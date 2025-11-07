Kim Kardashian susține că a picat examenele la drept după ce a folosit ChatGPT pentru a învăța. Vedeta americană spune, însă, că nu folosește aplicația de inteligență artificială în viața de zi cu zi, dar a utilizat-o pentru a învăța pentru examene.

Kim Kardashian dă vina pe ChatGPT pentru eșecul ei la examene

Kim Kardashian și ChatGPT au în mod clar o relație toxică. În timp ce era interogată de Teyana Taylor pentru seria de videoclipuri „Lie Detector Test” de la Vanity Fair, vedeta de reality show a fost întrebată dacă folosește vreodată chatbot-ul cu inteligență artificială ChatGPT.

„Îl folosesc pentru sfaturi juridice”, a răspuns ea, referindu-se la perioada în care a studiat dreptul în ultimii ani.

„Așa că, atunci când am nevoie să știu răspunsul la o întrebare, fac o poză și o pun acolo”, a precizat ea.

Taylor a intervenit rapid, întrebând: „Deci trișezi?”

„Greșesc mereu. M-a făcut să pic testele”, a recunoscut Kim Kardashian.

„Tot timpul. Și apoi mă enervez și țip la el și spun: «M-ai făcut să pic. De ce ai făcut asta?» Și îmi răspunde”, a completat vedeta americană.

Cum a numit vedeta, aplicația de inteligență artificială

Kim Kardashian a declarat că ChatGPT este „dușmanul ei prietenos”, întrucât software-ul de inteligență artificială îi va oferi și un răspuns obraznic atunci când îl va critica pentru că a furnizat informații incorecte.

„Apoi voi vorbi cu el și îi voi spune: «Hei, mă vei face să eșuez. Cum te face asta să te simți? Că trebuie să știi cu adevărat aceste răspunsuri, vin la tine.» Și apoi îmi va răspunde: «Asta te învață doar să ai încredere în propriile instincte, așa că ai știut răspunsul de la bun început.»”, a povestit ea.

„Deci, tehnic vorbind, tu și ChatGPT sunteți prieteni, dar prieteni toxici”, a subliniat Teyana Taylor.

„Trebuie să se descurce mai bine pentru că mă bazez pe ei să mă ajute cu adevărat, iar ea mă învață o lecție de viață și apoi devine terapeutul meu ca să-mi spună de ce trebuie să cred în mine după ce ei au dat răspunsul greșit”, a răspuns Kardashian.

„E ca o chestie. Fac capturi de ecran tot timpul și le trimit în chat-ul meu de grup. Gen: «Îți vine să crezi că nenorocita asta îmi vorbește așa? E o nebunie.»”, a mai spus vedeta americană amuzată.

Kim Kardashian a studiat dreptul timp de șase ani printr-un program de ucenicie în California. Ea a mărturisit în 2021 că a promovat examenul „baby bar” și apoi, se pare, a susținut examenul de barou în timpul verii și așteaptă rezultatele.

