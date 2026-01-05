Victoria Jones, fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-o cameră de hotel. Prima reacție a familiei

Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones, a fost găsită fără suflare într-un hotel din San Francisco, în prima zi a anului. Avea 34 de ani. Familia acesteia transmis primul mesaj după tragedie.

Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită fără suflare într-o cameră de hotel, la 34 de ani

Victoria Jones a fost fiica lui Tommy Lee Jones (79 de ani), actor laureat al premiului Oscar, din al doilea mariaj al acestuia cu Kimberlea Cloughley. Cuplul a divorțat în 1996 și mai are un fiu împreună, Austin Jones, în vârstă de 43 de ani.

Jones, în vârstă de 34 de ani, a fost găsit inconștientă într-un hotel din San Francisco pe 1 ianuarie, după ce o persoană a sunat la ambulanță și poliție în jurul orei 3 dimineața.

„Apreciem toate cuvintele frumoase, gândurile și rugăciunile”, a transmis familia Victoriei. „Vă rugăm să ne respectați intimitatea în această perioadă dificilă. Vă mulțumim.”

Primele ipoteze privind cauza morții

Jones a fost declarată decedată la fața locului. Într-o înregistrare audio, obținută de TMZ, apelul de urgență include un „cod 3 pentru supradoză”. Oficialii nu au comunicat însă cauza decesului, însă poliția a declarat că nu există suspiciuni cum că ar fi fost vorba de o crimă.

În copilărie, Jones a apărut în mai multe filme, printre care „Men in Black II”, alături de tatăl ei, și „The Three Burials of Melquiades Estrada”, pe care Jones l-a regizat, precum și în serialul „One Tree Hill”.

Citește și: Miley Cyrus suferă de o afecțiune care îi lezează corzile vocale. De ce refuză artista să se opereze: „Este extrem de dificil”

Citește și: Bret Hanna‑Shuford, star Broadway și influencer, a murit la 46 de ani. Mesajul dureros al partenerului său: „Cel mai frumos om, soț și tată din univers!”

Citește și: Mel Gibson și Rosalind Ross au divorțat după 9 ani: „Vom continua să fim cei mai buni părinți” pentru fiul nostru

Victoria Jones fusese arestată de mai multe ori în 2025

Înregistrările judiciare obținute de San Francisco Chronicle arată că o femeie identificată drept Victoria Jones a fost arestată de mai multe ori anul trecut pentru delicte minore.

Printre acestea se numără o arestare în aprilie pentru obstrucționarea unui ofițer de poliție, sub influența unei substanțe controlate și posesie de o substanță narcotică controlată, precum și o arestare în luna următoare pentru împotrivire sau obstrucționarea unui ofițer public și intoxicație publică.

În iunie, ea a fost arestată pentru infracțiuni minore de violență domestică și acuzații conexe de violență domestică sau abuz asupra persoanelor în vârstă, potrivit publicației.

Tommy Lee Jones a cerut plasarea fiicei sale sub tutelă temporară

În 2023, tatăl ei a solicitat cu succes unui judecător să o plaseze sub tutelă temporară, argumentând că avea un „comportament care îi amenința viața” și că avea nevoie de reabilitare pentru droguri.

La momentul solicitării, potrivit sursei citate, dosarele instanței arătau că Victoria Jones era internată involuntar într-un spital din Greenbrae pentru că reprezenta un pericol pentru ea însăși sau pentru alții.

Jones avea nevoie de „serviciile oferite de un centru de reabilitare pentru dependenți de droguri, care nu sunt disponibile într-un spital”, se arată în petiția actorului. „Persoana propusă pentru custodie trebuie să se recupereze și să muncească pentru sobrietate. Din aceste motive, beneficiara propusă a conservării va suferi un prejudiciu ireparabil dacă reședința ei nu este schimbată dintr-un spital într-un centru de reabilitare.”

Foto: Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News