Jacheta toamnei anului 2025. O poți purta cu orice outfit

Jachetele nu sunt doar un detaliu de final – ele sunt fundamentul. Ele dau formă, stabilesc vibe-ul și întregesc look-ul de toamnă. Poți purta treninguri, o rochie sau o pereche de blugi – dar dacă adaugi jacheta potrivită, ai instant un outfit pus la punct. Iată care este jacheta în trend în toamna anului 2025.

Cumpără-ți hainele de toamnă înainte de finalul verii

Pasionatele de shopping și modă știu deja: cele mai bune jachete de toamnă dispar rapid, cu mult înainte să înceapă să cadă frunzele. Croielile bune, culorile potrivite, cele care chiar se potrivesc cu garderoba ta? Se epuizează imediat. Când aerul devine rece, nu mai rămâne decât ce nu s-a dat, așa că va trebui să te mulțumești cu ce găsești.

Dacă outfiturile tale de toamnă se bazează încă pe straturile de anul trecut, ia în considerare să îți upgradezi singura piesă care chiar contează. Mai jos găsești jachetele în care merită să investești – ușor de stilizat, imposibil de ignorat și care îți vor defini întregul outfit. Acestea sunt tendințele în materie de jachete care vor defini toamna 2025:

Jachete must-have pentru toamna 2025

Trenciul scurt

Aceasta e pentru femeia care e „alergică” la banal. Păstrează toată structura unui trenci lung, dar vine tăiat scurt pentru un joc interesant de proporții. Se termină exact în talie, ceea ce face ca orice ai purta să pară gândit – chiar dacă e doar un tricou și colanți.

Perfect peste rochii, pantaloni supradimensionați sau, sincer, orice piesă care are nevoie de puțină eleganță fără să pară forțată.

Bomberul din piele

Bomberul din piele nu este doar o alternativă edgy în această toamnă – este centrul atenției. Supradimensionat, structurat și cu o ușoară notă intimidantă, adaugă o autoritate tăcută oricărui outfit. E genul de piesă care pare „împrumutată de la cineva cool”, dar croiala e clar a ta. Nuanțele intense precum espresso, oxblood sau verde închis domină tendințele.

Poartă-l cu ceva delicat și feminin pentru contrast sau mergi full tough cu bocanci și pantaloni croiți. E o piesă clasică, pe care o poți asorta cu multe outfituri.

Sacoul din piele întoarsă

Moale, structurat și mereu la modă, blazerul din piele întoarsă nu are nevoie de logo-uri sau artificii. Doar textură bună și o croială impecabilă.

Asortează-l cu blugii preferați pentru un look casual, folosește-l pentru a rafina o ținută cu pantaloni eleganți sau poartă-l peste un hanorac pentru contrast. Toamna 2025 e despre textură, iar piesa asta este perfectă.

Paltonul cu fular integrat

Un palton cu fular inclus aduce dramă cu un strop de practic. Este piesa hibrid pe care nu știai că o vrei. De obicei din lână sau fetru supradimensionat, scarf coat-ul cade fluid, cu un aer chic, dar niciodată exagerat.

Lasă-l să curgă peste pantaloni largi sau accentuează talia cu o curea. Oricum l-ai purta, transmite ideea de look bine pus la punct fără efort. Îl vei găsi mai ales în varianta scurtă, care e mai trendy și mai ușor de integrat în outfituri.

