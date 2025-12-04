Cântăreața Miley Cyrus și muzicianul Maxx Morando s-au logodit

Cântăreața americană Miley Cyrus, în vârstă de 33 de ani s-a logodit cu muzicianul Maxx Morando, toboșar al trupei Liily.

Informația a fost confirmată de surse apropiate pentru revista People, după ce artista a apărut pe covorul roșu la premiera filmului Avatar: Fire and Ash din Los Angeles, purtând un inel cu diamant pe degetul inelar stâng.

Un inel de logodnă spectaculos

Bijuteria a fost realizată de designerul Jacquie Aiche și are un diamant cushion-cut montat pe o verighetă groasă din aur galben de 14 karate. Cyrus a fost văzută pentru prima dată cu inelul la jumătatea lunii noiembrie, inclusiv la cina organizată de ziua ei.

Povestea de dragoste dintre Miley și Maxx

Miley și Maxx au fost fotografiați pentru prima dată împreună în decembrie 2021, la spectacolul de Anul Nou organizat de artistă la NBC. În aprilie 2022, cei doi au confirmat relația printr-un sărut pasional surprins în West Hollywood. Într-un interviu pentru British Vogue din iunie 2023, Cyrus a povestit că s-au cunoscut la o „întâlnire pe nevăzute”: „Pentru mine a fost o întâlnire pe nevăzute, pentru el nu chiar. M-am gândit: cel mai rău lucru care se poate întâmpla e să plec.”

Într-un interviu pentru Harper’s Bazaar din noiembrie 2024, artista a vorbit despre diferența de vârstă de șase ani dintre ei: „Funcționează pentru că nu luăm viața prea în serios.” În martie 2024, surse apropiate confirmau că cei doi locuiesc împreună, iar Miley „este foarte fericită” și „mai liniștită ca niciodată”.

Într-o discuție cu The Cut, alături de mama ei, Tish, și sora Noah, Cyrus a mărturisit: „Am ajuns să fiu cu o persoană care înseamnă mult pentru mine, mă tratează bine și mă respectă. A trebuit să învăț asta pe cont propriu.”

Colaborări profesionale dintre cei doi artiști

Pe lângă relația personală, cei doi au colaborat și profesional. Morando a contribuit la piesele „Handstand” și „Violet Chemistry” de pe albumul Endless Summer Vacation (2023) și a produs mai multe melodii de pe cel mai recent material al lui Cyrus, Something Beautiful. La premiile Grammy din 2024, când Miley a câștigat trofeul pentru „Record of the Year” cu hitul Flowers, artista i-a dedicat un mesaj emoționant lui Morando, numindu-l „dragostea mea”.

Miley Cyrus a mai fost căsătorită cu actorul Liam Hemsworth, între decembrie 2018 și august 2019. Logodna cu Maxx Morando marchează un nou început pentru cântăreață, care pare să fi găsit echilibrul și respectul pe care le-a căutat în relațiile anterioare.

