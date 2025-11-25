Cine este bărbatul cu care Kim Kardashian se iubește în secret, de ani de zile. Motivul pentru care vedeta americană nu a vrut să afle nimeni de această relație

Kim Kardashian are de ani buni o relație cu un celebru rapper, pe care a ales să o țină secretă. Cei doi se întâlnesc ocazional, iar acest lucru pare să meargă de minune pentru amândoi. Vedeta americană spera să nu se afle niciodată despre această relație, mai ales din cauza fostului ei soț, Kanye West.

Kim Kardashian are o relație secretă

Kim Kardashian și Drake, pentru că el ar fi bărbatul care o face fericită pe vedeta americană în secret, s-ar fi întâlnit în secret de-a lungul anilor, iar în ultimele luni lucrurile au devenit mai intense.

Kim și Drake au avut o întâlnire discretă într-o vilă de pe Lacul Como din Italia în această vară. Fanii atenți au observat că ambii au postat fotografii din ceea ce părea a fi aceeași locație.

Drake a fost obsedat de Kim dintotdeauna”, a declarat o sursă pentru RadarOnline.

„Toată lumea știe că ea este motivul pentru care s-a mutat în Hidden Hills în 2012 – pentru că voia să fie în cartierul ei”, a mai spus sursa.

Se pare că rapperul canadian în vârstă de 39 de ani a jucat cartea prieteniei cu Kim mult timp, deși toată lumea știe că au avut o relație on-off de-a lungul anilor.

De ce vedeta americană a ascuns relația

Mogulul de lenjerie intimă, în vârstă de 45 de ani, ar dori ca lumea să știe că l-a atras pe Drake în dormitorul ei.

„E fierbinte, de succes și mai tânăr – e o mare victorie pentru ea. Fără îndoială că o deranjează că primește această reputație de a nu putea obține o întâlnire”, a spus sursa.

Un obstacol major este, însă, fostul ei soț, Kanye West, în vârstă de 48 de ani, care reacționează exploziv de fiecare dată când Kim începe o nouă relație.

„Dacă nu ar fi fost Kanye și comportamentul lui nebunesc, ea l-ar fi împins pe Drake să facă relația publică. Uită-te la coșmarul absolut pe care l-a dezlănțuit asupra lui Pete Davidson când s-au întâlnit. Pete s-a despărțit de ea pentru că se temea cu adevărat pentru siguranța lui”, a adăugat sursa.

Drake susține că nu a făcut relația oficială pe Instagram pentru că nu vrea să se confrunte cu un circ mediatic. Însă, conform sursei, „este o situație perfectă pentru Drake pentru că îi place ca oamenii să creadă că e singur, chiar și atunci când nu e, astfel încât să poată rămâne un playboy”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kim Kardashian și Drake

Sursă foto: Profimedia

