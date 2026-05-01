Chanel lansează sandalele fără talpă. Noile modele de încălțăminte acoperă doar călcâiul: „Barefoot couture"

Chanel lansează sandalele fără talpă. Noile modele de încălțăminte acoperă doar călcâiul: „Barefoot couture”

Oana Savin
Chanel surprinde lumea modei cu sandale care acoperă doar călcâiul, prezentate la colecția Cruise 2027 din Biarritz. Designul îndrăzneț a stârnit controverse și a împărțit internetul în două tabere.

Chanel a dat din nou tonul în lumea modei, dar de data aceasta nu cu clasicele sale tweed-uri, ci cu un concept care a împărțit internetul în două tabere.

La prezentarea colecției Cruise 2027, desfășurată în Biarritz, casa de modă a atras toate privirile cu un item neașteptat: o pereche de sandale care acoperă doar călcâiul, susținute de două barete delicate în jurul gleznei. Designul minimalist și îndrăzneț a stârnit imediat controverse online.

„Unde e restul pantofului? Sunt confuz”, „Mai bine mergi desculț”, „Jumătate de pantof, dramă completă!”, sunt doar câteva dintre comentariile care au invadat rețelele de socializare după ce noile sandale Chanel au fost dezvăluite.

În timp ce unii utilizatori le-au catalogat drept „ciudate” sau „înfricoșătoare”, alții au văzut în ele o formă de artă minimalistă, denumindu-le „barefoot couture”.

Un editor Vogue a oferit o perspectivă mai indulgentă: „O idee obraznică și amuzantă. Blazy nu încearcă să convingă pe nimeni că sunt practice: uneori, fantezia este tot scopul”.

Matthieu Blazy, despre noile sale creații

Matthieu Blazy, directorul de creație al Chanel, a recunoscut că nici echipa sa nu a fost complet convinsă de idee de la început. Cu toate acestea, provocarea de a reinventa stilul și de a explora limitele modei contemporane a fost mai puternică.

Sandalele, inspirate de estetica marină și de spiritul anilor ’20, au fost un omagiu adus moștenirii casei de modă, dar reinterpretate în cheie modernistă.

Creatoarea de conținut Remi Bader a dus ironia la un alt nivel, realizând o versiune DIY a sandalelor controversate. Ea a legat șnururi în jurul gleznei și a lipit carton de călcâie, ieșind pe stradă în „noua creație”.

„Sunt atât de entuziasmată că ies în oraș în noii mei pantofi Chanel. Nimeni nu îi are. Nici măcar nu sunt în magazin încă. Sunt geniali!”, a glumit ea într-un videoclip care a devenit viral.

Sursă foto: Profimedia, Hepta

