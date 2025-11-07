Cristian Botgros, chemat la audieri! Gestul șocant făcut când Andreea Cuciuc își dădea ultima suflare. „Este deschis un dosar penal!”

La un an de la moartea fulgerătoare a Andreei Cuciuc, fiica artistului Igor Cuciuc, ancheta penală care vizează circumstanțele decesului adolescentei de 17 ani a fost reactivată. În centrul investigației se află Cristian Botgros, nepotul dirijorului Nicolae Botgros, acuzat de părinții fetei că ar fi implicat în tragedie. În timp ce expertizele medicale inițiale au indicat probleme cardiace, familia Cuciuc susține că Andreea ar fi fost otrăvită cu substanțe interzise.

Audierea lui Cristian Botgros: ancheta se intensifică

Ministra Afacerilor Interne din Republica Moldova, Daniela Misail-Nichitin, a confirmat că Cristian Botgros urmează să fie audiat. „În decursul acestei săptămâni, urmează să fie audiat. Toate expertizele sunt anexate la dosar, tehnice, cât și biochimice. Atunci când apar circumstanțe suplimentare, este deschis un dosar penal, la fel ca în acest caz. Urmează să fie examinate și elucidate corespunzător”, a declarat oficialul pentru Canal 5. Misail-Nichitin a precizat că ancheta penală va continua în funcție de noile circumstanțe apărute.

Declarațiile părinților: acuzații directe și durere profundă

Igor și Diana Cuciuc au vorbit public despre suspiciunile lor, afirmând că fiica lor ar fi fost drogată de Cristian Botgros în timpul balului bobocilor din Chișinău, unde Andreea și-a pierdut viața.

Mama adolescentei, Diana Cuciuc, a povestit că în momentul în care Andreea s-a prăbușit, Cristian ar fi refuzat să o ajute și ar fi avut un comportament lipsit de empatie. „Una dintre colegele Andreei mi-a zis că el și-a aprins țigara și a spus ‘Lăsați-o, că o să-și revină. E în comă alcoolică’. Dar cel mai neomenește mi se pare să dai scrum de țigară, când omul e întins la pământ”, a spus Diana.

Reacția familiei Botgros

În urma acuzațiilor, tensiunile dintre familiile Cuciuc și Botgros au escaladat. Dirijorul Nicolae Botgros a cerut reluarea anchetei, afirmând că dorește ca adevărul să iasă la iveală. „Suntem la fel de cointeresați să se stabilească adevărul, ce și cum s-a întâmplat în acea seară în acel local unde a avut loc tragedia care a zguduit toată societatea”, a declarat celebrul dirijor.

Mama lui Cristian, Adriana Ochișanu, a ieșit public cu un mesaj dur, afirmând că familia sa a primit amenințări cu moartea. „S-a mers prea departe. Am primit amenințări la adresa copiilor mei, Mihaela și Cristian. Anunț public că toți cei care au instigat sau au amenințat viața copiilor mei vor face obiectul unei plângeri penale”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Cristian Botgros a declarat că nu se aștepta la asemenea acuzații și că este dispus să colaboreze cu autoritățile. „Ceea ce se întâmplă acum depășește limitele umanității și devine o tentativă de distrugere publică a unei familii”, a spus el într-un interviu recent.

Ancheta continuă, iar autoritățile din Republica Moldova au promis că vor analiza fiecare detaliu din noaptea tragediei.

