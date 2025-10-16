Cum s-au îmbrăcat vedetele la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025. Alexandra Stan a venit fără pantaloni, Alexia Eram a fost o Matrioska în mărime naturală și Corina Bud a purtat o rochie transparentă

O nouă ediție Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este în plină desfășurare. Evenimentul este o oportunitate pentru creatorii de modă români să-și prezinte creațiile atât pe podium, cât și prin intermediul vedetelor invitate la defilări. Adela Popescu, Adelina Pestrițu, Alexandra Stan și Alexia Eram sunt doar câteva dintre vedetele prezente la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025. Vezi ținutele lor și nu numai, în galeria foto de mai jos.

Cum s-au îmbrăcat vedetele la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week continuă cu o nouă ediție captivantă atât prin ținutele de pe podium, cât și prin ținutele vedetelor prezente la eveniment.

Până acum, Adelina Pestrițu a purtat una dintre cele mai excentrice ținute, Alexandra Stan a optat pentru o ținută fără pantaloni, Alexia Eram s-a inspirat din eleganța Reginei Maria când și-a gândit outfit-ul, iar Adela Popescu a optat pentru un costum compleu supradimensionat și pantofi stiletto cu ținte.

Descoperă toate aceste ținute și nu numai, în galeria foto de mai jos!

Foto: Instagram

