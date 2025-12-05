Actorul Cary-Hiroyuki Tagawa, cunoscut pentru rolul din filmul „Mortal Kombat”, a murit la 75 de ani

Actorul Cary-Hiroyuki Tagawa, născut la Tokyo și cunoscut pentru rolurile sale din filmul „Mortal Kombat” și serialul „The Man” in the High Castle, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani.

El s-a stins în Santa Barbara, înconjurat de familie, din cauza complicațiilor provocate de un accident vascular cerebral, a confirmat managerul său, Margie Weiner. „Cary a fost un suflet rar: generos, profund și dedicat fără margini artei sale. Pierderea lui este de neimaginat”, a transmis aceasta.

Cary-Hiroyuki Tagawa a moștenit pasiune pentru actorie de la mama sa

Actorul a crescut în sudul Statelor Unite, tatăl său – originar din Hawaii – fiind repartizat la baze militare americane. A locuit o perioadă în Honolulu și pe insula Kauai. Părinții săi l-au numit Cary după Cary Grant, iar fratele său a primit numele Gregory, inspirat de Gregory Peck. Mama sa, Ayako, fusese actriță de teatru în Japonia și l-a sfătuit să nu urmeze această cale, considerând că rolurile pentru asiatici erau limitate.

Tagawa a intrat în lumea filmului la 36 de ani, după ce lucrase ca fermier, șofer de limuzină, distribuitor de pizza și fotojurnalist. Deși recunoștea că oportunitățile pentru actorii asiatici nu erau numeroase, considera că expunerea comercială crescuse față de trecut.

Tagawa și-a început ascensiunea în 1987, odată cu apariția în filmul premiat cu Oscar The Last Emperor, regizat de Bernardo Bertolucci. Ulterior, a jucat în producții de anvergură precum Pearl Harbor, Planet of the Apes și License to Kill. În 2005, a interpretat rolul Baronului în Memoirs of a Geisha, adaptarea cinematografică a celebrului roman.

Pasiunea pentru arte marțiale și controversele din viața sa

Pe lângă actorie, Tagawa a studiat diverse arte marțiale, dar a renunțat la competiții, preferând să dezvolte un sistem propriu – Ninjah Sportz – care combina tehnicile de luptă cu antrenamentul și vindecarea. A colaborat cu sportivi profesioniști, printre care campionul mondial la box Brian Viloria, și a oferit sfaturi echipei de fotbal a Universității din Hawaii.

În 2008, actorul a pledat vinovat într-un proces din Honolulu, fiind acuzat de hărțuirea unei partenere. Avocatul său a declarat că Tagawa și-a asumat responsabilitatea încă de la început, fără a căuta scuze.

