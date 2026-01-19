Perrie Edwards ex-Little Mix a născut al doilea copil. Ce semnificație are numele pe care l-a ales pentru bebeluș

Perrie Edwards a anunțat sâmbătă, 17 ianuarie, printr-o postare pe Instagram, că a născut cel de-al doilea copil, o fetiță. Cântăreața și partenerul ei, fotbalistul Alex Oxlade-Chamberlain, mai au un băiat împreună, Axel, în vârstă de 4 ani.

Perrie Edwards ex-Little Mix, mamă pentru a doua oară

Perrie Edwards ex-Little Mix a devenit mamă pentru a doua oară. Artista nu a dezvăluit când a născut, însă a făcut public sexul și numele celui de-al doilea bebeluș. Solista și soțul ei, fotbalistul Alex Oxlade-Chamberlain, au ales numele Alanis Valentine pentru fetița lor.

Perrie Edwards a publicat o fotografie adorabilă cu Alanis Valentine așezată pe pieptul său și mângâiată de ea, de partenerul ei și de fiul lor, Axel. În dreptul imaginii a scris doar numele micuței și a pus un emoticon cu două inimi roz.

Fostele ei colege din trupa Little Mix i-au transmis felicitări în comentarii. Jade Thirwall a scris: „Mă bucur foarte mult pentru voi. Abia aștept să o cunosc”, în timp ce Leigh-Anne Pinnock a numit-o pe fetiță „un îngeraș perfect”.

Prenumele Alanis are origini celtice și înseamnă „stâncă”, dar este interpretat și ca „armonie”, fiind asociat cu ideea de forță și eleganță. Prenumele Valentine provine din latinescul Valentinus, însemnând „cel sănătos” sau „puternic”. Totodată, numele este asociat Sfântului Valentin, un preot care, potrivit legendelor, căsătorea în secret soldați, căsătoria fiind interzisă pentru aceștia.

Cântăreața a pierdut mai multe sarcini

Perrie Edwards și partenerul ei au dezvăluit că așteaptă al doilea copil în septembrie 2025. Înainte de a dezvălui sarcina, Edwards a vorbit deschis despre experiențele ei „traumatizante” și „îngrozitoare” legate de avorturile spontane.

În timpul unui episod din august 2025 al podcastului „We Need to Talk”, ea a povestit că a suferit mai multe avorturi spontane atât înainte, cât și după nașterea lui Axel. „Nu am ascuns acest lucru de oameni pentru că mi-era rușine sau altceva. Doar că este o experiență atât de personală și este foarte greu”, a spus Edwards la momentul respectiv.

Prima dată când a avut un avort spontan a fost foarte devreme după ce a aflat că era însărcinată, iar a doua oară a fost după nașterea lui Axel, în timp ce repeta pentru ultimul turneu Little Mix. „În timpul acestei sarcini, îmi amintesc că eram în turneu și în fiecare seară, înainte de spectacol, sângeram. Sângeram abundent. Îmi amintesc că stăteam și mă gândeam: «Gata, am pierdut copilul. Se întâmplă»”, a povestit Edwards. Medicii i-au spus că bebelușul era încă în viață, dar că avea „un cheag de sânge în jurul sacului amniotic”.

Edwards a spus că ecografia de la 22 de săptămâni (5 luni) a fost „cea mai groaznică zi din viața mea, pur și simplu oribilă”. Atunci, ea și Alex au aflat că au pierdut copilul. Într-un interviu acordat revistei Glamour în septembrie 2025, ea a spus că „întreaga experiență a fost foarte traumatizantă”. Soarele a răsărit din nou pentru cuplu când au aflat despre sarcina cu Alanis, care a ajuns cu bine la termen.

