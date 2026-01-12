Marian Godină participă la Survivor 2026. Ce decizie a luat polițistul influencer, înainte de a pleca în Republica Dominicană

Marian Godină a anunțat că și-a suspendat concediul de creștere copil pentru o nouă experiență care îl va ține departe de familie în următoarele luni. Mai exact, polițistul-influencer va fi concurent la Survivor 2026.

Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România, își ia rămas-bun de la viața cotidiană și face pasul către o aventură cu totul specială. Polițistul a semnat cu Antena 1 și va participa la reality show-ul Survivor România 2026”, care se desfășoară în Republica Dominicană.

Cunoscut pentru prezența sa activă pe rețelele de socializare și pentru sinceritatea cu care își împărtășește gândurile, Marian Godină a decis să își asume o provocare complet diferită. După ce a negociat intens în decembrie 2025, polițistul a semnat în cele din urmă contractul cu postul de televiziune Antena 1, care difuzează popularul show de supraviețuire.

Înainte de a pleca, Marian Godină a luat o decizie importantă. Acesta a solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și trecerea în concediu fără plată, explicând această alegere într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. ​Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde. ​Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate”, a explicat Godină pe pagina sa de Facebook.

Polițistul și-a întrerupt concediul de paternitate

După ce s-a consultat cu mai multă lume, acesta a decis că cea mai bună decizie este aceea de a întrerupe concediul de paternitate.

​„Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul „pentru creșterea copilului”. M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea. ​Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință. Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec 3 sau chiar 4 luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate. ​În consecință, în urmă cu vreo trei săptămâni, am depus un raport prin care am solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și intrarea în concediu fără plată. Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului”, a subliniat polițistul.

Astfel Marian Godină a intrat în concediu fără plată, însă nu va rămâne fără un venit întrucât contractul semnat cu Antena 1 îi va aduce sume considerabile în conturi.

​„Așadar, în perioada următoare voi fi în concediu fără plată: nu voi lua niciun ban de la angajator și nici nu mi se va considera vechime această perioadă, iar aceste lucruri mă vor face să dorm mult mai liniștit. PS e posibil și să mă întorc mult mai repede”, a mai scris el pe rețelele sociale.

