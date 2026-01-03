  MENIU  
Miley Cyrus suferă de o afecțiune care îi lezează corzile vocale. De ce refuză artista să se opereze: „Este extrem de dificil"

Miley Cyrus suferă de o afecțiune care îi lezează corzile vocale. De ce refuză artista să se opereze: „Este extrem de dificil”

Oana Savin
.

Vocea inconfundabilă a lui Miley Cyrus ascunde o afecțiune dificilă: edemul Reinke. Artista a anunțat că nu mai poate susține turnee din cauza efortului fizic și emoțional implicat.

Miley Cyrus, diagnosticată cu o afecțiune care îi afectează corzile vocale

Problemele de sănătate ale lui Miley Cyrus au împiedicat-o să continue turneele. În ciuda faptului că vocea ei distinctivă a devenit semnătura sa, artista a dezvăluit recent că această particularitate vocală este cauzată de o afecțiune medicală.

Miley suferă de edem Reinke, o inflamație cronică a laringelui, care afectează stratul superficial al corzilor vocale, cunoscut sub numele de spațiul Reinke. Acest spațiu acumulează lichid, ceea ce interferează cu vibrațiile normale ale vocii, conform Music Radar.

Artista a explicat că stilul său de viață din trecut nu a contribuit la ameliorarea situației.

„Am avut edem Reinke, este vorba de abuzul corzilor vocale. Și faptul că am 21 de ani și stau trează, beau, fumez și petrec după fiecare spectacol nu ajută. Dar, de asemenea, în cazul meu, nu îl provoacă”, a explicat Miley Cyrus.

Artista, despre timbrul ei vocal unic

În pofida acestei afecțiuni, Miley Cyrus subliniază că timbrul ei vocal unic este, în principal, rezultatul structurii sale biologice.

„Așa că vocea mea a sunat întotdeauna așa. Face parte din anatomia mea unică, așa sunt. Am acest polip foarte mare pe coarda vocală, care mi-a dat o mare parte din tonul și textura care m-au făcut cine sunt, dar este extrem de dificil să cânt cu el, pentru că e ca și cum ai alerga un maraton cu greutăți la gleznă”, a mărturisit cântăreața.

Această afecțiune a determinat-o să ia decizia dificilă de a renunța la turnee, explicând cât de epuizante sunt acestea atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. Cu toate acestea, artista a declarat că nu ia în considerare o intervenție chirurgicală pentru a îndepărta polipul.

„Nu sunt dispusă să-l elimin, deoarece șansa de a mă trezi după o operație și de a nu mai suna ca mine există, este o posibilitate”, a explicat ea.

