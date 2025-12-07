Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la secția de votare. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a atras atenția cu o apariție elegantă la alegerile pentru Primăria București, pe 7 decembrie. Alături de Nicușor Dan, aceasta a purtat o ținută asortată, impresionând prin stil și rafinament.
Mirabela Grădinaru, elegantă la alegerile pentru Primăria București
Mirabela Grădinaru a fost alături de Nicușor Dan la secția de votare, duminică, 7 decembrie, atrăgând atenția prin eleganța sa. Aceasta a devenit o prezență tot mai vizibilă în spațiul public încă din perioada campaniei prezidențiale a acestuia, participând la diverse evenimente și acordând interviuri.
Pentru această ocazie, Mirabela a ales o ținută rafinată: un palton de lungime medie, închis la culoare, o rochie crem, o poșetă asortată și cizme negre cu toc mic. Machiajul discret și părul prins în coc au completat perfect look-ul său elegant.
Deseori, Prima Doamnă a României alege rochii pentru aparițiile sale publice.
„Nu vă îngrijorați că doamna Grădinaru nu a votat, nu sunt probleme în familie, este în regulă, rămâne pe altă dată răspunsul”, a precizat președintele în momentul în care a fost întrebat de ce partenera lui nu a votat.
Mai târziu s-a aflat că și Mirabela Grădinaru a votat, dar la o altă secție. Aceasta este arondată la Liceul Dimitrie Gusti, întrucât are un alt domiciliu trecut pe cartea de identitate.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la alegerile pentru Primăria Capitalei
Sursă foto: Facebook, Captură video
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.