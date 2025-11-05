Nicolae Botgros și Igor Cuciuc, pe aceeași scenă. Imagini cu cei doi artiști, înaintea scandalului privind decesul Andreei Cuciuc

Nicolae Botgros și Igor Cuciuc se înțelegeau foarte bine înainte ca fiica interpretului din Republica Moldova, Andreea, să se stingă din viață la vârsta de 17 ani, pe 15 noiembrie 2024. Cei doi au urcat împreună pe scenă, la Botoșani, și păreau să se înțeleagă foarte bine. Acum, între familiile de artiști se duce un război atât în privat, cât și în presă.

Nicolae Botgros și Igor Cuciuc, pe aceeași scenă

Noiembrie 2024 a fost o lună fatidică pentru Igor și Diana Cuciuc, care și-au pierdut singura fiică, Andreea, la vârsta de 17 ani. Adolescenta se afla la o petrecere de după Balul Bobocilor în momentul în care s-a simțit rău. Tânăra a reușit să își sune mama înainte de a-și pierde cunoștința și viața.

Acum, la un an de când Andreea a trecut în neființă, familia interpretului moldovean îi aduce acuzații grave nepotului lui Nicolae Botgros, Cristian, care a fost de față în momentul în care tânăra a murit. Diana Cuciuc spune că băiatul i-ar fi pus droguri în băutura fiicei sale, otrăvind-o.

După ce în spațiul public au apărut mai multe acuzații la adresa lui Cristian Botgros, Nicolae Botgros a cerut redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc, susținând că își dorește ca familia sa să poată trăi în liniște, în timp ce familia celui care i-a fost prieten să își găsească pacea.

Dacă acum sunt „la cuțite”, Igor Cuciuc și Nicolae Botgros se înțelegeau bine înainte, urcând chiar pe aceeași scenă, imagini de la unul dintre spectacolele lor ieșind acum la iveală.

Mai mult, cei doi artiști s-au întâlnit și în ultimul an, după moartea Andreei Cuciuc.

Diana Cuciuc îl acuză pe Cristian Botgros că a ucis-o pe Andreea

Nu o dată Diana Cuciuc a acuzat că „o mână criminală” i-a ucis fiica, făcând mențiuni ușor de interpretat.

„Cred că Andreea a fost otrăvită de persoana care era la masă și avea droguri. I s-a pus în pahar, noi așa credem. Acest tânăr era nepotul unui instrumentist de la noi din Chișinău. Și dacă este cazul, mergem și la exhumare”, a afirmat Diana Cuciuc pentru presa locală.

Nicolae Botgros nu a păstrat tăcerea, ci a reacționat la acuzațiile aduse nepotului său: „Eu nu sunt nici procuror, nici jurist. Sunt un om care își face datoria față de lume, așa cum m-a învățat tata – să muncesc și să aduc frumosul în fața oamenilor”.

„Eu nu neg nimic pentru că este instanța care o să judece și o să ia o decizie corectă. Nu pot să spun mai mult acum, Să vedem ce o să arate ancheta”, a precizat instrumentistul.

Sursă foto: Facebook

