Show de modă pe covorul roșu al Premiilor Grammy 2026. Naked dress, ținuta preferată a vedetelor / Galerie foto

O seară grandioasă, plină de strălucire și stil, a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles, pe 1 februarie 2026. A 68-a ediție a Premiilor Grammy nu a fost doar o celebrare a talentului muzical, ci și o paradă a modei, unde vedetele au oferit momente memorabile.

Ținutele vedetelor la Premiile Grammy 2026

Stilul extravagant a fost punctul central al serii, iar artiști precum Addison Rae și Lady Gaga au demonstrat că moda Grammy înseamnă să îndrăznești. Naked dress-ul a fost o alegere populară, cum s-a văzut în ținuta Mugler purtată de Chappell Roan.

Lady Gaga a ales un look dramatic, creat de Matières Fécales. Rochia sculpturală, cu pene negre și un guler spinos, a fost completată de o trenă lungă.

Sabrina Carpenter a strălucit într-o rochie Valentino, cu un corsaj brodat cu flori și o fustă din volane transparente, în timp ce pelerina delicată cu detalii sclipitoare a oferit o notă de eleganță.

Karol G a îmbrățișat tendința naked dress, alegând o rochie din dantelă albastră semnată Paolo Sebastian, cu un decolteu off-the-shoulder și o trenă cu franjuri.

Kelsea Ballerini a purtat o rochie halter verde și aurie, creată de Etro.

„Ne-am dorit ceva care să se simtă autentic. Dar priviți spatele. Este atât de frumos, sunt obsedată de el. Sunt atât de norocoasă”, a declarat artista.

Billie Eilish a rămas fidelă stilului ei și a optat pentru o ținută Hodakova inspirată de costum, cu sacou, cravată, pantaloni scurți și șosete până la genunchi.

Citește și: Fosta jucătoare de tenis Dominika Cibulkova, acuzată că i-a furat soțul celei mai bune prietene: „Nu mă așteptam la o asemenea trădare din partea ei”

Citește și: Andra a dezvăluit ce o puneau socrii să facă atunci când îi vizita la Târgu Jiu: „Nu ai ce face în situațiile astea”

Eleganță și originalitate

Rochii transparente, ținute cu franjuri și accesorii opulente au fost doar câteva dintre alegerile vedetelor care au cucerit covorul roșu. Zara Larsson, Tyla și Michelle Williams au adus un plus de strălucire, fiecare cu ținute unice care au atras toate privirile.

Citește și: Câți bani a primit Marina Dina pentru participarea la Survivor România 2026

Citește și: Secretul Andreei Raicu pentru o silueta suplă și tonifiată, la 48 de ani: „Este activitatea mea preferată”

Michelle Williams a revenit la Premiile Grammy într-o rochie neagră, decorată cu frunze aurii și o trenă dramatică, semnată Jean-Louis Sabaji, în timp ce Addison Rae a canalizat stilul Marilyn Monroe într-o rochie albă, cu decolteu adânc și fustă asimetrică semnată Alaïa.

De asemenea, Tyla a arătat spectaculos într-o rochie slip beige, cu o trenă de blană dramatică, creată de Dsquared2, și bijuterii Pandora.

Heidi Klum a îmbrăcat o rochie care imita un manechin dezbrăcat, fiind concepută cu un material care părea să îi îngreuneze mersul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-au îmbrăcat vedetele la Premiile Grammy 2026

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News