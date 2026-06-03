Blugii verii 2026. Cum porți jorts în ținute casual și elegante

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Dacă în ultimele sezoane pantalonii largi și denimul oversized au dominat tendințele, vara 2026 aduce în prim-plan o piesă pe cât de practică, pe atât de stylish: bermudele din denim, cunoscute și sub numele de jorts. Versatile, confortabile și ușor de integrat în numeroase ținute, acestea devin noul must-have al sezonului cald.

Ce sunt jorts și de ce sunt în tendințe în 2026

Designerii și influencerii au transformat jorts dintr-o piesă casual într-un element-cheie al garderobei moderne, demonstrând că pot fi purtați atât în outfituri relaxate de zi, cât și în combinații elegante pentru serile de vară.

Termenul „jorts” provine din combinația cuvintelor „jeans” și „shorts” și descrie bermudele din denim cu lungime până la genunchi sau puțin deasupra acestora. În vara 2026, modelele cu croială lejeră, talie înaltă și linii minimaliste sunt cele mai populare.

Succesul lor se datorează echilibrului perfect dintre confort și stil. Sunt mai rafinați decât pantalonii scurți clasici, dar la fel de practici în zilele caniculare.

Culorile vedetă ale verii 2026

Jorts albi – alegerea fresh a sezonului

Denimul alb este una dintre cele mai puternice tendințe ale verii 2026. Jorts albi oferă un aspect sofisticat și luminos, fiind perfecți pentru ținutele de vacanță.

Poartă-i cu o cămașă oversized din in, sandale minimaliste și accesorii aurii pentru un look elegant și relaxat. Pentru un plus de rafinament, completează ținuta cu o geantă în nuanțe naturale de bej sau maro.

Jorts negri – moderni și versatili

Bermudele din denim negru sunt ideale pentru femeile care preferă ținutele cu influențe urbane. Această culoare adaugă instant un aer sofisticat și poate fi integrată cu ușurință în outfituri de seară.

Asortează-i cu un sacou structurat și o pereche de sandale cu toc pentru un look smart-casual potrivit unei ieșiri în oraș sau unei întâlniri informale.

Jorts maro – surpriza sezonului

Nuanțele de maro, de la caramel la ciocolatiu intens, se regăsesc tot mai des în colecțiile marilor branduri. Jorts maro oferă o alternativă elegantă la denimul clasic și se potrivesc perfect cu tonurile neutre.

O combinație de efect include o bluză crem, mocasini și o geantă din piele naturală. Rezultatul este o ținută sofisticată, inspirată din estetica luxury casual.

Jorts bleumarin – eleganță discretă

Bleumarinul rămâne una dintre cele mai cool culori ale denimului. Jorts în această nuanță pot fi integrați cu succes în apariții casual.

Poartă-i cu o cămașă albă, curea din piele și balerini pentru un look rafinat și feminin. Pentru seară, adaugă un top satinat și bijuterii statement.

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Cum porți jorts în ținute casual

Pentru un look relaxat de zi, bermudele din denim se potrivesc perfect cu:

tricouri albe simple;

topuri crop;

cămăși oversized;

adidași sau sneakers;

sandale plate.

Această combinație este ideală pentru plimbări, vacanțe sau ieșiri în oraș în zilele călduroase.

Cum transformi jorts într-o piesă elegantă

Una dintre cele mai mari surprize ale verii 2026 este capacitatea jorts de a arăta elegant atunci când sunt stilizați corect.

Secretul constă în alegerea unor piese sofisticate:

sacouri bine croite;

cămăși din satin sau mătase;

topuri cu detalii feminine;

sandale cu toc;

genți structurate.

Un outfit format din jorts negri, un blazer bej și sandale cu barete fine poate concura cu succes o ținută bazată pe pantaloni clasici.

Jorts sunt una dintre cele mai versatile piese ale sezonului. Pot fi purtați de dimineața până seara, se adaptează diferitelor stiluri vestimentare și oferă confort fără să compromită eleganța.

Foto: Pinterest

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