A murit Alexis Ortega, vocea lui Spider-Man în spaniolă, la 38 de ani

Alexis Ortega, actorul mexican care a dublat Spider-Man și alte filme celebre în spaniolă, s-a stins din viață la 38 de ani. Admiratorii deplâng pierderea sa.

Alexis Ortega, actorul care a dublat vocea lui Spider-Man în spaniolă, a încetat din viață la doar 38 de ani. Informația a fost confirmată de World Dubbing News, însă cauza decesului rămâne necunoscută.

Alexis Ortega, născut în 1987 în Mexic, a fost o figură remarcabilă în industria de dublaj. Vocea sa a fost asociată cu personaje emblematice din filme precum „Spider-Man”, „Avengers: Infinity War” și „Star Wars: Rogue One”. De la debutul său în 2013, Ortega și-a consolidat reputația ca unul dintre cei mai apreciați actori de voce, cucerind inimile fanilor din întreaga lume.

Apreciat nu doar pentru talentul său, ci și pentru activitatea pe rețelele sociale, Ortega a colaborat cu vloggeri celebri, cum ar fi Mr. Beast, atrăgând o comunitate loială de admiratori. Anunțul morții sale a provocat un val de tristețe, mii de mesaje fiind postate în memoria sa.

Citește și: Kanye West a suferit un episod psihotic ce a durat patru luni. Artistul susține că a pierdut contactul cu realitatea

„Îți mulțumim că ai dat viață, în limba noastră, unor personaje precum Spider-Man”

„Regretăm să anunțăm trecerea în neființă a actorului de voce Alexis Ortega. Transmitem condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor săi în aceste momente dificile”, a transmis World Dubbing News, într-un comunicat emoționant.

Fanii săi au inundat rețelele sociale cu mesaje. „Odihnește-te în pace, Alexis Ortega. Îți mulțumim că ai dat viață, în limba noastră, unor personaje precum Spider-Man al lui Tom Holland și Tadashi Hamada, care au marcat o întreagă generație. Transmit multă putere și solidaritate familiei și prietenilor tăi în aceste momente atât de dificile”, a transmis cineva.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News