Prețul exorbitant al broșei Prada în formă de ac de siguranță: „E costul chiriei mele!!!”

Prada a creat o broșă din alamă în formă de ac de siguranță, cu detaliu croșetat din bumbac, care se vinde la un preț exorbitant.

Cu cât vinde Prada o broșă în formă de ac de siguranță din alamă

Prada vinde o broșă în formă de ac de siguranță cu un preț exorbitant. Accesoriul din alamă și bumbac vine în trei combinații diferite de culori. Toate cele trei modele au la bază acul de siguranță din alamă, diferența fiind detaliul croșetat. Casa de modă a asociat culorile albastru și maro, roz și verde și portocaliu și maro pentru cele trei broșe.

Broșa Prada se vinde cu nu mai puțin de 775 de dolari, echivalentul a aproape 3400 de lei.

„«Luxul» este doar o schemă de spălare de bani”

„Cu toată seriozitatea, nu știu dacă să râd sau să plâng”, spune Maggie, o creatoare de conținut online cunoscută pentru comentariile sale de modă.

„«Luxul» este doar o schemă de spălare de bani”, a comentat cineva în dreptul postării.

„E costul chiriei mele!!! Și aș putea face o versiune mai frumoasă pentru 5 dolari”, a scris altcineva.

„Este amuzant și totodată îngrozitor”, a fost o altă reacție.

Citește și: Cât costă cei mai noi pantofi Prada, care seamănă cu opincile tradiționale românești. Designul a creat adevărate controverse: „Din orice unghi te uiți la pantofi, vezi o asemănare clară”

Ce alte produse controversate a lansat Prada în trecut

Nu este prima oară când Prada lansează un produs de genul la un preț exorbitant. În anul 2017, brandul a lansat o agrafă „de bani” din argint la prețul de 160 de dolari, echivalentul a aproape 700 de lei. Recent au relansat același accesoriu de birou la prețul de 400 de dolari, echivalentul a aproape 1750 de lei.

În 2021, brandul de lux mai lansa un articol vestimentar controversat, un pulover galben găurit, în valoarea de 1350 de dolari. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

Foto: Neiman Marcus

Urmărește-ne pe Google News