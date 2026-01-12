Marian Godină participă la Survivor 2026. Ce decizie a luat polițistul influencer, înainte de a pleca în Republica Dominicană

Marian Godină a anunțat că și-a suspendat concediul de creștere copil pentru o nouă experiență care îl va ține departe de familie în următoarele luni. Mai exact, polițistul-influencer va fi concurent la Survivor 2026.
Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România, își ia rămas-bun de la viața cotidiană și face pasul către o aventură cu totul specială. Polițistul a semnat cu Antena 1 și va participa la reality show-ul Survivor România 2026”, care se desfășoară în Republica Dominicană.
Cunoscut pentru prezența sa activă pe rețelele de socializare și pentru sinceritatea cu care își împărtășește gândurile, Marian Godină a decis să își asume o provocare complet diferită. După ce a negociat intens în decembrie 2025, polițistul a semnat în cele din urmă contractul cu postul de televiziune Antena 1, care difuzează popularul show de supraviețuire.
Înainte de a pleca, Marian Godină a luat o decizie importantă. Acesta a solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și trecerea în concediu fără plată, explicând această alegere într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
„În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde. Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate”, a explicat Godină pe pagina sa de Facebook.
Polițistul și-a întrerupt concediul de paternitate
După ce s-a consultat cu mai multă lume, acesta a decis că cea mai bună decizie este aceea de a întrerupe concediul de paternitate.
„Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul „pentru creșterea copilului”. M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea. Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință. Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec 3 sau chiar 4 luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate. În consecință, în urmă cu vreo trei săptămâni, am depus un raport prin care am solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și intrarea în concediu fără plată. Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului”, a subliniat polițistul.
Astfel Marian Godină a intrat în concediu fără plată, însă nu va rămâne fără un venit întrucât contractul semnat cu Antena 1 îi va aduce sume considerabile în conturi.
„Așadar, în perioada următoare voi fi în concediu fără plată: nu voi lua niciun ban de la angajator și nici nu mi se va considera vechime această perioadă, iar aceste lucruri mă vor face să dorm mult mai liniștit. PS e posibil și să mă întorc mult mai repede”, a mai scris el pe rețelele sociale.
