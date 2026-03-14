Implanturile fesiere ale lui Cardi B s-au deplasat în timpul unui concert. Ce decizie a luat artista cu privire la posteriorul ei

Un incident neașteptat a avut loc pe 12 martie 2026, în timpul unui concert al lui Cardi B. Mișcările de dans ale artistei au provocat deplasarea implanturilor fesiere, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale. În urmă cu câteva săptămâni, cântăreața americană spunea că intenționează să își înlăture implanturile, la finalul turneului său.
Implanturile fesiere ale lui Cardi B s-au deplasat în timpul unui concert
Un moment neașteptat a marcat un concert recent al artistei Cardi B, stârnind o avalanșă de reacții pe rețelele de socializare. În timpul unui dans energic, cunoscut pentru mișcările sale spectaculoase, implanturile fesiere ale cântăreței au părut să-și schimbe poziția, detaliu observat de fanii din public și surprins în imagini devenite rapid virale.
Incidentul nu a oprit-o pe Cardi B să-și continue spectacolul, păstrându-și energia și buna dispoziție.
Cardi B, care și-a construit o imagine emblematică prin stilul său provocator și dansurile spectaculoase, este cunoscută și pentru intervențiile estetice, inclusiv cele care vizează posteriorul său voluminos.
Mișcările sale pe scenă, deseori lascive, sunt o marcă personală, iar ținutele îndrăznețe completează această imagine iconică. În ciuda momentului de pe scenă, artista a demonstrat că și cele mai neașteptate incidente pot fi abordate cu umor și încredere.
Imaginile, distribuite pe Instagram și alte platforme, au atras atenția asupra momentului în care dansul intens al cântăreței a dus la o modificare vizibilă a formei posteriorului său. Cardi B a reacționat, însă, cu un profesionalism desăvârșit, continuând să cânte și să interacționeze cu publicul, asigurându-se că atmosfera spectacolului rămâne vibrantă și plină de energie.
„După acest turneu, îmi voi scoate o parte. Timp de trei luni, nu vreau să aud de nimeni. Mă duc în Columbia, nu mă sunați, nu nimic. Îmi scot fundul acesta!”, a declarat artista în fața grupului de prieteni care râdeau în culise.
Cardi B, acum în vârstă de 33 de ani și mamă a patru copii, nu este străină de discuțiile despre operațiile estetice. De-a lungul carierei sale, a fost deschisă în privința alegerilor sale cosmetice, inclusiv a procedurilor riscante pe care le-a realizat la o vârstă fragedă.
La doar 21 de ani, Cardi B a optat pentru injecții cu biopolimeri la nivelul posteriorului, un tip de umplutură pe bază de silicon neaprobat de FDA și asociat cu riscuri grave pentru sănătate. Procedura, realizată într-un subsol din Queens, New York, a costat-o 800 de dolari și a fost extrem de dureroasă.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cardi B
Sursă foto: Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.