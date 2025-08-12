Cine este Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo. Tatăl ei a făcut închisoare pentru contrabandă de droguri

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează un cuplu din anul 2016. Perechea s-a cunoscut într-un magazin Gucci din Madrid, fotbalistul în calitate de client, iar ea în calitate de asistentă de vânzări. Ulterior, Georgina a urmat o carieră în modelling, mai târziu având și propriul reality-show pe Netflix, „Soy Georgina”. Cine este Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo.

Cine este iubita lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo (40 de ani) și Georgina Rodriguez (31 de ani) s-au logodit în vara anului 2025. Pe 11 august, Georgina a publicat în mediul online prima imagine cu inelul ei cu un diamant de 37 de carate, estimat la 5 milioane de dolari. „Da, vreau. În viața asta și în toate celelalte”, a scris Rodriguez în dreptul postării.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au două fiice împreună, Bella Esmeralda, în vârstă de 3 ani, și Alana Martina, în vârstă de 7 ani. Georgina se ocupă și de creșterea celorlalți trei copii ai sportivului, Cristiano Ronaldo Jr. (15 ani) și gemenii Mateo și Eva (8 ani), născuți prin intermediul unor mame-surogat.

În 2019, Cristiano a vorbit despre relația lui cu Georgina într-un interviu pentru ITV: „M-a ajutat atât de mult. Desigur, sunt îndrăgostit de ea”. „Ne vom căsători într-o zi, asta este sigur. Este și visul mamei mele. Așadar, într-o zi. De ce nu? Este grozav. Este prietena mea. Avem diverse conversații. Îmi deschid inima pentru ea, iar ea și-o deschide pentru mine”, a mai spus.

Tatăl ei a făcut închisoare pentru contrabandă de droguri

Georgina Rodriguez s-a născut pe 27 ianuarie 1994, în orașul Buenos Aires din Argentina, însă a locuit o bună parte din viața sa în Jaca, Spania. Modelul a fost crescut o vreme de unchiul ei, Jesus Hernandez (fratele mamei sale), după ce tatăl ei, Jorge Rodriguez, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru încercarea de a transporta cocaină în valoare de 100 de mii de lire din Spania în Franța.

Jorge Rodriguez este eliberat condiționat în 2008 însă revine în spatele gratiilor după ce încearcă să transporte canabis în valoare de 1 milion de lire din Maroc în Spania. După un total de 10 ani petrecuți în închisoare, bărbatul este eliberat în 2013. În 2016, Jorge suferă un accident cerebral vascular și se stinge din viață trei ani mai târziu, în 2019, la vârsta de 70 de ani.

A lucrat ca „au pair” în Anglia

După decesul tatălui ei, Georgina s-a mutat în Buenos Aires, Argentina, iar mai apoi în Madrid, Spania. Mama Georginei, Ana Maria Hernandez, pe care Jorge a cunoscut-o în Spania în jurul anilor ’80, locuiește în prezent în Italia. Georgina mai are o soră, Ivana.

Înainte să fie asistentă de vânzări în magazinul Gucci în care l-a cunoscut pe Ronaldo, Georgina ar fi lucrat mai întâi ca ospătăriță, iar apoi ca au pair în Bristol, Anglia. Au pair se referă la o persoană responsabilă cu îngrijirea casei și copiilor, care locuiește cu familia pentru care lucrează și care de regulă provine dintr-o altă cultură decât cea a familiei care a angajat-o. În prezent, Georgina este model, influencer și deține propriul brand de haine.

