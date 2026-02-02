Actorul Demond Wilson a murit la 79 de ani

Actorul Demond Wilson, cunoscut mai ales pentru rolul lui Lamont Sanford din popularul serial TV din anii 1970 „Sanford and Son”, a murit la vârsta de 79 de ani, a confirmat sâmbătă publicistul său pentru CBS News.

„Familia lui Demond Wilson este profund îndurerată de trecerea lui în neființă”, a declarat Mark Goldman pentru CBS News într-un comunicat. „În acest moment, ei cer intimitate.” El a spus că nu sunt disponibile alte detalii.

Cauza decesului și declarațiile fiului său

Fiul actorului, Demond Wilson Jr., a declarat pentru TMZ că tatăl său a murit din cauza unor complicații ale cancerului, în locuința sa din Palm Springs, California. Goldman, care a lucrat cu Wilson timp de 15 ani, a spus că pierderea actorului este „profund resimțită”.

„A fost un om incredibil, iar impactul său nu va fi niciodată uitat”, a spus el. „Familia apreciază sprijinul și înțelegerea comunității în această perioadă dificilă.”

Cariera timpurie: dans, Broadway și debutul artistic

Wilson, născut în Georgia, a crescut în New York City și a studiat dansul step și baletul. Și-a făcut debutul pe Broadway la vârsta de patru ani, alături de William Marshall și Ossie Davis, într-o reluare a piesei câștigătoare a Premiului Pulitzer „The Green Pastures”, și a dansat la Apollo Theater din Harlem la vârsta de 12 ani. A servit în armata SUA între 1966 și 1968 și a fost staționat în Vietnam.

După ce s-a întors la New York, a apărut în mai multe spectacole pe Broadway înainte de a se muta la Los Angeles.

În 1971, a apărut într-un episod din „All in the Family”, interpretând un hoț alături de Cleavon Little, care îi ținea ostatici pe membrii familiei Bunker în propria lor casă. Acest rol l-a condus către obținerea părții lui Lamont Sanford, fiul văduvului în vârstă Fred G. Sanford, în „Sanford and Son”, alături de Redd Foxx.

După șase sezoane — dintre care cinci în top 10 — Wilson a refuzat oferta de a conduce singur serialul după ce Foxx a plecat în urma unei dispute salariale. A continuat apoi să joace în serialul CBS „Baby… I’m Back”, dar acesta a avut doar 13 episoade.

Wilson a jucat apoi alături de Ron Glass în „The New Odd Couple”, care a durat doar 18 episoade.

În anii 1980, Wilson a depășit o problemă cu cocaina și a devenit pastor interdenominațional. În 2009, a scris cartea „Second Banana: The Bitter Sweet Memories of the Sanford & Son Years”.

Wilson era căsătorit și avea șase copii.

