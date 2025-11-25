Glen Powell și Michelle Randolph au fost surprinși dansând romantic într-un bar din Texas. Actorii au fost filmați de un grup de studenți.

Glen Powell și Michelle Randolph, surprinși dansând romantic într-un bar

Glen Powell și Michelle Randolph au încins ringul de dans, într-un bar din Texas. Actorii s-au balansat și au făcut chiar și câteva piruete printre alte perechi de toate vârstele.

Protagonistul din filmul „Fugarul: Vânătoare de oameni” și actrița din serialul „Omul petrolului” au topit inimile internauților. „Au fost amândoi foarte drăguți”, este de părere persoana care i-a filmat. „Asta mă face atât de fericită”, a comentat cineva în dreptul postării. „Susțin asta!”, a fost un alt comentariu.

Actorul în vârstă de 37 de ani a purtat o cămașă maro, blugi și o șapcă neagră, în timp ce actrița de 28 de ani a optat pentru o cămașă din denim, pantaloni scurți și cizme de cowboy maro. Reprezentanții lui Randolph și Powell nu au dorit să comenteze ipostazele în care au fost surprinși actorii.

Videoclipul a apărut la scurt timp după ce actorii au fost fotografiați sărbătorind episodul emisiunii „Saturday Night Live” în care a apărut Powell.

Ce iubite a mai avut Glen Powell

Ultima relație publică a lui Powell a fost cu modelul Gigi Paris.

Actorul din „Top Gun: Maverick” și modelul au format un cuplu între anii 2020 și 2023. Despărțirea s-a produs la scurt timp după ce toată presa americană a vorbit despre chimia extraordinară dintre Powell și actrița Sydney Sweeney, cu care a jucat în comedia romantică „Anybody But You“.

Sweeney – care era încă logodită cu fostul ei iubit, Jonathan Davino, la acea vreme – a negat vehement acuzațiile.

În trecut, Powell a mai avut legături romantice cu actrița Nina Dobrev, în 2017, și cu prezentatoarea Renee Bargh, în 2018.

Foto: TikTok; Instagram

