Dublura Georginei Rodriguez face furori pe internet. Oamenii o opresc pe stradă, crezând că este iubita lui Cristiano Ronaldo

Victoria, o mamă singură de 34 de ani din Cambrils, Spania, a devenit virală pe rețelele de socializare datorită asemănării cu Georgina Rodríguez. Asemănarea i-a schimbat viața, ea reușind să își dezvolte paginile de pe rețelele sociale, adunând nu mai puțin de 80.000 de urmăritori în doar o lună.

O mamă singură din Cambrils devine senzație online datorită asemănării cu Georgina Rodríguez

O mamă singură din Spania a devenit peste noapte o senzație online datorită asemănării sale incredibile cu Georgina Rodríguez, partenera lui Cristiano Ronaldo. Victoria, o femeie de 34 de ani din Cambrils, a atras deja mii de fani pe rețelele de socializare, după ce și-a făcut conturile publice pe 5 decembrie 2025.

Cu părul său brunet, buzele bine definite și stilul elegant, Victoria a captat atenția a peste 80.000 de utilizatori pe TikTok într-o singură lună. Însă asemănarea izbitoare cu Georgina nu a fost întotdeauna un compliment simplu.

„A trebuit să postez un videoclip fără machiaj ca să demonstrez că sunt reală!”, a povestit ea publicației What’s The Jam, referindu-se la acuzațiile că ar folosi filtre sau inteligență artificială pentru a imita look-ul partenerei lui Ronaldo.

„Oamenii îmi spuneau mereu că semăn cu ea, iar eu râdeam și ziceam: Da, poate un pic. Dar nu credeam că este atât de evident”, a adăugat Victoria.

Cu toate acestea, viața ei este departe de strălucirea celei pe care o imită fără să vrea.

„Sunt mai în vârstă și mai săracă – dar la fel de fericită”, a spus ea cu umor.

Citește și: Cine este Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo. Tatăl ei a făcut închisoare pentru contrabandă de droguri

Citește și: Georgina Rodriguez, criticată pentru imaginile publicate de ziua gemenilor lui Cristiano Ronaldo: „Nici Kim Kardashian nu ar fi făcut asta!”

Victoria nu este admiratoarea lui Cristiano Ronaldo

Victoria își crește singură cei trei copii, cu vârste de 16, 9 și 8 ani, și lucrează ca asistent administrativ și tehnician în sănătate și securitate la locul de muncă. Locuiește în frumoasa stațiune de coastă Cambrils și spune că viața ei este simplă, dar împlinită.

Deși este adesea comparată cu Georgina Rodriguez, Victoria nu este o mare fană a fotbalului.

„Nu sunt o admiratoare a lui Cristiano Ronaldo, dar nu dintr-un motiv anume. Pur și simplu nu sunt pasionată de fotbal. Îmi place ca persoană – mi se pare foarte disciplinat, determinat și responsabil. Și, fără îndoială, este un jucător incredibil datorită acestor valori”, a declarat ea pentru What’s The Jam.

Citește și: Cătălina, soția lui Nick de la NND, i-a cerut divorțul artistului: „M-am speriat foarte tare”. Detalii neștiut din viața cuplului

Citește și: Monica Anghel și Marian Caraivan, în ipostaze tandre în mediul online. Cum s-au fotografiat cei doi: „Știm că ne putem baza unul pe celălalt în orice moment al vieții”

Fără să-și fi planificat vreodată o carieră în social media, Victoria este acum în centrul atenției. Numeroși utilizatori glumesc, spunând că seamănă mai mult cu Georgina Rodriguez decât Georgina însăși.

„Viața mea nu este precum cea a Georginei, dar sunt recunoscătoare pentru ceea ce am”, a concluzionat ea cu modestie și gratitudine.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Victoria, dublura Georginei Rodriguez

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News