Ilie Bolojan, mesaj cu câteva ore înaintea închiderii urnelor de vot: „Votați oameni pricepuți și corecți”

Ilie Bolojan a transmis un mesaj bucureștenilor, cu câteva ore înaintea închiderii urnelor de votare. Premierul i-a îndemnat pe cetățeni să meargă la vot și să aleagă „oameni pricepuți și corecți”.

Mesajul lui Ilie Bolojan în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei

Ilie Bolojan le-a transmis românilor un mesaj cu doar câteva ore înaintea închiderii urnelor de vot. Premierul a îndemnat pe pagina sa de Facebook la „un vot rațional, un vot înțelept”.

„Încă 5 ore de vot. Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze. Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră. Dați un vot rațional, un vot înțelept!”, a scris primul ministru în mediul online.

El subliniază că ţara se schimbă în bine, cu fiecare localitate şi cu fiecare primar care munceşte cum trebuie pentru comunitatea lui.

„Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”, a menționat Ilie Bolojan.

Prezența la vot la ora 17

Prezența la vot pentru Primăria Capitalei este una foarte mică. La ora 17, în București doar 24,49% din cetățenii înscriși pe listele de vot s-au prezentat pentru a pune ștampila pe buletinul de vot.

Prezența la vot pe sectoare:

Sectorul 1: 26,93%

Sectorul 2: 24,93%

Sectorul 3: 20,41%

Sectorul 4: 26,48%

Sectorul 5: 22,41%

Sectorul 6: 27,89%

Secțiile de votare sunt deschise până la ora 21:00, iar peste un milion de alegători sunt așteptați la vot. Rezultatele exit-poll ale alegerilor pentru Primăria Municipiului București 2025 vor fi publicate duminică, 7 decembrie, după ora 21.00, imediat după închiderea secțiilor de votare.

Conform legislației electorale, publicarea datelor din sondajele la ieșirea de la urne este interzisă înainte de ora 21.00, pentru a nu influența votul în desfășurare.

