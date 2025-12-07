  MENIU  
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la secția de votare. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la secția de votare. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan

Oana Savin
.

Mirabela Grădinaru a atras atenția cu o apariție elegantă la alegerile pentru Primăria București, pe 7 decembrie. Alături de Nicușor Dan, aceasta a purtat o ținută asortată, impresionând prin stil și rafinament.

Mirabela Grădinaru, elegantă la alegerile pentru Primăria București

Mirabela Grădinaru a fost alături de Nicușor Dan la secția de votare, duminică, 7 decembrie, atrăgând atenția prin eleganța sa. Aceasta a devenit o prezență tot mai vizibilă în spațiul public încă din perioada campaniei prezidențiale a acestuia, participând la diverse evenimente și acordând interviuri.

Pentru această ocazie, Mirabela a ales o ținută rafinată: un palton de lungime medie, închis la culoare, o rochie crem, o poșetă asortată și cizme negre cu toc mic. Machiajul discret și părul prins în coc au completat perfect look-ul său elegant.

Deseori, Prima Doamnă a României alege rochii pentru aparițiile sale publice.

Citește și: Dosare penale pentru votare ilegală, deschise în timpul alegerilor pentru Primăria Capitalei. 18 sesizări au fost înregistrate la MAI

Citește și: Daniel Băluță, optimist în fața secției de hotare. Mesajul transmis de candidat: „De mâine, să ne apucăm să construim un oraș așa cum ne dorim”

Unde a votat partenera lui Nicușor Dan

Deși l-a însoțit pe Nicușor Dan la secția de votare, Mirabela Grădinaru nu a pus ștampila pe buletinul de vot, aceasta așteptându-l pe partenerul ei în sală, aproape de ușă.

Șeful statului și-a pus ștampila la secția organizată la Școala Gimnazială nr. 130, iar la scurt timp a făcut și câteva declarații de presă.

Citește și: Principalii candidați la Primăria Capitalei au votat. Mesajele transmise de Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă

Citește și: Traian Băsescu s-a prezentat la urne cu soția lui, Maria Băsescu: „România nu e într-o situație grozavă”

„Nu vă îngrijorați că doamna Grădinaru nu a votat, nu sunt probleme în familie, este în regulă, rămâne pe altă dată răspunsul”, a precizat președintele în momentul în care a fost întrebat de ce partenera lui nu a votat.

Mai târziu s-a aflat că și Mirabela Grădinaru a votat, dar la o altă secție. Aceasta este arondată la Liceul Dimitrie Gusti, întrucât are un alt domiciliu trecut pe cartea de identitate.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la alegerile pentru Primăria Capitalei

