Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie: „Am avut un soț corect și loial până la sfârșit”

Andreea Popescu a anunțat că divorțează de soțul ei, Rareș Cojoc, spunând că ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate. Ea a ținut să specifice faptul că soțul ei nu a înșelat-o în cei 15 ani de relație și căsnicie.

După mai multe zvonuri conform cărora cei doi și-ar fi spus adio, Andreea Popescu a făcut marele anunț cu privire la separarea de soțul ei, Rareș Cojoc. Vedeta a explicat că la baza deciziei au fost mai multe lucruri, cel mai important fiind acela că problemele nerezolvate la timp duc eroziunea legăturii dintre doi oameni.

„Am divorțat. Din păcate nu ne-am mai iubit atât de mult cât să rămânem împreună până la sfârșit. (…). Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care am participat. Rareș a fost întotdeauna un soț loial. A fost o decizie luată de comun acord. Ruptura unei căsnicie ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării dorințelor, a lipsei timpului. Asta e problema.

Nu ne mai dăm timp să ne rezolvăm problemele care apar. Așa s-a întâmplat în cazul nostru. Divorțul nu va fi niciodată o bucurie și nici un moment de celebrat. Este o ruptură, o traumă și o suferință pe care fiecare o trăiește în felul lui. Chiar dacă o simțim diferit, amândoi o simțim.

Copiii noștri sunt punctul nostru comun. Legătura noastră pentru totdeauna. Cea mai mare responsabilitate și cea mai mare iubire din viața noastră.

Recunoștința pentru anii trăiți împreună, pentru tot ce am construit și mai ales pentru copiii noștri, va rămâne mereu. Iar familia noastră, chiar dacă va arăta diferit, nu încetează să fie familie pentru ei”, a transmis Andreea pe Instagram.

Andreea Popescu a ținut să precizeze că nu a fost niciodată înșelată de soțul ei, mai ales că ea a indus oamenii în eroare. Invitată la podcastul lui Jorge, fosta dansatoare a lăsat să se înțeleagă că este supărată pe soțul ei, însă fără să spună despre ce este vorba.

Oamenii au presupus rapid că ar fi vorba despre infidelitate, mai ales că au apărut la scurt timp și zvonuri legate de o eventuală despărțire.

Acum, Andreea a făcut anunțul trist al divorțului și a pus capăt speculațiilor. De-a lungul timpului, ea a mai trimis câteva mesaje care lăsau de înțeles că trece printr-o perioadă dificilă.

