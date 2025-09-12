Au confundat covorul roșu cu dormitorul! Margot Robbie și Dakota Johnson, cu lenjeria intimă la vedere, în fața a zeci de fotografi

Actrițele Margot Robbie și Dakota Johnson au bifat cele mai îndrăznețe apariții vestimentare din ultimul weekend. Dacă pentru Robbie a fost o premieră, marcând prima ei ținută transparentă la un eveniment de la Hollywood, pentru Dakota a fost una dintre multele astfel de ținute din ultima vreme.

Margot Robbie și Dakota Johnson, în rochii transparente pe covorul roșu

Margot Robbie (35 de ani) și Dakota Johnson (35 de ani) au întors toate privirile în două rochii transparente. Pe 11 septembrie, Robbie s-a întors pe covorul roșu pentru prima dată de când a devenit mamă, cu ocazia premierei din Londra a noului ei film, „A Big Bold Beautiful Journey”. În aceeași zi, Johnson a participat la cina anuală a Fundației Kering dedicată femeilor.

Margot Robbie a surprins cu apariția într-o rochie transparentă, creație Giorgio Armani Privé din colecția couture Primăvară 2025, un omagiu adus regretatului designer, care a decedat la vârsta de 91 de ani la începutul acestei luni.

Dakota Johnson a bifat la rândul ei cea mai transparentă ținută de până acum, o rochie Gucci din dantelă, la cina organizată de Fundația Kering în cadrul evenimentului „Caring for Women” din New York.

Ambele apariții au fost în egală măsură admirate și criticate. Cu toate că majoritatea a fost de acord că cele două actrițe au siluete de invidiat, mulți au comentat tendința celebrităților de la Hollywood de a se dezbrăca pe covorul roșu.

„Silueta ei este uimitoare, dar serios, de ce este toată lumea goală pe covorul roșu în zilele noastre?”, a comentat cineva, în dreptul unei postări cu Dakota Johnson.

„Îmi lipsesc vremurile în care actrițele frumoase erau îmbrăcate în rochii superbe pe covorul roșu”, a fost un alt comentariu.

„Rochia este într-adevăr superbă, dar ar arăta mult mai bine cu o căptușeală nude pe dedesubt. Nu-mi vine să cred că arată atât de bine după ce tocmai a născut. Este cu adevărat frumoasă și o actriță foarte talentată”, a comentat cineva apariția lui Margot Robbie.

„Nu a mers la o ședință cu părinții și profesorii. Arată fantastic!”, a scris altcineva.

La finalul anului trecut, People anunța că Margot Robbie și soțul ei, Tom Ackerley, au devenit părinții unui băiețel.

