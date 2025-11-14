  MENIU  
Home > Vedete > Kim Kardashian, ținta unui „atentat”. Cine ar fi vrut să o omoare pe vedeta americană

Kim Kardashian, ținta unui „atentat”. Cine ar fi vrut să o omoare pe vedeta americană

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Kim Kardashian (45 ani) a dezvăluit că a trecut prin momente terifiante după ce o persoană apropiată ei ar fi angajat un asasin pentru a o ucide. Vedeta americană a povestit că a fost nevoită să ia măsuri extreme pentru a scăpa de pericol.

Kim Kardashian ar fi fost ținta unui atentat

Kim Kardashian a vorbit despre momentul înfiorător în care a aflat că cineva „extrem de apropiat” a pus o țintă pe viața ei, în cel mai recent episod din serialul „The Kardashians”.

Venice, 82nd Venice International Film Festival - Day 2 - Kim Kardashian Arrives At The Diane Von Furstenberg Award Ceremony At The Goldoni TheatreIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Vedeta de reality show, în vârstă de 45 de ani, a intrat în detalii despre „calvarul înfricoșător” din cel de-al patrulea episod al sezonului șapte, intitulat „O tragedie în realitate”, dezvăluind că a trebuit să ia măsuri extreme, cum ar fi schimbarea mașinilor.

De asemenea, a trebuit să limiteze ieșirile și să nu conducă în anumite locuri.

„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
Recomandarea zilei

Vedeta a spus că a aflat că este în pericol de la un avocat, care primise informațiile de la deținuții unei închisori. Kim Kardashian a precizat că este vorba de „cineva extrem de apropiat mie” care „a fost în viața mea”, fără a-i dezvălui numele.

Citește și: Kim Kardashian susține că a picat mai multe examene la drept din cauza ChatGPT. Vedeta folosește aplicația pentru sfaturi juridice

Viorica Dăncilă, apariție neașteptată. Alături de cine a fost surprinsă fosta prim-ministră a României. Nimeni nu se aștepta să-i vadă împreună, de mână! „Am avut plăcerea!”
Viorica Dăncilă, apariție neașteptată. Alături de cine a fost surprinsă fosta prim-ministră a României. Nimeni nu se aștepta să-i vadă împreună, de mână! „Am avut plăcerea!”
Recomandarea zilei

Citește și: Kim Kardashian, diagnostic șocant: Vedeta are un anevrism cerebral și dă vina pe fostul ei soț 

Ce au descoperit anchetatorii

Kim Kardashian a spus că a fost cu siguranță „înfricoșător”, dar în cele din urmă, anchetatorii au spus că amenințarea „nu era reală”.

I s-a explicat că persoana „dorea doar niște bani și urma să se comporte ca și cum se întâmplă (n.r. atentatul), dar urmau să oprească atacul pentru tine. Doar ca tu să le fii îndatorată”.

Citește și: De ce nu va merge Mariana Moculescu la înmormântarea fostului soț, Horia Moculescu. Unde și când au loc funeraliile compozitorului

Citește și: Denise Rifai, adevărul despre ediția de „40 de întrebări” cu Dan Bittman: „A fost îngrozitor. Am început să transpir, m-am enervat foarte tare”

În anul 2022, Kanye West, fostul soț al vedetei americane de televiziune, susținea într-o postare de pe rețelele sociale că ar fi fost acuzat de Kim că ar fi vrut să o omoare.

„Kim m-a acuzat că aş fi plătit pe cineva ca să o omoare. Genul ăsta de acuzații îți pot aduce închisoare”, a transmis Kanye West la momentul respectiv.

Vedeta a vorbit și despre stresul pe care îl resimte studiul pentru examenul de barou din California, pe care între timp l-a picat.

Kim a vorbit despre faptul că studiul era prioritatea ei principală, deoarece mai erau trei luni până la susținerea examenului. Vedeta spunea că studia câte „nouă ore pe zi, în fiecare zi”, precizând că se simțea „epuizată” și „copleșită”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kim Kardashian

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum a apărut Nidia Moculescu lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Primele imagini
Cum a apărut Nidia Moculescu lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Primele imagini
Fanatik
„Arma secretă a lui Lucescu!”. Giovanni Becali dezvăluie secretele selecționerului pentru meciul decisiv cu Bosnia
„Arma secretă a lui Lucescu!”. Giovanni Becali dezvăluie secretele selecționerului pentru meciul decisiv cu Bosnia
GSP.ro
Scenariu demn de film: doi fotbaliști celebri și-au schimbat fostele partenere într-o poveste de telenovelă
Scenariu demn de film: doi fotbaliști celebri și-au schimbat fostele partenere într-o poveste de telenovelă
Click.ro
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Redactia.ro
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Citește și...
Universitatea Craiova a ratat un antrenor de top din fotbalul mondial după plecarea lui Rădoi. De ce a fost preferat, de fapt, portughezul Coelho
Viorica Dăncilă, cum nu ai mai văzut-o! Cu cine s-a fotografiat fostul premier în China, internauţii au reacţionat imediat
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum arată nepotul lui Horia Moculescu de la fiul Ionuț
Cum a apărut Nidia lângă sicriul tatălui ei, Horia Moculescu. Trupul neînsuflețit al compozitorului a fost depus la Teatrul de Revistă
De ce nu va merge Mariana Moculescu la înmormântarea fostului soț, Horia Moculescu. Unde și când au loc funeraliile compozitorului
Denise Rifai, adevărul despre ediția de „40 de întrebări” cu Dan Bittman: „A fost îngrozitor. Am început să transpir, m-am enervat foarte tare”
Vacanță de vis la Viena
Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Reacția CIUDATĂ a fostei soții a marelui compozitor: Fiica defunctului deține dreptul exclusiv!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum a apărut Nidia lângă sicriul tatălui ei, Horia Moculescu. Trupul neînsuflețit al compozitorului a fost depus la Teatrul de Revistă
Cum a apărut Nidia lângă sicriul tatălui ei, Horia Moculescu. Trupul neînsuflețit al compozitorului a fost depus la Teatrul de Revistă
De ce nu va merge Mariana Moculescu la înmormântarea fostului soț, Horia Moculescu. Unde și când au loc funeraliile compozitorului
De ce nu va merge Mariana Moculescu la înmormântarea fostului soț, Horia Moculescu. Unde și când au loc funeraliile compozitorului
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
S-a dus în Ceruri, după fiica lui. O mare personalitate din România a murit în aceeași zi cu Horia Moculescu. Un nume mare, un domn, un genial cu destin tragic
S-a dus în Ceruri, după fiica lui. O mare personalitate din România a murit în aceeași zi cu Horia Moculescu. Un nume mare, un domn, un genial cu destin tragic
Cuvintele dureroase auzite de Dan Alexa de la fiica lui. Asta l-a făcut să accepte imediat provocarea Asia Express: „Am venit din două motive…”
Cuvintele dureroase auzite de Dan Alexa de la fiica lui. Asta l-a făcut să accepte imediat provocarea Asia Express: „Am venit din două motive…”
Elle
Care sunt valorile după care se ghidează Ana Ularu în creșterea fiicei sale, Ezra: „Să lupte ca să îi protejeze și să îi ajute pe cei dezavantajați”
Care sunt valorile după care se ghidează Ana Ularu în creșterea fiicei sale, Ezra: „Să lupte ca să îi protejeze și să îi ajute pe cei dezavantajați”
Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță de vis într-o locație de lux. Ce destinație au ales: "Urmează zile pline de descoperiri." Foto
Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță de vis într-o locație de lux. Ce destinație au ales: "Urmează zile pline de descoperiri." Foto
Celebra artistă a născut și a făcut anunțul într-un mod inedit: „Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea.” Video
Celebra artistă a născut și a făcut anunțul într-un mod inedit: „Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea.” Video
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
„Dă-o afară!”. Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express! Ce a zis Mona Segall, de față cu Răzvan Fodor
„Dă-o afară!”. Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express! Ce a zis Mona Segall, de față cu Răzvan Fodor
Horoscop 15 noiembrie 2025. Calvarul ia sfârșit! O zodie primește iertarea astrelor și se bucură, în sfârșit de liniște și fericire
Horoscop 15 noiembrie 2025. Calvarul ia sfârșit! O zodie primește iertarea astrelor și se bucură, în sfârșit de liniște și fericire
Horoscop săptămânal 17 - 23 noiembrie 2025. Va da lovitura! Zodia care începe o viață nouă. Își va rezolva problemele vechi și va atrage norocul ca un magnet
Horoscop săptămânal 17 - 23 noiembrie 2025. Va da lovitura! Zodia care începe o viață nouă. Își va rezolva problemele vechi și va atrage norocul ca un magnet
Denise Rifai, adevărul despre ediția de „40 de întrebări” cu Dan Bittman: „A fost îngrozitor. Am început să transpir, m-am enervat foarte tare”
Denise Rifai, adevărul despre ediția de „40 de întrebări” cu Dan Bittman: „A fost îngrozitor. Am început să transpir, m-am enervat foarte tare”
Ce a arătat expertiza medico-legală în cazul Andreei Cuciuc. Autoritățile din Republica Moldova reacționează după acuzațiile aduse de Igor Cuciuc
Ce a arătat expertiza medico-legală în cazul Andreei Cuciuc. Autoritățile din Republica Moldova reacționează după acuzațiile aduse de Igor Cuciuc
Observator News
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
Libertatea pentru Femei
A venit abia acum reacția Marianei Moculescu și e cumplită, incredibilă! Nimeni nu se aștepta la așa ceva! Anunțul făcut de fosta soție a maestrului Horia Moculescu a stârnit un val de comentarii!
A venit abia acum reacția Marianei Moculescu și e cumplită, incredibilă! Nimeni nu se aștepta la așa ceva! Anunțul făcut de fosta soție a maestrului Horia Moculescu a stârnit un val de comentarii!
Ileana Șipoteanu, anunț superb despre fiica ei și a regretatului compozitor Dumitru Lupu. Cum arată Dumitrana la 30 de ani
Ileana Șipoteanu, anunț superb despre fiica ei și a regretatului compozitor Dumitru Lupu. Cum arată Dumitrana la 30 de ani
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Toți o știu pe Anca Alexandrescu acum, dar stai să vezi cum arăta pe vremea când avea 20 de ani. Era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Toți o știu pe Anca Alexandrescu acum, dar stai să vezi cum arăta pe vremea când avea 20 de ani. Era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Unele dintre cele mai prescrise medicamente pentru femei cresc riscul cheagurilor de sânge după câteva luni de utilizare
Unele dintre cele mai prescrise medicamente pentru femei cresc riscul cheagurilor de sânge după câteva luni de utilizare
Ficat gras: 5 semne mai puțin cunoscute care apar pe piele și pe care nu trebuie să le ignori
Ficat gras: 5 semne mai puțin cunoscute care apar pe piele și pe care nu trebuie să le ignori
Cum poți desfunda, de fapt, vasele de sânge, potrivit unui medic cardiolog
Cum poți desfunda, de fapt, vasele de sânge, potrivit unui medic cardiolog
O femeie de 23 de ani a fost diagnosticată cu cancer de col uterin după ce medicii au refuzat să-i facă testul Papanicolau de 14 ori
O femeie de 23 de ani a fost diagnosticată cu cancer de col uterin după ce medicii au refuzat să-i facă testul Papanicolau de 14 ori
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum s-au cunoscut Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express, și soția lui Ioana. Sunt căsătoriți de 13 ani și au împreună o fiică superbă
Cum s-au cunoscut Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express, și soția lui Ioana. Sunt căsătoriți de 13 ani și au împreună o fiică superbă
Irina Fodor visează la o casă la munte după Asia Express 2025. „Mi-ar plăcea să am un refugiu, ca Adela și Radu”. Ce le-a cerut fanilor
Irina Fodor visează la o casă la munte după Asia Express 2025. „Mi-ar plăcea să am un refugiu, ca Adela și Radu”. Ce le-a cerut fanilor
Cum arăta Gabriela Prisăcariu la 18 ani. Imagine rară cu soția lui Dani Oțil. Detaliul care a ieșit la iveală
Cum arăta Gabriela Prisăcariu la 18 ani. Imagine rară cu soția lui Dani Oțil. Detaliul care a ieșit la iveală
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton