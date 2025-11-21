Ce cadou inedit a primit Cristiano Ronaldo de la Donald Trump. Cercul select în care a intrat odată cu gestul președintelui american

Ronaldo a fost unul dintre invitații la recenta cină organizată la Casa Albă de președintele SUA, Donald Trump, în onoarea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Ronaldo, alături de mulți alți invitați de prestigiu, a fost prezent la cina de gală alături de soția lui. Fotbalistul a fost întâmpinat cu căldură și prezentat de Trump celorlalți invitați. Prezența lui Ronaldo este legată de faptul că este jucător al clubului saudit Al Nassr, din liga de fotbal a țării. Iată ce cadou inedit a primit fotbalistul de la președintele american.

Ronaldo, cadou de la Donald Trump

După cină, Trump l-a invitat pe Ronaldo în Biroul Oval în dimineața următoare și i-a oferit un cadou special, o cheie de aur a Casei Albe.

Un gest simbolic al președintelui american față de fotbalist. Ronaldo a fost mișcat de gest și i-a mulțumit președintelui SUA pentru cadou într-o postare pe Instagram.

Citește și: Cine este Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo. Tatăl ei a făcut închisoare pentru contrabandă de droguri

„Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație și pentru primirea călduroasă pe care mi-ați oferit-o mie și viitoarei mele soții, @georginagio. Fiecare dintre noi are ceva semnificativ de oferit, iar eu sunt pregătit să-mi aduc contribuția în timp ce inspirăm noile generații să construiască un viitor definit de curaj, responsabilitate și o pace durabilă”, a scris Ronaldo în postare.

„Donald Trump este unul dintre oamenii care pot ajuta la schimbarea lumii”, a spus Ronaldo.

Trump i-a întors complimentul spunând: „Această încăpere este plină de cei mai mari lideri ai lumii – în afaceri, în sport. Fiul meu este un mare fan al lui. Barron a avut ocazia să-l întâlnească și cred că mă respectă puțin mai mult acum, doar pentru faptul că te-am prezentat.”

Cristiano Ronaldo devine primul sportiv care primește un cadou de la președintele SUA Donald Trump

Ronaldo, considerat pe scară largă unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, a fost însoțit de logodnica sa, Georgina, la Casa Albă, iar cei doi au primit un tur privat al biroului, alături de un cadou menit să marcheze momentul.

Citește și: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit după nouă ani de relație. Inelul ales de fotbalist a împărțit internetul în două: „De prost gust”/ „De-a dreptul spectaculos”

La vară, se vor revedea, deoarece Ronaldo se va întoarce în Statele Unite pentru a juca la Cupa Mondială 2026.

Cadoul oferit lui Ronaldo de Trump a mai fost acordat doar lui Benjamin Netanyahu, fostului premier japonez Taro Aso și lui Elon Musk, ceea ce îl plasează pe Ronaldo într-un cerc select. Toți au primit o cheie de aur, o onoare semnificativă.

Ca primul sportiv care primește cadoul, Ronaldo a ținut cheia cu mândrie în timp ce el și soția lui au făcut o fotografie în fața biroului lui Trump. Un oficial a declarat ulterior pentru Daily Mail că era, într-adevăr, o cheie a Casei Albe.

„Ronaldo este un TIP GROZAV”, a scris Trump pe Truth Social miercuri seara târziu, înainte de a posta un videoclip generat cu inteligență artificială în care cei doi joacă fotbal împreună.

Citește și: Ce cadou extravagant a primit Georgina Rodriguez de Crăciun. Cristiano Ronaldo a răsfățat-o cu un accesoriu de 300.000 de euro

„Mi-a plăcut să-l întâlnesc la Casa Albă. Foarte inteligent și tare!!!”

Urmărește-ne pe Google News