Ce blugi se poartă în 2025. Trendul deja a luat amploare în rândul vedetelor

Găsirea perechii perfecte de blugi se bazează în mare măsură pe croială, dar și culoarea este un detaliu important de luat în calcul. La fel cum există o multitudine copleșitoare de croieli din care poți alege, există și o abundență de culori disponibile. Acum, noul trend este să ai blugi de această culoare, iar vedetele de la Hollywood au început să adopte această modă din ce în ce mai mult. Iată ce blugi se poartă în 2025.

Ce blugi se poartă în 2025 – moda pe care au adoptat-o vedetele din afară

Blugii gri au fost un element de bază pentru Kate Moss în anii 2000, purtați atât ziua, cât și seara.

Blugii gri au revenit în forță în ultima perioadă. Preferate de vedetele de prim rang ca alternativă la clasicii blugi albaștri, modelele în nuanțe de gri cărbune sau gri deschis au devenit o piesă de bază pentru ținutele lejere ale celebrităților și modelelor care dictează trendurile.

Citește și: Mocasinii au revenit în forţă în 2025. Cum să îi porţi pentru un look de excepţie

Fidelă moștenirii grunge, versiunea contemporană a acestor blugi este adesea croită lejer – deși se observă o revenire constantă a blugilor skinny gri-deschis, care amintesc de cei purtați de Kate Moss în anii 2000, conform glamour.

Cum să îi porți

Fiind o culoare versatilă, potrivită pentru orice sezon, blugii gri sunt o opțiune excelentă pentru oricine caută o alternativă la blugii albaștri.

Culoarea este suficient de neutră pentru a se potrivi cu aproape orice piesă din garderobă, oferind în același timp un aer stilat ce evocă estetica grunge a anilor ’90.

Citește și: Kim Kardashian și-a „lipit” tocurile de piciorul rupt. Vedeta americană de televiziune nu vrea să renunțe la modă nici când e accidentată

Nu e de mirare că blugii gri au devenit o piesă-cheie în garderoba de vară a multor vedete. Nu acaparează întreaga atenție – dar adaugă instantaneu dimensiune unei ținute. Fie că vrei un stil minimalist, fie că mergi spre maximalism complet, blugii gri nu devin niciodată plictisitori.

Fie că preferi gri piatră, gri oțel sau o altă nuanță, iată cum poți purta blugii gri în această vară și în toamnă.

Blugi gri largi și un maiou

Uneori, cea mai simplă ținută este și cea mai cool. Cu o pereche de blugi gri largi, tot ce îți trebuie pentru un look complet este un maiou simplu, care să păstreze vibe-ul relaxat. O pereche de cizme negre sau șlapi (dacă e cald) oferă exact doza de atitudine necesară. Odată cu venirea toamnei, poți adăuga un sacou de piele lejer pentru un plus de stil.

Citește și: Trend alert. Cum recreezi „Clean Girl Make-Up” și „Latte Make-Up” de pe TikTok. Sfaturi de la make-up artist / Exclusiv

Blugi barrel gri și o cămașă cu nasturi

Blugii barrel sunt în continuare în tendințe, chiar dacă blugii skinny par să revină în forță. Poartă-i în gri, cu tocuri, pentru un look mai formal – sau cu adidași, dacă e vineri și ținuta e casual – apoi continuă stilul relaxat cu o cămașă cu carouri și nasturi închiși parțial și/sau un blazer. Este o ținută cool și ușor de reprodus pentru birou.

Iată câteva idei mai jos. Poți găsi și pe Pinterest câteva idei de outfit-uri cu blugi gri.

Urmărește-ne pe Google News