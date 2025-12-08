Ce obiective și-a fixat Ciprian Ciucu ca primar general al Capitalei. „Mă voi ocupa împreună cu echipa mea!”

Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor din 7 decembrie pentru Primăria Bucureștiului, a vorbit despre principalele probleme pe care intenționează să le abordeze imediat după preluarea mandatului.

Regenerarea Centrului Vechi

Ciucu a subliniat că regenerarea urbană a Centrului Vechi, modernizarea sistemului de termoficare și combaterea poluării provocate de traficul rutier sunt prioritățile sale.

„Regenerarea urbană a Centrului Vechi. Pentru regenerarea urbană este nevoie PUZ, de proceduri de achiziții pentru studii de fezabilitate, proiectare și execuții, ceea ce va lua timp. Dar le voi pregăti din timp și le voi anunța”, a declarat Ciprian Ciucu pentru Știrile Pro TV.

Termoficarea și reducerea pierderilor

Ciprian Ciucu a mai precizat că va continua să atragă fonduri pentru modernizarea sistemului de termoficare, cu scopul de a reduce pierderile și implicit subvențiile: „Mă voi ocupa împreună cu echipa mea să continuăm să atragem mai mulți bani pentru termoficare, pentru că trebuie să scădem subvenția, eliminând din pierderi”.

În plus, a subliniat că poluarea aerului provocată de traficul rutier va fi tratată ca o urgență. „Traficul care ne poluează foarte, foarte mult aerul în acest oraș va deveni o prioritate”, a spus acesta.

Relația cu USR în Consiliul General

Întrebat despre colaborarea cu USR, în contextul atacurilor din campania electorală, Ciucu a recunoscut că a fost deranjat de acuzațiile privind sondajele false.

„Au fost niște atacuri în perioada asta, în special un atac care mi-a picat foarte, foarte prost, este acela cu sondajele în care PNL minte. Ca să fie foarte, foarte clar, de când a venit Ilie Bolojan noi nu am dat sondaje care să mintă. Da, în trecut s-au întâmplat astfel de lucruri și sper că prin acest comportament, prin dovada faptului că nu am mințit, cei care au acuzat că mințim ar trebui cumva să retracteze ceea ce au spus”, a adăugat.

Foto – arhivă

