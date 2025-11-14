Kim Kardashian, ținta unui „atentat”. Cine ar fi vrut să o omoare pe vedeta americană

Kim Kardashian (45 ani) a dezvăluit că a trecut prin momente terifiante după ce o persoană apropiată ei ar fi angajat un asasin pentru a o ucide. Vedeta americană a povestit că a fost nevoită să ia măsuri extreme pentru a scăpa de pericol.
Vedeta de reality show, în vârstă de 45 de ani, a intrat în detalii despre „calvarul înfricoșător” din cel de-al patrulea episod al sezonului șapte, intitulat „O tragedie în realitate”, dezvăluind că a trebuit să ia măsuri extreme, cum ar fi schimbarea mașinilor.
De asemenea, a trebuit să limiteze ieșirile și să nu conducă în anumite locuri.
Vedeta a spus că a aflat că este în pericol de la un avocat, care primise informațiile de la deținuții unei închisori. Kim Kardashian a precizat că este vorba de „cineva extrem de apropiat mie” care „a fost în viața mea”, fără a-i dezvălui numele.
În anul 2022, Kanye West, fostul soț al vedetei americane de televiziune, susținea într-o postare de pe rețelele sociale că ar fi fost acuzat de Kim că ar fi vrut să o omoare.
„Kim m-a acuzat că aş fi plătit pe cineva ca să o omoare. Genul ăsta de acuzații îți pot aduce închisoare”, a transmis Kanye West la momentul respectiv.
Vedeta a vorbit și despre stresul pe care îl resimte studiul pentru examenul de barou din California, pe care între timp l-a picat.
Kim a vorbit despre faptul că studiul era prioritatea ei principală, deoarece mai erau trei luni până la susținerea examenului. Vedeta spunea că studia câte „nouă ore pe zi, în fiecare zi”, precizând că se simțea „epuizată” și „copleșită”.
