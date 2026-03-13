Kat Graham din „Jurnalele Vampirilor” a născut primul copil. Ce nume inedit a ales pentru bebeluș

Kat Graham și Bryant Wood au anunțat în decembrie anul trecut că așteaptă primul copil împreună. Pe 12 martie, cuplul a anunțat că băiețelul lor a venit pe lume.
„Bine ai venit pe lume, Prospero «Spero» Nyemah Wood”, a scris cuplul în descrierea unei postări comune. Postarea include mai multe fotografii cu bebelușul și fericiții părinți.
Prospero este un prenume de origine italiană, spaniolă și latină, traducându-se prin „norocos”, „de succes” sau „prosper”. Al doilea prenume al bebelușului, Nyemah, este de origine vest-africană și înseamnă „Dumnezeu a răspuns”, „dar/binecuvântare” sau „cel care aduce noroc”.
Graham și Wood s-au căsătorit în octombrie 2023, în Los Angeles. Amândoi au purtat ținute albe, iar uniunea lor a fost oficiată de un prieten. Doi ani mai târziu au organizat o petrecere la Chalet Tournesol, o proprietate privată din California, în prezența familiei și prietenilor.
„Ne-am dorit foarte mult să avem o a doua nuntă pentru că, tehnic vorbind, aceea a fost prima noastră nuntă adevărată. Când am fugit să ne căsătorim inițial, a fost ceva incredibil de intim — am chemat pe cineva acasă să ne căsătorească, având doar câinii noștri ca martori”, a declarat Graham pentru PEOPLE.
„A fost intim și romantic în felul său, dar de data aceasta am vrut să ne sărbătorim iubirea înconjurați de familie și prieteni”, a continuat ea.
Foto: Instagram
