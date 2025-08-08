Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Reacția surprinzătoare a artistei

Jennifer Lopez s-a aflat într-o situație incredibilă, în timp ce se afla în Istanbul. Celebra artistă a vrut să intre într-un magazin Chanel dintr-un mall de lux al orașului, însă a fost oprită de un agent de securitate.
Jennifer Lopez, interzisă într-un magazin Chanel din Istanbul
Jennifer Lopez a avut parte de un moment neașteptat la Istanbul, când un magazin Chanel i-a refuzat intrarea, invocând faptul că magazinul era la capacitate maximă.
Potrivit presei turcești, în timpul unei vizite la Istinye Park – unul dintre centrele comerciale de lux din Istanbul – cu o zi înainte de concert, un agent de securitate a împiedicat-o pe J-Lo să intre în magazinul Chanel. Se pare că aceasta a răspuns calm, spunând: „Bine, nicio problemă” și a plecat fără nicio reacție.
Jennifer Lopez și-a sărbătorit cea de-a 56-a aniversare tot în Turcia, pe 24 iulie. Artista a avut parte de un tort roz spectaculos, dar și de o petrecere de neuitat. Aceasta a împărtășit un colaj de imagini și clipuri pe Instagram, însă ceea ce au apreciat cel mai mult internauții a fost fotografia realizată în dimineața zilei aniversării sale în care apare fără niciun pic de make-up.
J-Lo și-a făcut un selfie în oglindă, fiind încă îmbrăcată în pijamale și cu părul nearanjat, demonstrând că și la 56 de ani arată spectaculos în varianta sa naturală.
În ceea ce privește tortul, artista s-a bucurat de un tort uriaș, de trei etaje, în două nuanțe de roz și plin de bomboane colorate. În imagini, cântăreața apare îmbrăcată într-o rochie scurtă argintie, cu spatele gol, dansând fericită lângă tort.
Jennifer Lopez a concertat și în România, pe 27 iulie.
