Chanel lansează sandalele fără talpă. Noile modele de încălțăminte acoperă doar călcâiul: „Barefoot couture”

Chanel a dat din nou tonul în lumea modei, dar de data aceasta nu cu clasicele sale tweed-uri, ci cu un concept care a împărțit internetul în două tabere.
La prezentarea colecției Cruise 2027, desfășurată în Biarritz, casa de modă a atras toate privirile cu un item neașteptat: o pereche de sandale care acoperă doar călcâiul, susținute de două barete delicate în jurul gleznei. Designul minimalist și îndrăzneț a stârnit imediat controverse online.
„Unde e restul pantofului? Sunt confuz”, „Mai bine mergi desculț”, „Jumătate de pantof, dramă completă!”, sunt doar câteva dintre comentariile care au invadat rețelele de socializare după ce noile sandale Chanel au fost dezvăluite.
Matthieu Blazy, directorul de creație al Chanel, a recunoscut că nici echipa sa nu a fost complet convinsă de idee de la început. Cu toate acestea, provocarea de a reinventa stilul și de a explora limitele modei contemporane a fost mai puternică.
Sandalele, inspirate de estetica marină și de spiritul anilor ’20, au fost un omagiu adus moștenirii casei de modă, dar reinterpretate în cheie modernistă.
Creatoarea de conținut Remi Bader a dus ironia la un alt nivel, realizând o versiune DIY a sandalelor controversate. Ea a legat șnururi în jurul gleznei și a lipit carton de călcâie, ieșind pe stradă în „noua creație”.