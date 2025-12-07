Dosare penale pentru votare ilegală, deschise în timpul alegerilor pentru Primăria Capitalei. 18 sesizări au fost înregistrate la MAI

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) raportează 18 sesizări legate de procesul electoral în alegerile locale parțiale, dintre care 9 confirmate. În București, s-au deschis dosare penale pentru votare ilegală, inclusiv împotriva președintelui unui birou electoral.
Alegerile locale parțiale din România au fost marcate de mai multe incidente electorale, potrivit unui raport al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Până la ora 13.00, au fost înregistrate 18 sesizări privind posibile contravenții sau infracțiuni legate de procesul electoral, dintre care 9 au fost confirmate, potrivit News.ro.
În București, situația a fost mai complexă. Poliția a deschis dosare penale pentru mai mulți alegători, inclusiv pentru președintele unui birou electoral. Aceștia au votat deși nu aveau dreptul legal, având reședința stabilită în București de mai puțin de șase luni.
Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI, a explicat: „Reamintim că dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa, cu condiţia ca reşedinţa să fi fost stabilită cu mai mult de 6 luni înainte de ziua votului şi să fie valabilă la data scrutinului”.
Alte cazuri au implicat persoane care au votat cu vize de reședință expirate sau fără a avea dreptul legal de a vota în București. Un caz particular a fost cel al unui membru al biroului electoral care a încercat să voteze, deși avea domiciliul în alt județ.
MAI a anunțat că s-au primit „sesizări despre turism electoral, existenţa unui filmuleţ în care doi cetăţeni se laudă că o altă persoană le-ar fi oferit o sumă de bani şi despre faptul că primarul şi viceprimarul încearcă să influenţeze alegătorii”.
Aceste incidente subliniază importanța cunoașterii și respectării legilor electorale. Alegătorii trebuie să fie conștienți de drepturile și responsabilitățile lor, inclusiv de regulile privind locul unde pot vota legal.
Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să investigheze toate sesizările primite.
