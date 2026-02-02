Show de modă pe covorul roșu al Premiilor Grammy 2026. Naked dress, ținuta preferată a vedetelor / Galerie foto

O seară grandioasă, plină de strălucire și stil, a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles, pe 1 februarie 2026. A 68-a ediție a Premiilor Grammy nu a fost doar o celebrare a talentului muzical, ci și o paradă a modei, unde vedetele au oferit momente memorabile.
Stilul extravagant a fost punctul central al serii, iar artiști precum Addison Rae și Lady Gaga au demonstrat că moda Grammy înseamnă să îndrăznești. Naked dress-ul a fost o alegere populară, cum s-a văzut în ținuta Mugler purtată de Chappell Roan.
Lady Gaga a ales un look dramatic, creat de Matières Fécales. Rochia sculpturală, cu pene negre și un guler spinos, a fost completată de o trenă lungă.
Rochii transparente, ținute cu franjuri și accesorii opulente au fost doar câteva dintre alegerile vedetelor care au cucerit covorul roșu. Zara Larsson, Tyla și Michelle Williams au adus un plus de strălucire, fiecare cu ținute unice care au atras toate privirile.
Michelle Williams a revenit la Premiile Grammy într-o rochie neagră, decorată cu frunze aurii și o trenă dramatică, semnată Jean-Louis Sabaji, în timp ce Addison Rae a canalizat stilul Marilyn Monroe într-o rochie albă, cu decolteu adânc și fustă asimetrică semnată Alaïa.
De asemenea, Tyla a arătat spectaculos într-o rochie slip beige, cu o trenă de blană dramatică, creată de Dsquared2, și bijuterii Pandora.
Heidi Klum a îmbrăcat o rochie care imita un manechin dezbrăcat, fiind concepută cu un material care părea să îi îngreuneze mersul.
Sursă foto: Profimedia
