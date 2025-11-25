Kate Middleton s-a afișat cu o nuanță mult mai deschisă a părului în luna septembrie, generând un val de critici în mediul online. Prințesa de Wales a explicat schimbarea de look în culisele evenimentului Royal Variety Performance, unde actrița Su Pollard a remarcat transformarea și a complimentat-o.

Kate Middleton a explicat schimbarea de look pentru care a fost criticată

Kate Middleton i-a spus lui Su Pollard de ce s-a afișat în luna septembrie cu părul castaniu mult mai deschis la culoare. Pollard a povestit pentru Daily Mail că a complimentat-o pe Kate: „Îmi place părul tău, pare mult mai deschis”. Cu toate că a flatat-o, Middleton a răspuns: „Era șaten, dar s-a deschis la soare”.

Transformarea lui Kate nu a fost primită deloc bine de admiratorii ei, care i-au spus că nu o avantajează câtuși de puțin. Schimbarea a atras rapid și atenția hairstyliștilor.

Neville Tucker, unul dintre hairstyliștii favoriți ai Reginei Elisabeta a II-a, a comentat pentru Vanity Fair: „Prințesa pare să fi făcut un set complet de șuvițe”. El a subliniat că alegerea este diferită de cum s-a prezentat și a fost percepută Kate până la acel moment. „Experimentează cu tonuri de blond de ceva vreme, dar anul trecut a avut cea mai închisă nuanță de până acum. De aceea schimbarea este destul de dramatică, cred că este cea mai blondă variantă pe care am văzut-o”, a adăugat Tucker.

Schimbarea nuanței părului a coincis cu o perioadă în care Kate Middleton a fost mai puțin prezentă în spațiul public. În ianuarie, aceasta anunțase că se află în remisie după tratamentul pentru cancer. Totuși, pe 6 septembrie, la Womens Rugby World Cup, a fost fotografiată cu o nuanță mai închisă a părului, dar cu reflexii aurii încă vizibile.

Revenirea pe covorul roșu

După o pauză de doi ani, Kate Middleton și Prințul William au participat din nou la Royal Variety Performance, eveniment desfășurat pe 19 noiembrie la Royal Albert Hall. Conform Elle.ro, cei doi au purtat ținute asortate din catifea. Prințesa a ales o rochie verde smarald cu mâneci scurte și decolteu în V, iar Prințul William un sacou clasic din aceeași textură.

Aceasta a fost a șasea participare a cuplului regal la Royal Variety Performance. În 2023, ultima lor apariție la acest eveniment a fost alături de Prințesa Moștenitoare Victoria și Prințul Daniel ai Suediei, aflați atunci într-o vizită oficială în Marea Britanie.

Importanța evenimentului Royal Variety Performance

Royal Variety Performance este un eveniment anual organizat pentru a sprijini Royal Variety Charity, o organizație dedicată profesioniștilor din industria divertismentului. În 2024, fundația a lansat un program dedicat sănătății mintale, o cauză susținută activ de Kate Middleton și Prințul William prin diverse inițiative oficiale.

În 2023, Regele Charles al III-lea a fost singurul reprezentant al familiei regale la eveniment, după ce Regina Camilla a absentat din cauza unei infecții respiratorii. Tradiția participării membrilor familiei regale la acest eveniment datează din 1921, când Regele George al V-lea a devenit Life-Patron al organizației, marcând începutul unui sprijin continuu pentru industria divertismentului.

