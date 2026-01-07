Regizorul Bela Tarr, maestrul cinematografiei lente, a murit la 70 de ani

Béla Tarr, regizorul maghiar cunoscut pentru filmele sale alb-negru cu ritm lent – precum „Sátántangó” și „Werckmeister Harmonies” – a murit luni într-un spital din Budapesta, la vârsta de 70 de ani. Potrivit declarațiilor făcute de fiica sa vitregă, Réka Gáborjáni, cineastul suferea de mai mult timp de probleme medicale grave.

Primarul Budapestei, Gergely Karácsony, a transmis un mesaj emoționant, numindu-l pe Tarr „cel mai liber om pe care l-am cunoscut vreodată” și l-a lăudat pentru modul în care a apărat „esențialul: demnitatea umană”.

Un stil cinematografic unic

Filmele lui Béla Tarr sunt recunoscute pentru cadrele extrem de lungi, unele de câteva minute, pentru ritmul meditativ și pentru modul în care surprind viața de zi cu zi în toată austeritatea ei. Regizorul prefera să lase camera să urmărească îndelung chipurile personajelor, renunțând la structurile narative convenționale. Decorurile sale – sate pustii, ploaie, noroi, vânt – deveneau personaje în sine,, notează presa internațională.

„Sátántangó”, lansat în 1994 și având o durată de șapte ore și jumătate, este considerat opera sa monumentală. Filmul, inspirat din romanul lui László Krasznahorkai, urmărește un grup de muncitori dezrădăcinați implicați într-o schemă absurdă. „Werckmeister Harmonies” (2000), tot o adaptare după Krasznahorkai, prezintă haosul provocat de sosirea unui circ straniu într-un orășel sărac.

Critici precum Susan Sontag, Jim Jarmusch sau Gus Van Sant au elogiat opera lui Tarr. Manohla Dargis, de la The New York Times, a numit „Sátántangó” „capodopera lui”, iar A.O. Scott a remarcat caracterul „atemporal” al filmelor sale.

Deși nu a avut succes comercial larg, Tarr a rămas fidel subiectelor sale: oameni marginalizați, săraci, considerați „urâți sau neînsemnați”, dar pe care el îi filma cu o profundă compasiune. „Fac același film de 30 de ani”, spunea el în 2011. „Despre demnitatea umană. Nu o distrugeți. Nu o umiliți.”

În 2011, Tarr a lansat „The Turin Horse”, realizat împreună cu Krasznahorkai. Filmul, o meditație sumbră despre sfârșitul lumii, a câștigat Marele Premiu al Juriului la Festivalul de la Berlin. În mod surprinzător, regizorul a anunțat atunci că acesta va fi ultimul său lungmetraj. „Am făcut tot ce aveam de făcut”, declara el ulterior pentru The Guardian.

Citeşte şi: Actrița și culturista Jayne Trcka, cunoscută pentru rolul din „Scary Movie”, a murit la 62 de ani

Citeşte şi: Scriitorul Michael Schumacher, autor al biografiilor lui Francis Ford Coppola și Eric Clapton, a murit la vârsta de 75 de ani

Citeşte şi: Mikloș Dudaș a murit la 34 de ani. Fostul campion mondial la canoe a fost găsit decedat în locuința sa

Viața personală și începuturile carierei

Născut la 21 iulie 1955 în Pécs, Tarr a crescut în Budapesta într-o familie implicată în teatru și film. A început să filmeze la 16 ani, în paralel cu diverse joburi mărunte. Debutul său profesional a venit în 1979, cu drama „Family Nest”.

De-a lungul carierei, a colaborat constant cu Agnes Hranitzky, partenera sa de viață și monteurul filmelor sale.

După retragerea din cinema, Tarr a condus o școală de film la Sarajevo și a predat în mai multe academii. În Ungaria, a criticat deschis direcția politică a țării sub conducerea lui Viktor Orbán. Nu era străin de presiunile politice: în anii ’80, studioul experimental pe care îl conducea a fost închis de regimul comunist. În 2025, s-a căsătorit cu Amila Ramović, curator de artă din Bosnia. Lasă în urmă soția, pe Agnes Hranitzky și pe Réka Gáborjáni.

Scriitorul László Krasznahorkai l-a descris drept „unul dintre cei mai mari artiști ai timpului nostru. De neoprit, brutal, indestructibil”.

Într-un interviu acordat ziarului Népszava, Tarr respingea ideea că filmele sale ar fi inaccesibile:

„Te trezești la 4 dimineața, mergi prin frig și ploaie pe platou, actorii vin obosiți și cu probleme. Dacă nu aș crede că oamenii vor să vadă aceste filme, de ce aș face toate astea? Nu sunt masochist.”

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News