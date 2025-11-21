Rapperul american Pusha T și soția lui, Virginia Williams, vor deveni părinți din nou în curând. Williams este însărcinată cu al doilea copil.

Pusha T și Virginia Williams, părinți pentru a doua oară

Virginia Williams a anunțat pe Instagram că ea și soțul ei, rapperul Pusha T, vor deveni părinți pentru a doua oară.

„A doua capodoperă pe drum… Dumnezeu este bun”, a scris Williams în dreptul postării.

Virginia a publicat mai multe fotografii surprinse la o galerie de artă unde a fost expusă o operă de-a sa, o piesă din ceramică pictată.

Potrivit lui Pusha T, fiul lor, Nigel Brixx Thornton, în vârstă de 5 ani, își dorea de mult timp în frățior.

Pusha T, despre soția lui: „S-a rugat zi și noapte, s-a luptat cu dezamăgirile, dar nu a renunțat niciodată”

La rândul lui, rapperul a făcut o postare în care a vorbit despre cât de greu le-a fost lui și soției să conceapă cel de-al doilea copil.

„Nigel, ai cerut și vei primi… De data aceasta, mami a fost cea care a făcut să se întâmple. S-a rugat zi și noapte, s-a luptat cu dezamăgirile, dar nu a renunțat niciodată la dorințele tale”, a transmis Pusha T.

De asemenea, rapperul i-a mulțumit jumătății sale pentru tot ceea ce face pentru el și pentru familia lor, numind-o „Supermamă”, înainte de a dezvălui că bebelușul se va naște în primăvara anului viitor.

Cuplul este împreună de aproape două decenii. Rapperul și soția lui s-au căsătorit în 2018, după 11 ani de relație și vor avea încă un băiețel.

Foto: Instagram

