Dublura Georginei Rodriguez face furori pe internet. Oamenii o opresc pe stradă, crezând că este iubita lui Cristiano Ronaldo

Victoria, o mamă singură de 34 de ani din Cambrils, Spania, a devenit virală pe rețelele de socializare datorită asemănării cu Georgina Rodríguez. Asemănarea i-a schimbat viața, ea reușind să își dezvolte paginile de pe rețelele sociale, adunând nu mai puțin de 80.000 de urmăritori în doar o lună.
O mamă singură din Spania a devenit peste noapte o senzație online datorită asemănării sale incredibile cu Georgina Rodríguez, partenera lui Cristiano Ronaldo. Victoria, o femeie de 34 de ani din Cambrils, a atras deja mii de fani pe rețelele de socializare, după ce și-a făcut conturile publice pe 5 decembrie 2025.
Cu părul său brunet, buzele bine definite și stilul elegant, Victoria a captat atenția a peste 80.000 de utilizatori pe TikTok într-o singură lună. Însă asemănarea izbitoare cu Georgina nu a fost întotdeauna un compliment simplu.
„A trebuit să postez un videoclip fără machiaj ca să demonstrez că sunt reală!”, a povestit ea publicației What’s The Jam, referindu-se la acuzațiile că ar folosi filtre sau inteligență artificială pentru a imita look-ul partenerei lui Ronaldo.
Victoria nu este admiratoarea lui Cristiano Ronaldo
Victoria își crește singură cei trei copii, cu vârste de 16, 9 și 8 ani, și lucrează ca asistent administrativ și tehnician în sănătate și securitate la locul de muncă. Locuiește în frumoasa stațiune de coastă Cambrils și spune că viața ei este simplă, dar împlinită.
Deși este adesea comparată cu Georgina Rodriguez, Victoria nu este o mare fană a fotbalului.
„Nu sunt o admiratoare a lui Cristiano Ronaldo, dar nu dintr-un motiv anume. Pur și simplu nu sunt pasionată de fotbal. Îmi place ca persoană – mi se pare foarte disciplinat, determinat și responsabil. Și, fără îndoială, este un jucător incredibil datorită acestor valori”, a declarat ea pentru What’s The Jam.
Fără să-și fi planificat vreodată o carieră în social media, Victoria este acum în centrul atenției. Numeroși utilizatori glumesc, spunând că seamănă mai mult cu Georgina Rodriguez decât Georgina însăși.
„Viața mea nu este precum cea a Georginei, dar sunt recunoscătoare pentru ceea ce am”, a concluzionat ea cu modestie și gratitudine.
