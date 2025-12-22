Actorul William Rush a murit la 31 de ani

William Rush, un actor britanic cunoscut mai ales pentru rolul său din Waterloo Road, a murit. Avea 31 de ani.

Moartea lui William, confirmată de mama sa

Mama actorului, Debbie Rush, a împărtășit pe Instagram o fotografie în care acesta zâmbește, confirmând că el a murit miercuri, 17 decembrie.

„Băiatul nostru frumos, William, a plecat dintre noi. Ca familie, inimile noastre sunt complet frânte și nu există cuvinte care să poată exprima cu adevărat profunzimea pierderii noastre.

Chiar și în cel mai întunecat moment al nostru, William a oferit cel mai prețios dar dintre toate. Fiind donator de organe, a oferit speranță și viață altor familii, gândindu-se la ceilalți până în ultima clipă. Bunătatea și dragostea lui vor rămâne pentru totdeauna parte din moștenirea sa.

Vă rugăm cu blândețe să ne respectați intimitatea în timp ce trecem prin această durere de neimaginat. William va fi mereu iubit, mereu dorit și pentru totdeauna în inimile noastre”, a transmis Debbie Rush.

Cauza morții nu a fost făcută publică. William era cunoscut în special pentru rolul lui Josh Stevenson în drama Waterloo Road, plasată în mediul liceal.

Colegii de breaslă, copleșiți de durere

A jucat în 168 de episoade între 2009 și 2013, potrivit BBC. William a apărut, de asemenea, în serialele Grange Hill, Shameless, Casualty și Vera.

În secțiunea de comentarii a lui Debbie, numeroase vedete de televiziune britanice și-au exprimat condoleanțele.

„Oh, Debbie, îmi plânge inima pentru voi toți, îmi pare atât de, atât de rău! Odihnește-te în pace, Will”, a scris Chelsee Healey, care a jucat și ea în Waterloo Road. Actrița Catherine Tyldesley, din Coronation Street, a transmis: „Oh, dragă. Sunt devastată pentru voi toți. Îmi pare atât de profund rău. Trimit multă dragoste și putere.”

Pe lângă mama sa, William îi lasă în urmă pe tatăl său, Andrew Rush, pe sora sa, Poppy Rush, și pe fratele său, Tom Rush.

Foto – Instagram

