Accesoriul-vedetă al toamnei 2025. Te ajută să transformi orice ținută banală într-una statement

În toamna anului 2025, un singur accesoriu domină scena fashion: cureaua folosită nu doar pentru a contura talia, ci pentru a redefini silueta. Pe podiumurile recente, mai ales la Prada și Miu Miu, curelele nu mai sunt accesorii secundare, ci elemente centrale de styling — purtate suprapuse, integrate în haine sau transformate în bijuterii pentru talie.

Cureaua, accesoriul vedetă al toamnei 2025

În toamna 2025, un singur detaliu poate face diferența între o apariție banală și una plină de stil. Designerii au decis: cureaua este accesoriul care cucerește podiumurile și strada deopotrivă.

După ani în care minimalismul și siluetele fluide au dominat, moda își întoarce privirea către structuri și accente dramatice. Curelele late, cu catarame sculpturale, nu sunt doar un accent estetic – sunt o declarație de stil. De la modelele din piele lucioasă în nuanțe neutre până la cele metalizate sau cu texturi neașteptate, acest accesoriu promite să definească întreaga ținută.

Cum să o porți corect, pentru un look de neuitat

Unul dintre cele mai spectaculoase moduri de a purta cureaua toamna aceasta este peste paltonul oversize. Această combinație reușește să aducă echilibru între volum și structură, oferind ținutei o notă sofisticată. Prin marcarea taliei, creezi o siluetă bine definită, transformând un outfit aparent relaxat într-o declarație de stil. În plus, această tehnică este ideală pentru zilele reci, când layering-ul devine o necesitate, dar nu vrei să pierzi linia feminină a corpului.

Dacă vrei să mizezi pe contrast, poartă cureaua peste o rochie lungă, cu texturi vaporoase. Acest joc vizual dintre delicatețea materialelor și forța accesoriului creează un efect neașteptat și extrem de actual. În loc să lase țesătura să curgă liber, cureaua intervine pentru a da formă și ritm, evidențiind talia și adăugând dinamism ansamblului. Este soluția perfectă pentru cine își dorește să păstreze feminitatea, dar și să introducă o doză de modernitate într-un look romantic.

Pentru fashionistele care iubesc provocările, trendul „double-belt” este un must-try. Două curele purtate suprapuse — fie în culori contrastante, fie în texturi complementare — devin instantaneu un element statement. Acest styling, deja prezent pe podiumuri și în campanii editoriale, vorbește despre îndrăzneală și despre modul în care accesoriile pot rescrie regulile proporțiilor. Rezultatul? O ținută cu personalitate, în care creativitatea este cheia succesului.

În toamna 2025, cureaua supradimensionată nu este doar un accesoriu, ci un power move. Îndrăznește să o porți și vei transforma orice ținută într-un look memorabil.

Cureaua, purtată ca bijuterie pe runway

Wide belts (curele extra-late) au revenit în forță pe podiumuri, reinterpretate cu eleganță, uneori în stil Y2K dar cu o abordare mai rafinată. Vogue arată cum branduri ca Balmain sau Chloé integrează curele mari în ținute boho-chic și structurate fashion-forward.

Relația runway-street este puternică: Nylon și Highsnobiety subliniază clar că Prada și Miu Miu — prin elemente precum curele duble/triple, curele ca bijuterie sau cureaua integrată în croieli — au setat un trend vizibil în moda actuală.

