Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate. Care este diagnosticul primit de Isabela: „Este monitorizată săptămânal”

Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, se confruntă cu probleme de sănătate. Fetița, în vârstă de 10 ani, a primit un diagnostic dur, iar acum este monitorizată săptămânal de către medici pentru a ține afecțiunea sub control.

Fiica Oanei Roman se confruntă cu probleme de sănătate

Oana Roman, o figură proeminentă în peisajul mediatic românesc, a făcut recent dezvăluiri emoționante despre starea de sănătate a fiicei sale, Isabela. Vedeta a împărtășit cu fanii săi din mediul online că micuța se confruntă cu o afecțiune care necesită atenție constantă.

În cadrul unei postări pe Instagram, Oana a dezvăluit că fiica sa a fost diagnosticată cu rezistență la insulină. Această condiție medicală impune o monitorizare atentă și ajustări în stilul de viață.

„Azi am fost cu Isa la control. Ea este monitorizată săptămânal de doamna doctor. Azi au ieșit și analizele. Din păcate, nu sunt cele mai bune și are nevoie și de consult endocrinologic”, a povestit fiica lui Petre Roman.

Deși rezultatele recente ale analizelor nu au fost încurajatoare, Oana Roman rămâne optimistă și determinată. Ea a asigurat că face tot posibilul pentru a-și ajuta fiica să depășească această provocare.

„Sunt însă convinsă că, împreună, o scoatem la capăt”, a adăugat ea, demonstrând puterea și unitatea relației mamă-fiică.

Comunicare deschisă și educație

Oana Roman pune un accent deosebit pe importanța comunicării deschise cu copiii, în special în ceea ce privește sănătatea și dezvoltarea. Ea consideră că lipsa de informare poate avea consecințe grave asupra tinerelor fete.

„Faptul că mamele nu discută cu fetele, mai ales, lucruri legate de menstruație, sexualitate și așa mai departe este o greșeală capitală”, a declarat Oana.

Vedeta apreciază inițiativele educaționale din școli care abordează subiecte legate de sănătatea și dezvoltarea adolescenților. Ea a menționat că Isabela a beneficiat de astfel de cursuri încă din clasa a patra, considerându-le benefice pentru pregătirea fetelor în fața schimbărilor fiziologice.

„Acum există și educație în școli, ceea ce mie mi se pare un lucru pozitiv. Isa în clasa a patra a avut un curs despre menstruație, de exemplu, au venit și le-au arătat cum decurge lucrul acesta, ce trebuie să facă, le-au dat ce au nevoie. Le-au pregătit, cumva, pentru acest moment. Eu oricum am vorbit cu Isa, ea știa tot”, a mai spus Oana Roman.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oana Roman și fiica ei, Isabela

Sursă foto: Instagram

