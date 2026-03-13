Kat Graham din „Jurnalele Vampirilor” a născut primul copil. Ce nume inedit a ales pentru bebeluș

Kat Graham este oficial mamă! Actrița din „Jurnalele Vampirilor”, în vârstă de 36 de ani, și soțul ei, Bryant Wood, au devenit părinții unui băiețel, pentru care au ales un nume inedit.

Kat Graham și Bryant Wood au anunțat în decembrie anul trecut că așteaptă primul copil împreună. Pe 12 martie, cuplul a anunțat că băiețelul lor a venit pe lume.

„Bine ai venit pe lume, Prospero «Spero» Nyemah Wood”, a scris cuplul în descrierea unei postări comune. Postarea include mai multe fotografii cu bebelușul și fericiții părinți.

Prospero este un prenume de origine italiană, spaniolă și latină, traducându-se prin „norocos”, „de succes” sau „prosper”. Al doilea prenume al bebelușului, Nyemah, este de origine vest-africană și înseamnă „Dumnezeu a răspuns”, „dar/binecuvântare” sau „cel care aduce noroc”.

Kat Graham și Bryant Wood au avut două nunți

Graham și Wood s-au căsătorit în octombrie 2023, în Los Angeles. Amândoi au purtat ținute albe, iar uniunea lor a fost oficiată de un prieten. Doi ani mai târziu au organizat o petrecere la Chalet Tournesol, o proprietate privată din California, în prezența familiei și prietenilor.

„Ne-am dorit foarte mult să avem o a doua nuntă pentru că, tehnic vorbind, aceea a fost prima noastră nuntă adevărată. Când am fugit să ne căsătorim inițial, a fost ceva incredibil de intim — am chemat pe cineva acasă să ne căsătorească, având doar câinii noștri ca martori”, a declarat Graham pentru PEOPLE.

„A fost intim și romantic în felul său, dar de data aceasta am vrut să ne sărbătorim iubirea înconjurați de familie și prieteni”, a continuat ea.

