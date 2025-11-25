Boris Becker a devenit tată pentru a cincea oară, la vârsta de 58 de ani, după ce soția sa, Lilian de Carvalho Monteiro, a adus pe lume o fetiță.

Ce nume au ales Boris și Lilian pentru fetița lor

Fostul jucător de tenis a împărtășit vestea cu cei 411.000 de urmăritori ai săi pe Instagram, scriind: „Welcome to the world… Zoë Vittoria Becker. 21.11.2025.” Alături de mesaj, el a postat o fotografie alb-negru în care apare împreună cu soția sa, în vârstă de 35 de ani.

Zoë s-a născut vineri, 21 noiembrie, cu o zi înainte ca Becker să își sărbătorească cea de-a 58-a aniversare, sâmbătă, 22 noiembrie.

Boris Becker mai are patru copii din fostele relații

Becker mai are patru copii din relații anterioare, inclusiv pe fiul său Noah Gabriel, născut în 1994 cu fosta soție Barbara Feltus. Cuplul a avut un al doilea copil, Elias Balthasar, în 1999, înainte de a divorța în 2001. Sportivul german are de asemenea o fiică cu modelul rus Angela Ermakova și un alt fiu, Amadeus, cu a doua soție, Lilly Kerssenberg, înainte ca mariajul lor să se încheie tensionat după nouă ani, în 2018.

Boris Becker și Lilian de Carvalho Monteiro s-au căsătorit anul trecut

Becker, care l-a antrenat pe Novak Djokovic timp de trei ani, între 2013 și 2016, este căsătorit cu actuala sa soție Lilian din septembrie anul trecut, când au avut o nuntă fastuoasă la Portofino, Italia.

Cei doi au anunțat în iunie că așteaptă primul lor copil împreună. În septembrie, Becker a vorbit pentru The Sunday Times despre relația lor, începută după ce s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni, în 2018. „Ea este, evident, o femeie foarte atrăgătoare, dar am simțit că din prima zi în care am luat prânzul împreună, doar noi doi, am avut această conexiune intelectuală instantanee”, a declarat Becker. „Chiar dacă este cu 20 de ani mai tânără, simt că are un suflet vechi, iar mie îmi place să cred că sufletul meu este puțin mai tânăr, așa că ne-am întâlnit la mijloc.”

Fostul campion de la Wimbledon a lăudat-o pe Lilian pentru faptul că i-a rămas alături atunci când a fost găsit vinovat de ascunderea unor active de milioane de euro după ce a fost declarat falit. Becker a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare, dar a fost eliberat mai devreme, pe 15 decembrie 2022, după ce a executat opt luni, fiind deportat în Germania de autoritățile britanice.

„Am fost puțin surprins că femeile încă rămân lângă tine dacă nu ai nimic”, a spus el pentru publicație. „Nu am experimentat asta prea mult înainte.”

Foto – Hepta / Instagram

Urmărește-ne pe Google News