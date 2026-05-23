De ce preferăm hainele albe vara?

Hainele albe vara sunt cele mai populare și cele mai atrăgătoare. Nu doar că ne simțim mult mai confortabil în haine albe în zilele foarte calde, dar ele au o eleganță aparte și o energie care ne trimite direct pe plajele din Mediterana. Mulți dintre noi preferăm hainele albe vara pentru confortul termic, dar și pentru stil.

O rochie albă sau o bluză vaporoasă în culori pastelate și pantaloni albi de in, o cămașă albă de bumbac sau un compleu cu o fustă lejeră în culori deschise sunt piesele de rezistență în fiecare an pe timp de vară. Hainele albe vara nu lipsesc din garderoba noastră, nu doar pentru că sunt confortabile, ci și pentru că sunt elegante și scot atât de bine în evidență accesoriile colorate și vesele din sezonul estival.

Cu toate acestea, hainele albe vara se pătează cel mai ușor de la transpirație. De cele mai multe ori tricoul alb de bumbac sau bluza albă de in capătă nuanțe galbene inestetice la subraț. Să nu mai amintim și de micile accidente în care putem să ne pătăm hainele albe cu înghețată, cafea sau cosmeticele pe care le folosim.

Iată de ce este bine să porți hainele albe vara, mai ales în zilele toride, care sunt avantajele lor și cum se curăță mai ușor de pete de traspirație sau diverse alte pete.

Ce culori de haine te ajută pe caniculă – un experiment japonez

Cercetătorul japonez Toshiaki Ichinose a vrut să afle ce haine rămân mai răcoroase în timpul verii, în funcție de culoarea lor. Pentru a descoperi acest lucru, el a realizat un experiment în aer liber la National Institute for Environmental Studies din Japonia.

Cum reacționează hainele colorate în soare

Foto: Unknown Facts/ cum reflectă hainele căldura în funcție de culoarea lor

Într-o zi cu temperaturi de aproximativ 30 de grade Celsius, cercetătorul a așezat nouă tricouri polo de culori diferite unul lângă altul, direct în soare, timp de cinci minute. Cu ajutorul unei camere termice, el a măsurat câtă căldură a absorbit fiecare tricou, scrie „>Unknown Facts.

Rezultatele au arătat diferențe uriașe între culorile deschise și cele închise. Tricoul alb a rămas cel mai rece, păstrând o temperatură apropiată de cea a aerului, în jur de 30°C. Pe locul al doilea s-a situat galbenul, urmat de gri, roșu, mov, albastru, verde, verde închis și, în cele din urmă, negru.

De ce să eviți culorile închise vara

Tricourile în culori închise au absorbit mult mai multă căldură. Cele verde închis și negre s-au încins extrem de tare, depășind chiar și 50 de grade Celsius. Experimentul a demonstrat că nuanțele închise atrag și rețin mai multă căldură solară, în timp ce culorile deschise reflectă lumina și rămân mai răcoroase.

Concluziile au fost confirmate și de un alt studiu amplu, realizat în mai multe țări. Cercetătorii au descoperit că persoanele care poartă haine deschise la culoare în lumina directă a soarelui au temperaturi ale pielii cu 12–13% mai mici decât cele care poartă haine închise.

Experimentul explică de ce multe persoane aleg hainele albe vara sau, cel puțin, nuanțe deschise de bej și crem. Acestea ajută corpul să se mențină mai răcoros și oferă mai mult confort în zilele caniculare. Descoperirea poate fi utilă mai ales pentru persoanele care lucrează în aer liber sau pentru sportivi, care au nevoie de haine potrivite pentru a evita supraîncălzirea în perioadele cu temperaturi extreme.

Cum se spală corect hainele albe sau deschise la culoare

Tricourile, cămășile sau bluzele fine de un alb imaculat ajung după numai câteva purtări să capete pete galbene la subraț sau nuanțe terne de gri-gălbui. De vină sunt detergenții sau deodorantul antiperspirant, dar și modul greșit în care le speli. Iată câteva sfaturi și trucuri care te vor ajuta să îți păstrezi hainele albe la fel de strălucitoare.

Vara este o plăcere să te îmbraci în alb, dar când aduci acasă hainele albe noi vezi diferența față de cele pe care le ai deja în șifonier. Majoritatea tricourilor sau bluzelor albe mai vechi au căpătat deja o nuanță gri sau au pete gălbui de care nu mai poți scăpa prea ușor. Iată ce trebuie să faci pentru a păstra mai multă vreme hainele la fel de albe ca atunci când le cumperi.

Hainele albe trebuie spălate după una sau două purtări

Nu lăsa transpirația să atace fibra hainelor și să lase pete galbene la subraț. Chiar dacă nu le vezi de la prima purtare, petele care apar de la transpirație, de la sarea și grăsimea de pe corp, se îngălbenesc în timp.

De aceea, este bine să speli hainele albe cu un detergent delicat, fără înălbitori, după prima sau a doua purtare. Este cea mai simplă metodă să le păstrezi curate și proaspete de-a lungul întregului sezon cald.

Petele trebuie curățate imediat!

Nu lăsa nicio haină albă să stea prea mult timp pătată, să se usuce și abia peste câteva zile să încerci să o cureți. Pentru petele de transpirație pregătește o pastă din apă călduță și bicarbonat, freacă bine petele cu această pastă folosind un burete sau o batistă, și apoi spală haina în mod obișnuit.

Dacă te-ai pătat de înghețată sau de fructe, ține zona pătată sub un jet de apă rece, apoi las-o la înmuiat în apă oxigenată sau folosește un înălbitor delicat. Petele de fructe roșii pot fi decolorate și cu zeamă proaspătă de lămâie, urmând ca apoi să speli haina cu un detergent pe bază de enzime active.

Nu amesteca niciodată la spălat hainele albe cu cele colorate

Chiar dacă este mai comod să speli toate hainele o singură dată, rufele albe vor ieși gri sau pline de pete din mașină, din cauza celor colorate. Spală-le separat sau spală hainele albe de mână, după ce le lași să se înmoaie o oră sau două în apă cu un strop de detergent. Și alege un detergent de culoare albastră, deoarece pigmentul albastru care se dizolvă în apă face hainele mai albe și nu mai capătă o nuanță gălbuie.

Alte trucuri utile pentru hainele albe vara

Pentru hainele albe nu folosi niciodată apa prea fierbinte, pentru că le va îngălbeni după câteva spălări și le va face să arate mai vechi decât sunt în realitate.

Nu lăsa niciodată rufele albe la soare prea mult timp. Soarele le îngălbenește și le învechește. Cel mai bine este să le iei de pe sârmă imediat ce s-au uscat.

Pune detergent cu moderație în mașina de spălat și înălbitor de asemenea. O cantitate prea mare va distruge și va îngălbeni fibrele.

Cum să folosești corect clorul pentru hainele albe vara

Înălbitorul de rufe are o mulțime de avantaje și te ajută nu doar să scapi de petele dificile, dar și dezinfectează hainele sau mașina de spălat. Dar ține cont că este o substanță toxică și trebuie să respecți anumite reguli când o folosești.

Înălbitorul de rufe sau clorul, cum mai este cunoscut, are o concentrație ridicată de hipoclorit de sodiu care atacă pielea și căile respiratorii. De aceea, este foarte important să porți mănuși de protecție și mască pe față, mai ales dacă ești sensibilă, și să deschizi fereastra larg când îl folosești. Și ține cont de faptul că înălbitorul de rufe trebuie întotdeauna diluat cu apă înainte de folosire.

Iată câteva sfaturi utile care te vor ajuta să îl folosești corect și să nu îți distrugi hainele pe care vrei să le albești sau să le dezinfectezi.

1. Testează mai întâi

Nu folosi niciodată înălbitorul de rufe fără să testezi mai întâi pe o bucată care nu este vizibilă, să fii sigură că nu se decolorează. Apoi diluează o parte de înălbitor cu două părți apă și testează folosind o dischetă de vată. Așteaptă ca pata să se usuce și vezi dacă materialul s-a îngălbenit sau s-a decolorat. În general, clorul îngălbenește textilele sintetice și nu este bine să îl folosești decât pentru fibre naturale, precum bumbacul, lâna sau mătasea.

2. Nu combina înălbitorul cu alți detergenți care conțin clor sau oxigen activ

Ai grijă să citești etichetele produselor de curățat sau de spălat și să nu folosești un alt detergent care conține clor, dacă adaugi înălbitor. Reacția chimică distruge țesăturile, dar poate fi periculoasă și pentru plămânii tăi.

3. Diluează de fiecare dată

Clorul nu trebuie niciodată turnat direct pe petele de pe haine. Mai întâi trebuie diluat cu două părți de apă și testat. Dacă îl folosești concentrat riști să îți distrugi hainele, să le decolorezi și chiar să se rupă în zona unde este folosit.

4. Folosește apă fierbinte

Dacă vrei să obții haine de un alb imaculat, combină înălbitorul cu apă fierbinte. Clorul este mult mai eficient în apa caldă decât în apă rece, dar ai grijă să îl folosești doar pentru rufe albe și din materiale naturale.

5. Păstrează înălbitorul de rufe în condiții optime

Ține cont de faptul că înălbitorul sau clorul este sensibil la lumină și la căldură. De aceea, se vinde doar în sticle de plastic opace. Chiar dacă sticla este sau nu desfăcută, clorul își pierde din puterea de înălbire după 3 sau 6 luni, în funcție de concentrație. Nu ”se strică”, dar nu va mai fi la fel de eficient când vrei să albești sau să dezinfectezi rufele. De aceea, este mai bine să cumperi o cantitate mică de fiecare dată.

Foto: Shutterstock

