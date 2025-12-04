Dan Negru, despre criza de apă din Prahova: „Problema arată că proștii lui Caragiale erau mai deștepți decât proștii noștri”

Dan Negru a criticat criza apei din Prahova. Peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița nu primesc de vineri, 28 noiembrie, apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă.

Dan Negru a făcut haz pe seama necazului românilor din Prahova care nu mai au apă de vineri, 28 noiembrie. Furnizarea apei este oprită în localitățile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniș și parțial în comuna Florești din județul Prahova, situația având un impact direct asupra a zeci de mii de oameni.

„Vreo 100 mii de oameni n-au apă în țara care are peste 80.000 km de râuri și care are una dintre cele mai mari rezerve de apă potabilă subterană din Europa. Problema apei în România arată că proștii lui Caragiale erau mai deștepți decât proștii noștri. (râde) Și arată adevărul din povestea aceea: după ce Dumnezeu a făcut România, Sfântul Petru l-a întrebat: «Doamne, nu le-ai dat prea multe? Aur, ape, câmpii, dealuri, munți…» Iar Dumnezeu, după o clipă de gândire, i-a răspuns: «Ai dreptate… dar să vezi ce conducători o să le dau»”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Criza apei a început în weekend, după ce Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că, în urma ploilor abundente, situația de la Barajul Paltinu – principala sursă de apă potabilă pentru o mare parte din județul Prahova – a ajuns într-un punct „critic”.

Ce spune președintele Nicușor Dan despre situația din Prahova

Criza alimentării cu apă în județele Prahova și Dâmbovița a fost discutată miercuri, 3 decembrie, de președintele Nicușor Dan, conform unui articol publicat de Europa Liberă România. Problema a fost accentuată de închiderea Centralei de la Brazi, cauzată de lipsa apei necesare.

Referindu-se la barajul Paltinu, unde apa nu mai poate fi tratată pentru consum, Nicușor Dan a declarat: „În opinia mea, vinovăția e la Apele Române”. Totodată, el a menționat că „pe partea de energie, în momentul de față, lucrurile sunt acoperite din importuri și din ceea ce producem”.

Deși au fost semnalate probleme majore, președintele nu a oferit detalii suplimentare despre soluțiile posibile.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri dimineață, 3 decembrie, că alimentarea cu apă în localitățile afectate din județele Prahova și Dâmbovița va fi reluată de luni, 8 decembrie.

