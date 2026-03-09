Florin Prunea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Lăcrămioara Ursu, actuala lui iubită. Cu toate că nu este divorțat de soția lui, fostul portar a început să se afișeze tot mai des cu noua parteneră și pare mai fericit ca niciodată. Ce au făcut cei doi de Ziua Îndrăgostiților și de Ziua Femeii.

Florin Prunea, mai fericit ca niciodată alături de noua parteneră

Florin Prunea a publicat primele fotografii alături de iubita lui pe rețelele sociale la finalul anului trecut. Oamenii au crezut că fostul portar a divorțat deja de soția lui, Lidia, însă aceasta a infirmat zvonurile.

Mai mult, soția concurentului de la Desafio spune că acesta ar avea o relație cu actuala lubită de 14 ani și că ar fi avut o relație în paralel încă din timpul căsniciei.

Mai mult, fostul portar a vorbit despre ruptura de soția lui chiar în cadrul emisiunii Desafio. El le-a mărturisit colegilor că mariajul lui e într-un punct critic de un an de zile și a lăsat de înțeles că nu mai există șanse de împăcare.

Acum, Florin Prunea are o relație cu Lăcrămioara, pe care o face publică ori de câte ori are ocazia. Mai mult, cei doi au fost împreună recent și la nunta lui Florentin Petre, unde s-au distrat pe cinste.

Fostul portar a vorbit despre actuala relație și a mărturisit că trăiește clipa, preferând să nu își facă planuri când vine vorba despre dragoste.

„În dragoste, nu prea îmi place să-mi fac planuri, căci nu sunt un romantic incurabil. Am sărbătorit însă cum se cuvine împreună cu iubita mea atât de Ziua Îndrăgostiților, cât și de Ziua Femeii”, a declarat Florin Prunea pentru Click!

Florin Prunea era căsătorit de peste 30 de ani

Florin Prunea și Lidia erau căsătoriți de peste 30 de ani. Cei doi s-au cunoscut în 1988, când sportivul activa la Dinamo București, iar Lidia era femeia care îl sprijinea constant.

În 1991 s-au căsătorit, iar mariajul lor s-a sfârșit în urmă cu puțin timp. Lidia a făcut declarații despre actuala iubită a portarului, acuzându-l că relația lor datează de foarte mulți ani.

„El a umblat cu această femeie de etnie romă de când era la Iași, umbla cu ea pe la spatele meu. El este cel care a părăsit domiciliul, s-a mutat cu acea femeie care de ani de zile îmi pândește casa și vrea să mi-o spargă. Acea femeie care nu are un trecut cu care să se poată mândri”, a spus Lidia, pentru cancan.ro.

