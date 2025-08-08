Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Reacția surprinzătoare a artistei

Jennifer Lopez s-a aflat într-o situație incredibilă, în timp ce se afla în Istanbul. Celebra artistă a vrut să intre într-un magazin Chanel dintr-un mall de lux al orașului, însă a fost oprită de un agent de securitate.

Jennifer Lopez, interzisă într-un magazin Chanel din Istanbul

Jennifer Lopez a avut parte de un moment neașteptat la Istanbul, când un magazin Chanel i-a refuzat intrarea, invocând faptul că magazinul era la capacitate maximă.

Potrivit presei turcești, în timpul unei vizite la Istinye Park – unul dintre centrele comerciale de lux din Istanbul – cu o zi înainte de concert, un agent de securitate a împiedicat-o pe J-Lo să intre în magazinul Chanel. Se pare că aceasta a răspuns calm, spunând: „Bine, nicio problemă” și a plecat fără nicio reacție.

Personalul magazinului a abordat-o ulterior cu o invitație de a intra, dar vedeta a refuzat.

În ciuda incidentului Chanel, cântăreața a petrecut aproape trei ore făcând cumpărături în magazine de modă de lux precum Celine și Beymen.

Potrivit unei surse citate de Turkie Today, Jennifer Lopez a făcut achiziții în valoare toată de zeci de mii de dolari.

Citește și: Cum arată și cu ce se ocupă Lynda Lopez, sora mai mică a lui Jennifer Lopez. Cele două au o legătură specială

Citește și: Jennifer Lopez a spus ce mănâncă pentru o siluetă tonifiată la 56 de ani: „Am încercat toate dietele din lume”

Cum arată artista fără make-up, la 56 de ani

Jennifer Lopez și-a sărbătorit cea de-a 56-a aniversare tot în Turcia, pe 24 iulie. Artista a avut parte de un tort roz spectaculos, dar și de o petrecere de neuitat. Aceasta a împărtășit un colaj de imagini și clipuri pe Instagram, însă ceea ce au apreciat cel mai mult internauții a fost fotografia realizată în dimineața zilei aniversării sale în care apare fără niciun pic de make-up.

J-Lo și-a făcut un selfie în oglindă, fiind încă îmbrăcată în pijamale și cu părul nearanjat, demonstrând că și la 56 de ani arată spectaculos în varianta sa naturală.

Citește și: Andreea Marin, apariție provocatoare într-o pereche de pantaloni foarte scurți din denim. „Ai picioare de model!” Reacția Monicăi Bîrlădeanu când a văzut-o

Citește și: Adda și-a donat părul femeilor cu cancer: „E mare nevoie! Sunt peste 35 de cereri lunar”. Ce trebuie să știi dacă vrei și tu să-ți donezi părul

În ceea ce privește tortul, artista s-a bucurat de un tort uriaș, de trei etaje, în două nuanțe de roz și plin de bomboane colorate. În imagini, cântăreața apare îmbrăcată într-o rochie scurtă argintie, cu spatele gol, dansând fericită lângă tort.

Jennifer Lopez a concertat și în România, pe 27 iulie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jennifer Lopez

Sursă foto: Profimedia, Instagram

Urmărește-ne pe Google News