Calvin Klein, cu iubitul mai tânăr cu 46 de ani, la sală. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți

La 83 de ani, Calvin Klein și iubitul său, Kevin Baker (37 ani), au fost văzuți la Gold’s Gym din Los Angeles pe 26 ianuarie. Ce doi, care formează un cuplu de un deceniu, și-au arătat afecțiunea purtând ținute asortate.

Calvin Klein, la sală cu iubitul mai tânăr

Calvin Klein, un nume iconic în lumea modei, continuă să inspire chiar și la 83 de ani. Luni, designerul și iubitul său mai tânăr, modelul Kevin Baker, de 37 de ani, au fost văzuți părăsind sala Gold’s Gym din Venice, Los Angeles. Cei doi au demonstrat nu doar pasiunea pentru fitness, ci și o relație armonioasă, afișând ținute sport asortate – pantaloni cărbune și topuri negre cu mânecă lungă – un detaliu care subliniază conexiunea lor.

Deși Calvin Klein a trecut printr-un moment de nesiguranță recent, când s-a împiedicat în fața lui Baker în timpul unei ieșiri la New York, la această întâlnire a părut mai sigur pe sine, ilustrând că vârsta nu este o piedică pentru a trăi activ și fericit. Designerul, care a avut o carieră strălucită și a marcat istoria modei, rămâne discret când vine vorba despre viața sa personală, preferând să se concentreze pe realizările profesionale.

Citește și: Romanița Iovan s-a întors în Apuseni la 12 ani de la accidentul aviatic în care fostul ei soț, pilotul Adrian Iovan, a murit: „Rămâne viu în memoria noastră”. Cine a însoțit-o

Citește și: Mihai Morar, replică după ce a fost surprins la masă cu Ilie Bolojan. Ce legătură este între cei doi: „Nu îmi dau întâlniri în case conspirative. Nu am ce să ascund”

Viața fascinantă a designerului

Relația cu Baker, care durează de aproximativ un deceniu, este o dovadă a iubirii mature și stabile. Klein, care a avut relații atât cu bărbați, cât și cu femei, a fost căsătorit anterior cu Jayne Centre Klein (1964-1974) și Kelly Rector (1986-2006). După despărțirea de Rector, a avut o relație cu Nick Gruber, cu 48 de ani mai tânăr decât el, înainte de a-și găsi fericirea alături de Baker.

Citește și: Viorica de la Clejani, furioasă după ce Ioniță a fost filmat pe ascuns, în timp ce i s-a făcut rău și aștepta ambulanța: „Dacă i se face rău unui om, ei nu te-ar ajuta. Atât puteți”

Citește și: Percheziții acasă la doctorul Cristian Andrei. De ce au tras polițiștii cu pistolul

Cariera lui Calvin Klein este la fel de fascinantă ca viața sa personală. În 2003, el și Barry Schwartz au vândut Calvin Klein Inc., brandul care poartă numele designerului, către PVH Corp. pentru aproximativ 700 de milioane de dolari.

Klein a obținut 215 milioane de dolari din această tranzacție și a continuat să lucreze pentru companie ca director de creație consultant pentru câțiva ani. De atunci, a rămas un simbol al stilului și al succesului.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Calvin Klein și iubitul său, Kevin Baker

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News