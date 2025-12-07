Ilie Bolojan, mesaj cu câteva ore înaintea închiderii urnelor de vot: „Votați oameni pricepuți și corecți”

Mesajul lui Ilie Bolojan în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
Ilie Bolojan le-a transmis românilor un mesaj cu doar câteva ore înaintea închiderii urnelor de vot. Premierul a îndemnat pe pagina sa de Facebook la „un vot rațional, un vot înțelept”.
„Încă 5 ore de vot. Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze. Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră. Dați un vot rațional, un vot înțelept!”, a scris primul ministru în mediul online.
El subliniază că ţara se schimbă în bine, cu fiecare localitate şi cu fiecare primar care munceşte cum trebuie pentru comunitatea lui.
Secțiile de votare sunt deschise până la ora 21:00, iar peste un milion de alegători sunt așteptați la vot. Rezultatele exit-poll ale alegerilor pentru Primăria Municipiului București 2025 vor fi publicate duminică, 7 decembrie, după ora 21.00, imediat după închiderea secțiilor de votare.
Conform legislației electorale, publicarea datelor din sondajele la ieșirea de la urne este interzisă înainte de ora 21.00, pentru a nu influența votul în desfășurare.
