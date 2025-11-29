Macaulay Culkin și-a schimbat numele. Cum se numește acum actorul din „Singur Acasă” și ce surprize pregătește „Kevin” pentru Crăciunul acesta

Macaulay Culkin, acum tată a doi copii, a dezvăluit că micuții săi adoră să urmărească „Singur Acasă” fără să știe că el este Kevin. Actorul își dorește să păstreze acest secret cât mai mult timp. De asemenea, starul de la Hollywood a dezvăluit că în urmă cu câțiva ani și-a schimbat numele, totul datorită unei glume.

Macaulay Culkin și-a schimbat numele

Macaulay Culkin, celebrul actor din „Singur Acasă”, a reamintit fanilor despre schimbarea numelui său legal în 2019. La un eveniment recent care a marcat 35 de ani de la lansarea filmului iconic, Culkin a dezvăluit motivul din spatele acestei decizii neobișnuite.

Actorul în vârstă de 45 de ani a explicat: „Numele meu este Macaulay Macaulay Culkin Culkin”. Această modificare a fost rezultatul unui sondaj realizat în 2018, în care fanii au votat pentru schimbarea prenumelui său.

Culkin a dezvăluit că principalul motiv pentru această schimbare a fost pentru a face o glumă.

„Am făcut-o doar pentru acea glumă. Și pentru o apariție la Fallon”, a explicat el.

Actorul poate acum să spună că „Macaulay Culkin este al doilea prenume al meu” atunci când este recunoscut în public.

Între opțiunile pentru noul său nume de mijloc s-au numărat „The McRib is Back” și „Kieran”.

Culkin a menționat că alegerea numelui fratelui său ar fi fost interesantă: „Macaulay Kieran Culkin. Ar fi fost grozav. Îmi iubesc fratele. Între mine și el avem exact un Oscar”, a spus el cu privire la faptul că fratele său a câștigat de curând un Oscar.

Macaulay Culkin, dezvăluiri la aniversarea filmului „Singur acasă”

Macaulay Culkin, cunoscut pentru rolul său iconic din „Singur acasă”, a împărtășit recent detalii adorabile despre relația sa cu cei doi copii ai săi și legătura lor cu filmul care l-a făcut celebru. Actorul, acum în vârstă de 45 de ani, a dezvăluit că Dakota, de patru ani, și Carson, de trei ani, urmăresc adesea filmul împreună cu el, fără să realizeze că micuțul Kevin este chiar tatăl lor.

„Îmi place foarte mult să mă uit la filmul ăsta cu băieții mei”, a precizat el.

Actorul și partenera sa, Brenda Song, au ales să păstreze un aer de mister în ceea ce privește identitatea lui Kevin pentru cei mici.

„Nu au nici cea mai mică idee că eu sunt Kevin. Au doar trei și patru ani”, a explicat Culkin, menționând că dorește să păstreze „secretul” cât mai mult timp posibil. Această abordare adaugă un strop de magie copilăriei lor.

Totuși, fiul cel mare, Dakota, începe să facă legătura. Într-o seară, curios despre rudele sale, l-a întrebat pe tatăl său despre mătuși și unchi. Culkin i-a arătat o fotografie veche de familie, iar Dakota a exclamat surprins: „Copilul ăsta arată ca Kevin”.

Actorul a povestit și despre un moment amuzant în care el și Dakota au recreat celebra scenă de dans a lui Kevin din film, spre deliciul celor din jur.

O campanie care readuce magia Crăciunului

La aniversarea de 35 de ani a filmului clasic, Culkin a participat la o campanie publicitară intitulată „Home But Not Alone”, care reinterpretează povestea într-un mod emoționant. De această dată, Kevin nu mai apără casa de hoți, ci își protejează mama de pericolele sărbătorilor. Reclama începe cu Kevin stabilind un „plan de siguranță” pentru mama sa, care include măsuri precum împachetarea casei cu folie cu bule, sărarea treptelor înghețate și eliminarea riscurilor de incendiu.

Într-o scenă memorabilă, Kevin vorbește la telefon cu unul dintre frații săi și spune: „Mă îngrijorează faptul că mama este singură, știi? Ce se întâmplă dacă cade sau rămâne blocată în zăpadă? Nu l-au prins niciodată pe South Bay Shovel Slayer”.

Pe parcursul campaniei, Kevin este surprins de sunetul unei lopeți care zgârie zăpada, dar descoperă că este doar nepoata lui Old Man Marley, care curăță trotuarul. Conversația lor scoate la iveală teme importante despre familie și grijă.

„Ai încercat să vorbești cu ea despre a primi puțin ajutor?”, îl întreabă tânăra.

Kevin răspunde sincer: „Mi-e teamă să aduc subiectul”.

Replica tinerei este plină de înțelepciune: „Partea cea mai înfricoșătoare este să începi acea conversație. Odată ce o faci, vei putea să nu te mai îngrijorezi”.

În alte scene, Kevin este văzut comandând pizza pentru mama sa, recreând momente iconice din film, precum scena cu plasele de cumpărături. În cele din urmă, el pleacă de acasă, simțindu-se liniștit pentru prima dată în privința siguranței ei. Această reinterpretare aduce un omagiu emoționant filmului original, păstrând viu spiritul Crăciunului.

