întâmplat la Moșteni-Greci
Visul se transformă în coșmar? Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme mari cu vecinii de la țară: „Sunt două motive de tensiuni”. Ce s-a întâmplat la Moșteni-Greci
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Iubirile uitate ale Ancăi Alexandrescu. Doi soți, două divorțuri și un iubit cu nume important. ”A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul", spune primul soț, un bărbat cunoscut
Iubirile uitate ale Ancăi Alexandrescu. Doi soți, două divorțuri și un iubit cu nume important. ”A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul", spune primul soț, un bărbat cunoscut
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Puțini o știu pe fiica lui Emeric Ienei, o tânără de-a dreptul superbă și care i-a stat alături chiar și în cele mai grele momente, dar despre acest amănunt controversat nu s-a știut nimic
Puțini o știu pe fiica lui Emeric Ienei, o tânără de-a dreptul superbă și care i-a stat alături chiar și în cele mai grele momente, dar despre acest amănunt controversat nu s-a știut nimic
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Cine e Cătălina, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025. A crescut în Italia, dar nu și-a uitat țara de origine
Cine e Cătălina, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025. A crescut în Italia, dar nu și-a uitat țara de origine
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 7 noiembrie. Mesaje divine și coincidențe misterioase! Atenție la întâmplări și simboluri care apar „din senin”
Horoscop 7 noiembrie. Mesaje divine și coincidențe misterioase! Atenție la întâmplări și simboluri care apar „din senin”
Rezistența la insulină: semnalul tăcut care anunță diabetul de tip 2. Cum o poți preveni prin alimentație și mișcare
Rezistența la insulină: semnalul tăcut care anunță diabetul de tip 2. Cum o poți preveni prin alimentație și mișcare
Semne de avertizare ale acidului uric crescut în ochi: 5 indicii că organismul tău trimite semnale de alarmă
Semne de avertizare ale acidului uric crescut în ochi: 5 indicii că organismul tău trimite semnale de alarmă
5 deficiențe care îți pot sabota mintea: cum hrănești creierul ca să-și revină
5 deficiențe care îți pot sabota mintea: cum hrănești creierul ca să-și revină
TV Mania
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton