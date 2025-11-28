  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Actorul Valentin Voicilă a murit la 67 de ani

Actorul Valentin Voicilă a murit la 67 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 28.11.2025, 18:04

Actorul Valentin Voicilă, una dintre figurile emblematice ale scenei arădene, s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani. Născut în 1958 la Brăila, absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, unde l-a avut profesor pe Amza Pellea, Voicilă și-a dedicat întreaga viață teatrului și comunității.

De la Bulandra la Arad

Încă din primul an de studenție, Valentin Voicilă a urcat pe scena Teatrului Bulandra, demonstrând talentul și pasiunea care aveau să-l definească. A continuat la Teatrul din Baia Mare, iar apoi la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, unde a devenit o prezență constantă și iubită de public. Cariera sa cinematografică a inclus roluri în șapte filme, printre care „Liceenii” (1987), „Undeva în Est” (1991) și „Damen Tango” (2004).

Citeşte şi: Primarul Comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, a murit după ce a făcut infarct în mașină

Citeşte şi: Starul TV Chuck Potthast, tatăl lui Elizabeth Castravet din reality-show-ul „90 Day Fiancé”, a murit la 64 de ani

Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Soprana Ramona Eremia a murit la 61 de ani

Implicarea actorului în viața publică

În decembrie 1989, Valentin Voicilă s-a aflat în primele rânduri ale schimbării. A preluat conducerea județului Arad pe 22 decembrie și a reprezentat comunitatea în Parlamentul României, ca președinte al C.P.U.N. și C.F.S.N. Arad. Dincolo de scenă, a rămas un om activ în viața civică și culturală a orașului.

„Am demarat deja acțiuni”. Elena Udrea pregătește lovitura anului! Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi așteptat la așa ceva! A ieșit în față și a spus tot: „Abuziv!” Ce vrea acum fosta ministră
„Am demarat deja acțiuni”. Elena Udrea pregătește lovitura anului! Nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar fi așteptat la așa ceva! A ieșit în față și a spus tot: „Abuziv!” Ce vrea acum fosta ministră
Recomandarea zilei

După Revoluția din 1989, Valentin Voicilă și-a continuat implicarea în viața civică, fiind prezent la comemorări, conferințe, expoziții și dezbateri publice dedicate libertății și responsabilității sociale. A transmis generațiilor tinere lecțiile istoriei, vorbind despre rolul Aradului în decembrie 1989 și despre jertfa martirilor locali. Cu timpul, personalitatea sa a devenit un reper pentru comunitate, un liant între scena artistică și spațiul politic al tranziției românești.

În primăvara anului 2024, a fost grav rănit într-un accident rutier și internat la Spitalul Județean Arad, suferind multiple traumatisme. Deși medicii au depus eforturi considerabile, starea lui de sănătate a rămas precară în ultimele luni de viață.

Mesajul Teatrului Clasic „Ioan Slavici”

Instituția unde Voicilă și-a petrecut mare parte din carieră a transmis un mesaj emoționant la aflarea veștii: “Colegul nostru, actorul Valentin Voicilă, a plecat dintre noi. A părăsit această lume la doar 67 de ani, lăsând în urmă o scenă goală și un pustiu imens în sufletele celor care l-au iubit și admirat. Astăzi, cortina s-a tras pentru totdeauna, dar lumina amintirii lui rămâne aprinsă în gândurile și inimile noastre. Drum lin!”

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025. Lună Plină în Gemeni. Venus va intra în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025. Lună Plină în Gemeni. Venus va intra în zodia Săgetătorului
Fanatik
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
GSP.ro
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Citește și...
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
Ce trebuie să faci după ora 18:00 pentru a menține căldura în casă toată seara. Așa reduci factura la încălzire
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cine i-a prezis lui Carmen Tănase că va avea succes nebun cu ”Flăcărica”
Jackson Browne a anunțat decesul fiului său, Ethan. Actorul avea 52 de ani
Udo Kier, legenda filmelor întunecate, a murit la 81 de ani
Vacanță de vis la Viena
Şocul momentului, este vorba de liderul clanului Cordoneanu, cel mai de temut interlop din România

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mara Bănică, dezvăluiri despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat când l-a cunoscut, în 2019: „I-aș fi povestit”
Mara Bănică, dezvăluiri despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat când l-a cunoscut, în 2019: „I-aș fi povestit”
Povestea fiicei pe care Florin Prunea a adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce l-a inspirat să facă acest gest
Povestea fiicei pe care Florin Prunea a adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce l-a inspirat să facă acest gest
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Elle
Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile...”
Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile...”
Meghan Markle, din nou în mijlocul unei controverse! Ducesa de Sussex e acuzată că o copiază pe Pamela Anderson. Ce DETALIU a dus la comparația între ele. Foto
Meghan Markle, din nou în mijlocul unei controverse! Ducesa de Sussex e acuzată că o copiază pe Pamela Anderson. Ce DETALIU a dus la comparația între ele. Foto
Andreea Bănică, despre problema de sănătate cu care se confruntă. Ce a pățit artista: „Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”
Andreea Bănică, despre problema de sănătate cu care se confruntă. Ce a pățit artista: „Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri șocante de la începutul carierei de bucătar. "A contat bătaia aia în bucătărie!" Prin ce a trecut juratul de la "Chefi la cuțite"
Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri șocante de la începutul carierei de bucătar. "A contat bătaia aia în bucătărie!" Prin ce a trecut juratul de la "Chefi la cuțite"
Andreea Perju, despre viața după divorț și actuala relație: „Divorțul nu pot să-l percep decât ca pe un eșec”
Andreea Perju, despre viața după divorț și actuala relație: „Divorțul nu pot să-l percep decât ca pe un eșec”
Andreea Antonescu, din nou alături de Traian Spak și cele două fiice ale sale. Cum arată viața ei după ce s-a mutat în America
Andreea Antonescu, din nou alături de Traian Spak și cele două fiice ale sale. Cum arată viața ei după ce s-a mutat în America
Andreea Bălan spulberă misterul. Și-a invitat sau nu tatăl la nuntă? „A spus că nu știe”
Andreea Bălan spulberă misterul. Și-a invitat sau nu tatăl la nuntă? „A spus că nu știe”
Observator News
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Activitatea va fi limitată drastic
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Activitatea va fi limitată drastic
Libertatea pentru Femei
WOW! Neașteptat ce a decis Elena Udrea să facă în Postul Crăciunului: „De trei ori pe zi...”. Unii o blamează, alții o felicită, comentariile curg cu miile
WOW! Neașteptat ce a decis Elena Udrea să facă în Postul Crăciunului: „De trei ori pe zi...”. Unii o blamează, alții o felicită, comentariile curg cu miile
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Femeie de 32 de ani, diagnosticată cu cancer la creier după ce medicii i-au spus inițial că suferă de anxietate
Femeie de 32 de ani, diagnosticată cu cancer la creier după ce medicii i-au spus inițial că suferă de anxietate
Trei băuturi aparent banale pot crește riscul de diabet și Alzheimer
Trei băuturi aparent banale pot crește riscul de diabet și Alzheimer
HOROSCOP chinezesc pentru luna decembrie 2025. Zodiile protejate în ultima lună a anului
HOROSCOP chinezesc pentru luna decembrie 2025. Zodiile protejate în ultima lună a anului
Medic de pe ambulanță SMURD, concediat disciplinar în urma decesului unui pacient. Nereguli grave!
Medic de pe ambulanță SMURD, concediat disciplinar în urma decesului unui pacient. Nereguli grave!
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton