Jennifer Lopez, Jenna Ortega și Jennifer Lawrence, ținute îndrăznețe la Globurile de Aur 2026. Jennifer Garner revine pe covorul roșu după 13 ani

Vedetele au strălucit la Globurile de Aur 2026, eveniment găzduit la Beverly Hilton din Los Angeles pe 11 ianuarie. Jennifer Lopez, Teyana Taylor și Selena Gomez au uimit cu ținute spectaculoase, redefinind glamour-ul Hollywoodului.

Cum s-au îmbrăcat vedetele la Globurile de Aur 2026

Celebritățile au strălucit pe covorul roșu la Globurile de Aur 2026! Evenimentul, organizat pe 11 ianuarie la Beverly Hilton din Los Angeles și prezentat de Nikki Glaser, a fost un adevărat spectacol al eleganței și al stilului. După ce sezonul covorului roșu a fost inaugurat pe 4 ianuarie la Critics Choice Awards, vedetele și-au depășit limitele, impresionând prin ținute îndrăznețe și elaborate.

Jennifer Lopez a atras toate privirile într-o rochie de arhivă Jean Louis Scherrer Haute Couture, din 2003, oferită de LILY et Cie. Rochia îndrăzneață, care îi evidenția abdomenul tonifiat, a fost completată de un clutch Judith Lieber și bijuterii SABYASACHI.

Nominalizată pentru „One Battle After Another”, Teyana Taylor a ales o rochie cu sclipiri uimitoare, completată de bijuterii Tiffany & Co, o apariție care a inspirat încredere și îndrăzneală.

Actrița Selena Gomez, nominalizată pentru „Only Murders in the Building”, a purtat o rochie din catifea, creată special de Chanel. Ornamentele florale din pene, șifon de mătase și organza au transformat această ținută într-o capodoperă couture, realizată în 323 de ore.

Emma Stone a ales o ținută în două piese, de un galben cald, care i-a lăsat abdomenul la vedere. Fusta cu broderie de franjuri a adăugat un strop de dinamism look-ului său.

Tessa Thompson, nominalizată pentru „Hedda”, a fost un adevărat spectacol într-o rochie Balenciaga personalizată, brodată cu paiete în formă de solzi de pește. Bijuteriile Bulgari au completat perfect ținuta.

Miley Cyrus, stil și îndrăzneală

Nominalizată pentru „Dream as One”, Miley Cyrus a optat pentru o rochie lungă, neagră, cu paiete, cu detalii dramatice în zona umerilor. Bijuteriile Tiffany & Co. și inelul său de logodnă au adăugat un plus de strălucire.

Kate Hudson, nominalizată pentru Song Sung Blue, a strălucit într-o rochie cu franjuri argintii și un guler decorat cu bijuterii. Accesoriile Garatti au dus acest look la un alt nivel.

Ariana Grande a ales o rochie semnată Vivienne Westwood Couture, cu detalii de catifea neagră și fundiță, completată de coafura sa iconică.

Jennifer Garner a revenit pe covorul roșu al Globurilor de Aur după o pauză de 13 ani, purtând o rochie CONG TRI personalizată, brodată manual cu 330.000 de mărgele de cristal, în decurs de 1300 de ore.

Ana de Armas a optat pentru o rochie neagră din tull și dantelă, semnată Louis Vuitton, cu paiete și deschidere îndrăzneață pe picior.

Prezentatoarea Nikki Glaser a cucerit audiența într-o rochie roz pal, plisată, Zuhair Murad, completată de bijuterii David Yurman.

De la Jennifer Lopez la Nikki Glaser, vedetele serii au demonstrat ce înseamnă cu adevărat să strălucești pe covorul roșu. Fiecare apariție a fost un amestec perfect de stil, eleganță și îndrăzneală.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-au îmbrăcat vedetele la Globurile de Aur 2026

Sursă foto: Profimedia

