  MENIU  
Home > Modă > De ce bărbații își ridică mânecile la cămașă până la cot?

De ce bărbații își ridică mânecile la cămașă până la cot?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Numeroși bărbați preferă hainele relaxate și stilul smart – elegant, atât la birou, cât și în viața de zi cu zi. Iar în sezonul cald îi vedem adesea că ridică mânecile la cămașă până la cot. Este un gest banal, pe care îl fac și multe femei care poartă cămăși, dar care o explicație în evoluția modei și care are semnificații profunde legate de personalitate și stil de viață.

Suflecarea mânecilor poate părea un detaliu minor, dar este una dintre cele mai simple modalități de a adăuga atât funcționalitate, cât și personalitate unei ținute. Fie că vor să se răcorească, să se apuce de o treabă serioasă sau pur și simplu să dea cămășii un aer mai relaxat și mai stilizat, bărbații aleg adesea să își ridice mânecile de la cămașă până la cot.

O cămașă cu mânecile rulate în mod îngrijit nu doar că oferă mai mult confort, ci transmite și o imagine relaxată, sigură pe sine și plină de încredere. În plus, croitorii spun că mânecile suflecate protejează manșetele și prelungesc viața cămășilor din materiale fine.

Cum s-a transformat un gest muncitoresc într-un simbol al masculinității moderne

Ce transmite, de fapt, un bărbat când își suflecă mânecile cămășii? Moda masculină s-a schimbat enorm în ultimele decenii. Dacă odinioară eleganța rigidă era asociată cu distanța și formalitatea, astăzi stilul masculin pune accent pe naturalețe, relaxare și autenticitate. Iar unul dintre cele mai simple gesturi vestimentare – suflecarea mânecilor cămășii – a devenit un adevărat simbol al încrederii în sine și al masculinității moderne.

Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Recomandarea zilei

Ceea ce în trecut era considerat un gest rezervat exclusiv muncitorilor sau celor implicați în activități fizice este privit acum ca o expresie a carismei masculine. Bărbatul care își ridică mânecile la cămași până la cot nu mai pare nepoliticos sau neglijent. Din contră, transmite siguranță, energie și disponibilitatea de a se implica.

Cămașa cu mâneci lungi, un simbol al statutului social

Cu multe secole în urmă, cămașa cu mâneci lungi reprezenta un adevărat indicator al poziției sociale. Materialele fine, precum mătasea sau pânza delicată, erau purtate în special de bărbații din înalta societate, cei care nu munceau și nici nu se murdăreau.

Gestul emoționant făcut de Răzvan Lucescu la pomana de 40 de zile pentru tatăl său, Mircea Lucescu. „Un gest care ne-a impresionat profund”
Gestul emoționant făcut de Răzvan Lucescu la pomana de 40 de zile pentru tatăl său, Mircea Lucescu. „Un gest care ne-a impresionat profund”
Recomandarea zilei

În acea perioadă, nimeni din aristocrație nu și-ar fi permis să își suflece mânecile în public. Gestul era asociat cu munca grea, cu atelierele, fabricile și activitățile solicitante. Fierarii, brutarii sau muncitorii din secolele XVIII-XIX își ridicau mânecile din motive practice: pentru a evita să le murdărească prea repede și pentru a avea libertate de mișcare.

Așa au apărut inclusiv mânecile detașabile și ușor de spălat, folosite în numeroase meserii, de la fierari, la brutari, la grefieri. Practicul dicta atunci moda.

Cum au schimbat războaiele imaginea cămășii bărbătești

De ce bărbații își ridică mânecile la cămașă până la cot?

Primul și al Doilea Război Mondial au transformat complet semnificația acestui gest. În imaginile de epocă apar soldați, ofițeri și muncitori cu mânecile cămășilor suflecate, pregătiți de acțiune, concentrați și implicați total în ceea ce făceau.

Din acel moment, gestul a început să fie asociat nu doar cu munca fizică, ci și cu responsabilitatea, curajul și angajamentul. Mâneca ridicată devenea semnul bărbatului prezent, activ, gata să rezolve probleme și să se dedice. Într-un astfel de bărbat puteai avea toată încrederea – acesta era mesajul pe care îl transmiteau banalele mâneci ale cămășilor suflecate până la cot.

În timpul războaielor, toate clasele sociale au fost nevoite să lase deoparte codurile rigide ale eleganței. Mulți dintre bărbații bogați au ajuns simpli excutanți pe front, alături de muncitori și fermieri – în afișele și fotografiile vremii observăm adesea bărbați puternici cu mânecile suflecate. Astfel, gestul s-a desprins treptat de imaginea clasei muncitoare și a devenit un simbol al efortului colectiv și al implicării autentice.

De ce este gestul atât de atrăgător și astăzi

Psihologii spun că limbajul nonverbal transmite uneori mai mult decât hainele în sine. Iar gestul de a sufleca mânecile activează instant mai multe percepții pozitive.

În primul rând, sugerează acțiune. Este semnalul clar că urmează ceva concret, că persoana respectivă nu este pasivă. În același timp, transmite relaxare și accesibilitate fără a renunța complet la eleganță.

Mai există și o componentă subtilă de masculinitate vizuală. Antebrațele expuse, postura mai relaxată și aerul degajat creează automat imaginea unui bărbat sigur pe el. Tocmai de aceea, în moda masculină actuală, cămașa purtată cu mânecile ușor ridicate este considerată mult mai seducătoare decât ținuta clasică, rigidă.

Gestul păstrează și astăzi o încărcătură culturală puternică: autenticitate, competență, implicare și naturalețe. Practic, transmite că bărbatul respectiv este gata „să intre în joc”. Astăzi, moda masculină nu mai înseamnă perfecțiune rigidă și etichetă strictă. Înseamnă confort, încredere și personalitate. Iar gestul aparent banal de a sufleca mânecile cămășii a devenit unul dintre cele mai clare simboluri ale noii masculinități: relaxată, autentică și sigură pe sine.

Cum să sufleci corect mânecile cămășii: cele mai simple și stilate metode

De ce bărbații își ridică mânecile la cămașă până la cot?

Deși mulți cred că există o singură metodă corectă de a sufleca mânecile cămășii, adevărul este că poți alege stilul care ți se potrivește cel mai bine, în funcție de ocazie, de tipul cămășii și de lookul pe care vrei să îl obții. Unele tehnici sunt mai elegante și ordonate, în timp ce altele oferă un aer relaxat și casual.

Pe lângă faptul că sunt practice, mânecile suflecate pot transforma complet o ținută masculină, oferindu-i un plus de stil și naturalețe. Iată câteva dintre cele mai populare metode.

Stilul clasic – simplu și elegant

Aceasta este cea mai cunoscută metodă de a sufleca mânecile și funcționează aproape pentru orice tip de cămașă. Practic, manșeta este împăturită de două ori, iar mâneca ajunge până la mijlocul antebrațului.

Aspectul final este curat și elegant, perfect pentru un stil smart casual sau business relaxat. Dacă materialul este mai larg, poți adăuga chiar și o a treia rulare pentru un rezultat mai bine fixat.

Secretul unui aspect îngrijit este să netezești materialul după fiecare pliu, astfel încât mânecile să arate uniform și ordonat. În funcție de preferințe, poți ridica mânecile chiar până aproape de cot.

„Master Roll” – metoda preferată pentru un look modern

Acest stil este ideal pentru bărbații care vor să păstreze eleganța cămășii, dar să adauge și un aer relaxat. După ce mâneca este rulată de două ori, materialul se netezește bine pentru a elimina cutele.

Apoi, mâneca se mai rulează o dată, astfel încât manșeta să fie aproape complet acoperită, lăsând vizibilă doar partea de sus. Dacă interiorul manșetei are un model interesant sau o culoare contrastantă, poți lăsa la vedere o mică porțiune pentru un efect stilat.

Rezultatul este foarte elegant, modern și bine structurat, motiv pentru care acest stil este preferat în ținutele business casual.

„AIFA Roll” – varianta relaxată și fără efort

Aceasta este probabil cea mai simplă și mai rapidă metodă. Mânecile se împăturesc de două ori, fără să insiști prea mult asupra pliurilor perfecte. Farmecul acestui stil stă tocmai în aspectul său lejer și natural. Nu trebuie să netezești excesiv materialul, pentru că lookul final trebuie să pară relaxat, ca și cum ai suflecat mânecile instinctiv.

Metoda este recomandată mai ales bărbaților cu brațe mai subțiri sau mai scurte, deoarece mâneca se oprește chiar sub cot și creează impresia unor proporții mai echilibrate. Singurul dezavantaj este că mânecile se pot desface mai ușor.

„High Roll” – stilul masculin și îndrăzneț

Acest tip de suflecare ridică mâneca deasupra cotului și oferă un look mult mai puternic și mai masculin. Se potrivește foarte bine cămășilor casual, dar și celor slim fit sau semiformale. Este o alegere populară în special pentru bărbații cu brațe bine lucrate sau care au tatuaje, deoarece lasă mai mult antebrațul la vedere.

Tehnica necesită puțin mai multă atenție. Mâneca se pliază succesiv de mai multe ori până când manșeta este complet acoperită și fixată deasupra cotului. Deși necesită ceva mai mult timp, rezultatul este spectaculos și transmite încredere, energie și un stil relaxat.

Întrebări frecvente

1. Care este cea mai bună metodă de a sufleca mânecile pentru un look elegant-casual?
Master Roll. Este o metodă curată, stilată și oferă un aspect bine finisat, păstrând în același timp un aer relaxat.

2. Cum fac să nu-mi alunece mânecile după ce le-am suflecat?
Folosește metode de pliere mai sigure, precum Garter Roll sau Master Roll. Poți utiliza și o bandă specială pentru mâneci, ascunsă în interiorul pliurilor.

3. Pot să suflec mânecile unei cămăși elegante?
Da. Important este să alegi o metodă ordonată, precum Basic Roll sau Master Roll, pentru a păstra un aspect îngrijit și elegant.

4. Cât de sus ar trebui să îmi suflec mânecile?
Ideal este chiar sub cot sau puțin deasupra lui. Pentru mai multă libertate de mișcare, le poți ridica până la jumătatea bicepsului folosind stilul High Roller.

5. Este acceptabil să porți mânecile suflecate într-un stil business casual?
Absolut. Secretul constă în pliuri îngrijite — de preferat Master Roll — și într-o cămașă de calitate, bine aleasă.

6. Ce material este cel mai potrivit pentru suflecarea mânecilor?
Inul este ideal. Este ușor, lasă pielea să respire și își păstrează forma mai bine decât multe alte materiale.

7. Care este diferența dintre Basic Roll și Easy Roll?
Basic Roll oferă un aspect mai structurat și elegant, în timp ce Easy Roll are un aer mai relaxat și casual.

8. Pot și femeile să folosească aceste stiluri de pliere?
Da. Aceste tehnici sunt universale și funcționează foarte bine indiferent de gen sau de tipul cămășii.

9. Benzile pentru mâneci se văd atunci când sunt folosite?
Nu. Dacă sunt aplicate corect, ele rămân ascunse sub straturile materialului.

10. Suflecarea mânecilor poate deteriora cămașa?
Nu, dacă este făcută corect. Este recomandat să desfaci nasturii înainte de a rula mânecile și să eviți întinderea excesivă a materialului.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Fanatik
Care este cel mai bogat cuplu din lumea fotbalului. Cele două staruri care sunt peste Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez
Care este cel mai bogat cuplu din lumea fotbalului. Cele două staruri care sunt peste Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez
GSP.ro
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
Click.ro
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
TV Mania
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Redactia.ro
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Citește și...
“Este adevărat că Adiță Mititelu v-a felicitat după ce ați câștigat eventul?”. Reacția lui Mihai Rotaru
Convenţie matrimonială sau contract prenupţial? Ce spun avocaţii despre protejarea bunurilor în timpul căsniciei
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Donald Trump Jr. și Bettina Anderson s-au căsătorit în Bahamas. Ar putea urma o petrecere la Casa Albă
De ce purtăm ochelarii de soare pe cap
De ce preferăm hainele albe vara?
Cum a ajuns Max Korzh să adune în București fani din peste 50 de țări prin cultura post-sovietică și muzica în limba rusă
Imagini fabuloase, cum şi-a amenajat Andreea Marin casa

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
De ce nu vrea soțul lui Emily Burghelea o bonă pentru cei trei copii ai lor. "Eu chiar îmi doresc!" Vedeta recunoaște că are nevoie de sprijin
De ce nu vrea soțul lui Emily Burghelea o bonă pentru cei trei copii ai lor. "Eu chiar îmi doresc!" Vedeta recunoaște că are nevoie de sprijin
Liliana Ștefan a luat o decizie importantă după despărțirea de Dan Bittman: „Nu mă simțeam deloc bine”
Liliana Ștefan a luat o decizie importantă după despărțirea de Dan Bittman: „Nu mă simțeam deloc bine”
Proiecte speciale
Festivalul de film de la Cannes: Cel mai bun actor și cea mai bună actriță în rol principal / Cu inima alături de Mungiu
Festivalul de film de la Cannes: Cel mai bun actor și cea mai bună actriță în rol principal / Cu inima alături de Mungiu
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
Libertatea.ro
Teodora Tompea, despre „Fjord”, Cristian Mungiu și Sebastian Stan, după ce a văzut filmul la Festivalul de Film de la Cannes 2026: „Se întâmplă ceva”
Teodora Tompea, despre „Fjord”, Cristian Mungiu și Sebastian Stan, după ce a văzut filmul la Festivalul de Film de la Cannes 2026: „Se întâmplă ceva”
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
A1.ro
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Horoscop 24 mai 2026. Se rupe lanțul de ghinioane. O zodie are parte de bani și reușite pe toate planurile. Norocul e cuvântul cheie al zilei
Horoscop 24 mai 2026. Se rupe lanțul de ghinioane. O zodie are parte de bani și reușite pe toate planurile. Norocul e cuvântul cheie al zilei
Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Am zero prieteni. E un moment care simt că doare”
Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Am zero prieteni. E un moment care simt că doare”
Alex Conovaru, dezvăluiri de la filmările ultimului episod TĂTUȚU’, sezonul 3: „Speram doar să nu se încurce nimeni la text, să nu greșească cineva ceva” / Exclusiv
Alex Conovaru, dezvăluiri de la filmările ultimului episod TĂTUȚU’, sezonul 3: „Speram doar să nu se încurce nimeni la text, să nu greșească cineva ceva” / Exclusiv
Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu, la 40 de zile. Ce gest a făcut Răzvan Lucescu
Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu, la 40 de zile. Ce gest a făcut Răzvan Lucescu
Observator News
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Mihaela Bilic: „Aceste medicamente ne pot opri din mâncat”. Adevărul despre tratamentele GLP-1
Mihaela Bilic: „Aceste medicamente ne pot opri din mâncat”. Adevărul despre tratamentele GLP-1
3 zodii care scapă de singurătate după 24 mai. Începe o nouă etapă pentru ele
3 zodii care scapă de singurătate după 24 mai. Începe o nouă etapă pentru ele
5 beneficii ale suplimentului supranumit „Ozempic natural”
5 beneficii ale suplimentului supranumit „Ozempic natural”
Schimbarea pașaportului în 2026: cât te costă noul document și ce trebuie să faci obligatoriu
Schimbarea pașaportului în 2026: cât te costă noul document și ce trebuie să faci obligatoriu
TV Mania
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Ce i-a cerut Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil în timpul relației. Prezentatorul a spus totul abia acum: „Am învățat extrem de multe lucruri de la ea”
Ce i-a cerut Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil în timpul relației. Prezentatorul a spus totul abia acum: „Am învățat extrem de multe lucruri de la ea”
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
Libertatea
Lia Bugnar, reacție fermă după ce Cristian Mungiu a primit trofeul Palme d’Or pentru „Fjord”. „Noi suntem foarte severi, dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu”
Lia Bugnar, reacție fermă după ce Cristian Mungiu a primit trofeul Palme d’Or pentru „Fjord”. „Noi suntem foarte severi, dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu”
Shakira a lansat videoclipul „Dai Dai” pentru Campionatul Mondial din 2026: apariție-surpriză a lui Leo Messi și Kylian Mbappé
Shakira a lansat videoclipul „Dai Dai” pentru Campionatul Mondial din 2026: apariție-surpriză a lui Leo Messi și Kylian Mbappé
Teodora Tompea, despre „Fjord”, Cristian Mungiu și Sebastian Stan, după ce a văzut filmul la Festivalul de Film de la Cannes 2026: „Se întâmplă ceva”
Teodora Tompea, despre „Fjord”, Cristian Mungiu și Sebastian Stan, după ce a văzut filmul la Festivalul de Film de la Cannes 2026: „Se întâmplă ceva”
De la „slay” la „mi-a dat ghost”. Cum traduce o profesoară limbajul Generației Z
De la „slay” la „mi-a dat ghost”. Cum traduce o profesoară limbajul Generației Z
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton